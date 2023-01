Android 14: Welche Samsung-Handys bekommen das Update?

Android 14 ist zwar noch nicht angekündigt, aber danke des Update-Versprechens wissen Samsung-Galaxy-Besitzer schon ziemlich genau, ob ihre Geräte die neue Version des Google-Betriebssystems bekommen. Lest hier weiter, um herauszufinden, welche Samsung-Smartphones und Samsung-Tablets ein Update auf Android 14 mit One UI 6 erhalten werden.

Next Pit TV

Mit einer ziemlich klaren Android-Update-Politik haben sich Samsung-Smartphones in den vergangenen Jahren von sehr vielen Konkurrenten abgehoben. In letzter Zeit gibt der koreanische Hersteller auch im mittleren und unteren Marktsegment zunehmend Gas. Jüngst gab es dazu sogar noch das Versprechen seitens Samsung, Updates im Jahr 2023 noch schneller auszuliefern – ein harter Brocken, nachdem die Android-13-Updates für die meisten wichtigen Smartphones bereits bis Ende 2022 durchgelaufen waren.

Wenn wir uns sowohl Samsungs Politik als auch die Erfolgsbilanz der Marke in den letzten zwei Jahren ansehen, können wir uns ein ziemlich gutes Bild davon machen, welche Galaxy-Handys und -Tablets ein Upgrade auf Android 14 erhalten werden. Aber natürlich wird dieser Artikel ständig aktualisiert, sobald Samsung seinen Zeitplan in der Samsung-Members-App bekannt gibt.

Hier geht's direkt zu den Updates der einzelnen Serien:

Galaxy-A-Serie: Updates auf Android 14

Samsung behandelt das Galaxy A53 fast wie ein Flaggschiff, wenn es um Android-Upgrades geht. / © NextPit

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A53 Zur Geräte-Datenbank

Galaxy-S-Serie: Updates auf Android 14

Das leistungsstarke Galaxy S22 Ultra soll noch vor Ende 2023 auf Android 14 aktualisiert werden. / © NextPit

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22 Ultra Zur Geräte-Datenbank

Galaxy-Z-Serie: Updates auf Android 14

Das Galaxy Z Flip 4 schießt auch im geschlossenen Zustand Selfies. / © NextPit

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Fold 4 Zur Geräte-Datenbank

Galaxy M-Serie Android 14 Update

Galaxy XCover Serie Android 14 Update

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Zur Geräte-Datenbank

Galaxy Tab Serie Android 14 Update

Die Galaxy-Tab-S8-Reihe wird komplett auf Android 14 aktualisiert. / © NextPit

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab S8 Zur Geräte-Datenbank

Es ist noch erwähnenswert, dass die Galaxy-Note-Reihe bis immerhin 2023 mit Sicherheitsupdates versorgt wird – allerdings bleibt's wohl bei Android 13. Das Gleiche gilt für Geräte wie die Galaxy S20-, Flip- und Fold-Familien. Alle neuen Modelle, die im Jahr 2023 auf den Markt kommen, sollten hingegen mit Android 14 starten beziehungsweise das Update bekommen.

Das war's schon. Denkt daran, dass Samsung die Geräte, die sie aktualisieren werden, erst nach der Einführung der nächsten One UI Version – vermutlich One UI 6 – bestätigt. Danach wird die Samsung-Members-App mit einer Benachrichtigung aktualisiert, die nicht nur die Liste der Geräte enthält, sondern auch den voraussichtlichen Zeitrahmen für jedes einzelne Gerät in den verschiedenen Regionen.

Bis dahin solltet Ihr diese Seite als Lesezeichen speichern und nach Updates Ausschau halten. Haben wir ein Modell vergessen? Was erwartet Ihr von der Kombination aus One UI 6 und Android 14? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!