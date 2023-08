Samsung One UI 6 ausprobiert: So sieht Euer Galaxy-Handy 2024 aus

Nachdem Android 14 Beta 5 als letzte geplante Testversion angekündigt wurde, ist es für die Handyhersteller an der Zeit, ihre eigenen Betriebssystem-Updates vorzubereiten. Samsung war ein bisschen spät dran, startete aber vor Kurzem einen öffentlichen Test für die "One UI 6"-Beta. Was sich mit dem Update ändert und welche Funktionen wir besonders schätzen, erfahrt Ihr in diesem ersten Blick auf die Zukunft der Samsung-Handys und -Tablets.

Das ändert sich mit One UI 6

Eine neue Schriftart und ein neuer Emoji-Stil

Eine subtile Änderung, die langjährigen Samsung-Nutzer:innen wahrscheinlich auffallen wird, ist die neue Schriftart. Die traditionelle Schriftart Samsung Sans – die vom Hersteller im Produktmarketing, auf Screenshots, der Website und der Benutzeroberfläche verwendet wird – wurde geändert und sieht dem "Google Sans"-Font des Pixel sehr ähnlich.

Beachtet die Buchstaben "C", "S", "D" und "Q". Außerdem wurden die Akkueinstellungen in One UI 6 in das Hauptmenü verschoben. (rechts). / © nextpit

Eine weitere nutzerorientierte Änderung ist ein neuer Stil für die Emojis. Die neuen Piktogramme sind sofort zu sehen, wenn man die Emoji-Liste auf der Standardtastatur von Samsung öffnet. Apropos Tastatur: Nachdem das Gerät in der nextpit-'Redaktion von One UI 5.1 aus aktualisiert wurde, wurde auf unserem Galaxy S23 Ultra ohne Vorwarnung die SwiftKey-App installiert. Nach einem Factory Reset wurde sie allerdings nicht wieder installiert.

Die Emojis der Samsung One UI 6 Beta (rechts) sehen etwas sauberer aus als die der Version 5 (links). Klickt auf das Bild, um es zu vergrößern. / © nextpit

Neues Layout der Schnelleinstellungen

Das Design der Schnelleinstellungen, auf die Ihr durch Wischen vom oberen Bildschirmrand aus zugreifen könnt, ist seit One UI 1 weitgehend unverändert geblieben und hat einige Änderungen erfahren. Erstens werden die Shortcuts für Wi-Fi und Bluetooth im Vollbildmodus mit großen Schaltflächen separat angezeigt. Die Änderung hat keine funktionalen Auswirkungen, macht es aber einfacher, zwei der wichtigsten Einstellungen zu erreichen. Zumindest im Moment ist es nicht möglich, die beiden Shortcuts zu ersetzen.

Standardmäßig werden der Helligkeitsregler in der eingeklappten Ansicht und die großen Schaltflächen für Bluetooth und Wi-Fi in der One UI 6 Beta (rechts) angezeigt. / © nextpit

Eine weitere wichtige Änderung ist das standardmäßige Anzeigen der Helligkeitsregler, wenn die Schnelleinstellungen mit allen Benachrichtigungen angezeigt werden. Die neue Voreinstellung erspart den Nutzer:innen einen zusätzlichen Swipe, um die Schnelleinstellungen wie in früheren Versionen im Vollbild anzuzeigen. Die Option kann durch Bearbeiten der Schnelleinstellungen durch Tippen auf das Stiftsymbol rückgängig gemacht werden.

Für diejenigen, die gerne auf die Quick Settings im Vollbildmodus zugreifen würden (wie in MIUI), bietet One UI 6 eine neue Funktion: Quick Settings Instant Access. Nachdem Ihr sie aktiviert habt – standardmäßig ist sie ausgeschaltet – könnt Ihr einfach von der oberen rechten Ecke (um die Batterieanzeige herum) nach unten wischen, um das vollständige Quick-Settings-Menü anzuzeigen.

Die Schnelleinstellungen haben ein neues Aussehen bekommen. Außerdem könnt Ihr mit einem Wisch von rechts eine Vollbildoption im Stil von MIUI aufrufen. / © nextpit

Neues Kamera-Widget

Für Fotofans bietet One UI 6 ein interessantes neues Widget, das die Kamera-App in einem bestimmten Modus öffnet. Ihr könnt nicht nur zwischen der vorderen und hinteren Kamera wählen, sondern auch direkt zu einem bestimmten Modus wechseln, z. B. Porträt, Pro, Nachtmodus, Panorama, Zeitlupe usw.

Öffnet die Kamera-App mit einem Homescreen-Widget direkt im Lieblingsmodus. / © nextpit

Mehr Optionen für das Uhren-Design auf dem Sperrbildschirm

Genau wie Android und iOS erweitert One UI 6 die Anpassungsoptionen für den Sperrbildschirm, insbesondere für die Uhr. Ihr könnt zwischen einer größeren Auswahl an Schriftarten wählen und das Widget in der oberen Hälfte des Sperrbildschirms frei positionieren.

Die Positionierung der Uhr ist nicht an bestimmte Stellen auf dem Sperrbildschirm gebunden. / © nextpit

Aktualisiertes Design und Optionen für das Teilen-Menü

Das Menü "Teilen" hat ein paar Änderungen erhalten. Die Erste fällt beim Versenden von Bildern oder Videos auf, denn die Medienvorschau wird nun innerhalb des Freigabemenüs angezeigt und nicht mehr wie in früheren Versionen außerhalb des Menüs.

