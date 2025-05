Nintendo hat am 3. April dieses Jahres mit der Nintendo Switch 2 den Anfang gemacht. Die neue Konsole kostet 469,99 Euro und ist damit 140 Euro teurer als die erste Switch aus dem Jahr 2017.

Im Anschluss daran legte Sony am 13. April nach und kündigte an, den Preis für die PS5-Basisversion in digitaler Form (ohne Disc-Laufwerk) um 50 Euro zu erhöhen. Glücklicherweise zeigte der japanische Riese Gnade und erhöhte die Preise für seine anderen Konsolen nicht, wie z. B. die PS5 Pro, die für fast 800 Euro verkauft wird.

Vor kurzem, am 1. Mai, hat sich auch Microsoft dem Trend gebeugt und eine Preiserhöhung von 50 Euro für den Großteil seines Xbox-Katalogs angekündigt. Selbst First-Party-Spiele, die exklusiv für die Xbox oder von Microsoft-eigenen Studios entwickelt wurden, werden bis Ende 2025 teurer werden. Sie könnten auf 89,99 Euro steigen, genauso wie einige Spiele für die Nintendo Switch 2.

Alter Preis Neuer Preis Erhöhung Xbox Series X Digital Edition: 499,99€.

1 TB: €549,99

2 TB Galaxy Edition: 649,99€. Digital Edition: 549,99€

1 TB: 599,99€

2 TB Galaxy Edition: 699,99€. +50€ Xbox Series S 512 GB: 299,99€

1 TB: 349,99€ 512 GB: 349,99€

1 TB: 399,99€ +50€ PS5 Digital Edition 449,99€ 499,99€ +50€ Nintendo Switch 2 329,99€

(Preis der 1. Switch im Jahr 2017) 469,99€ +140€

Ein Videospiel zu machen, ist angeblich ein finanzieller Engpass.

Natürlich ist der Fall der Nintendo Switch 2 etwas anders gelagert. Der alte Preis, der in der obigen Tabelle angegeben ist, ist der Preis der ersten Switch. Der Preisunterschied ist daher nicht vollständig vergleichbar. Aber es spiegelt den fast einstimmigen Willen der Hersteller wider, ihre Margen zu erhöhen. Und dieser Wille ist nicht nur aufgrund der "Marktbedingungen" entstanden, wie die Hersteller behaupten.

Dies geht über den Kontext der US-Zölle hinaus. Microsoft hat die "Entwicklungskosten" klar als Grund für die Änderung der Preispolitik genannt. Die wirtschaftliche Unhaltbarkeit von Videospielen, insbesondere von großen Mainstream-Spielen, den sogenannten "AAA"-Spielen, ist in den letzten Jahren zu einem sehr häufigen Thema geworden.

Diese fixe Idee hat sich für einige durchgesetzt, als die astronomischen Budgets von AAA-Spielen öffentlich bekannt wurden. Ein Beispiel dafür sind geleakte Sony-Dokumente aus dem Jahr 2023. Sie waren der Justiz im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vorgelegt worden. Darin war z. B. zu lesen, dass es 212 Millionen US-Dollar gekostet hat, Horizon Forbidden West zu produzieren, während The Last of Us Part 2 ein Budget von 220 Millionen US-Dollar bedeutete. Und diese schwindelerregenden Zahlen beinhalteten nicht die Ausgaben für das Marketing.

Ein weiteres prominentes Beispiel ist die Explosion des Budgets für Call of Duty-Titel. Auch hier handelt es sich um einen Leak von Rechtsdokumenten, laut denen die Entwicklung eines Call of Duty-Titels zwischen 2015 und 2020 von 450 auf 700 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Wenn man dazu noch die Entwicklung des Spiels über mehrere Jahre hinzurechnet, bevor auch nur die geringste Rendite erzielt wird, kann man dieses Argument der Nicht-Lebensfähigkeit nachvollziehen.

Aber diese vermeintliche Krise des Geschäftsmodells für AAA-Spiele allein kann den Preisanstieg der Hardware nicht rechtfertigen. Hardware, die die erste Hälfte ihres Lebenszyklus bei weitem überschritten hat, und die Frage, ob es sinnvoll ist, auf die nächste Generation der Playstation- und Xbox-Konsolen umzusteigen. Aber das ist ein viel zu großes Thema, das eine bessere Behandlung verdient als diesen mageren Absatz in diesem Artikel, der länger ist, als er sein sollte.

Ich bin jedenfalls sehr froh, dass ich meine Xbox Series X Ende 2023 gekauft habe. Die 50 Euro, die ich im Vergleich zum neuen, aktuellen Preis gespart habe, werden mir als Einlage dienen, um nächstes Jahr GTA VI zu kaufen, das für 100 Euro verkauft wird. Was werdet Ihr mit dem ganzen Geld machen?