Kleine Änderungen in der Freigabeoberfläche für One UI 6. / © nextpit

Außerdem fügt One UI 6 einige neue kontextabhängige Optionen hinzu, die von der App abhängen, aus der Ihr gerade teilt. Wenn Ihr zum Beispiel im Chrome-Browser die Option Teilen auswählt, könnt Ihr nicht nur einen Screenshot oder die URL der Seite teilen, sondern beides gleichzeitig, wenn Ihr zuerst die Screenshot-Option auswählt.

Umgestaltete Wetter-App

Die Wetter-App hat einige Änderungen an der Benutzeroberfläche erhalten: Die neue Schriftart wurde übernommen, die Größe der Informationsfelder wurde geändert, damit mehr davon auf den Bildschirm passen. Außerdem wurden neue Blöcke wie Luftqualitätsindex (AQI), Taupunkt, Windrichtung, Sichtweite, Luftdruck, Mondphase und Mondaufgang/Monduntergang hinzugefügt.

Der Hintergrund der Wetter-App hat obendrein einen schönen Farbverlauf. / © nextpit

Weitere Änderungen in One UI 6

Ziehen und Ablegen von App-Symbolen auf dem Startbildschirm mit zwei Fingern

Anstatt ein Icon an den linken oder rechten Rand zu ziehen, um es auf einem anderen Homescreen zu platzieren, könnt Ihr jetzt ganz einfach mit einem zweiten Finger zwischen den Bildschirmen hin- und herwischen, während Ihr mit einem anderen Finger das App-Icon lang drückt.

Drag & Drop mit zwei Fingern zwischen Apps

Diese Funktion war bereits auf One UI 5.1 mit dem Galaxy Z Fold 5 verfügbar und funktioniert ähnlich wie die obige Funktion. Drückt mit einem Finger lange auf eine Datei und öffnet mit einem zweiten Finger eine andere App, um sie einzufügen. Mit diesem Trick könnt Ihr zum Beispiel ein Bild aus der Galerie per Drag-and-Drop in eine E-Mail ziehen, die Ihr in Gmail schreibt.

Speicherverbrauch meldet weniger genutzten Platz

Unter One UI 5 melden einige Galaxy-S23-Besitzer:innen, dass das Handy mehr als 40 GB Speicherplatz verbraucht hat, ohne dass sie Apps installiert haben. Dasselbe Verhalten wurde zuletzt beim Galaxy Z Flip 5 (zum Test) und beim Fold 5 (zum Test) festgestellt. Mit One UI 6 hat Samsung jedoch die Art und Weise geändert, wie es die Nutzung des Systemspeichers meldet, wodurch der gemeldete Speicherplatz auf dem S23 Ultra praktisch halbiert wurde.

Die One UI 6 Beta meldet eine Einsparung von 16 GB an genutztem Speicherplatz. / © nextpit

Android Authority berichtet, dass der Unterschied darauf zurückzuführen ist, dass Samsung die Umwandlung von Gibibyte in Gigabyte nicht mehr unter der Gruppe "System" meldet, sondern in "Andere Dateien" verschiebt. Das erklärt aber nicht, warum die saubere Installation auf dem S23 Ultra von nextpit auf "magische Weise" von 42,99 GB unter One UI 5 auf 26,95 GB in der One UI 6 Beta schrumpfte, was einer Reduzierung von 27 Prozent entspricht.

Erste Eindrücke: One UI 6 ist quicklebendig

Während Android 14 viele Änderungen im Hintergrund, aber nicht so viele neue Funktionen für die Nutzer:innen verspricht, hat Samsungs One UI die relative Ruhe bei Googles Updates seit Android 12 genutzt, um die gesamte Oberfläche leicht zu überarbeiten.

One UI 6 bringt das Galaxy-Betriebssystem ein Stück weiter weg von den alten Samsung Experience/TouchWiz-Tagen und lässt die Standardschriftart und die Emojis weg, die verwendet wurden, bevor es One UI gab. Es bleibt abzuwarten, wie langjährige Galaxy-Besitzer:innen auf die Änderungen reagieren werden.

Andererseits bietet One UI 6 nicht die gleichen Änderungen an der Benutzererfahrung (UX) wie Apples iOS 17, bei dem das Betriebssystem mit vielen Verbesserungen näher an den Benutzer herangeführt wurde, um eine persönlichere Benutzeroberfläche zu bieten, worüber meine Kollegin Camila Rinaldi bereits berichtte.

Samsung scheint ein ähnliches Rezept zu verfolgen und gibt Euch mehr Möglichkeiten, eine persönliche Note hinzuzufügen, wenn auch in geringerem Umfang als es beispielsweiseXiaomi bei MIUI macht. Dennoch ist One UI 6 eine sehr willkommene Abwechslung für Besitzer:innen von Galaxy-Geräten.

Das war's mit unserem ersten Blick auf die One UI 6 Beta. In den kommenden Wochen werden wir weitere Anpassungen sehen, da Samsung seine Anpassungen des Betriebssystems weiterentwickelt. In der Zwischenzeit könnt Ihr uns gerne Eure Meinung zu den bisherigen Änderungen mitteilen.