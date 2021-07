Samsung Galaxy S20 FE 5G Test: Der "Flaggschiff-Killer" mit koreanischem Touch

Das Samsung Galaxy S20 FE wurde als eine Art Nachzügler der Galaxy-S20-Reihe vorgestellt und ersetzt das "Lite" der Vorgängergeneration. Das Modell macht einige Abstriche gegenüber der ursprünglichen Variante, angeblich um für "Fans" zugänglicher zu sein. NextPit hat das mit dem Snapdragon 865 SoC ausgestattete 5G-Modell getestet und wir sagen euch in diesem Testbericht, ob das Galaxy S20 FE auch im Jahr 2021 noch eine gute Kaufoption ist.

Bewertung

Pro ✓ 120Hz AMOLED-Display

✓ Snapdragon 865 ist auch im Jahr 2021 noch schnell

✓ Gute Akkulaufzeit

✓ Gute Qualität der Kunststoffoberfläche

✓ IP68-Zertifizierung

✓ 3x optischer Zoom Contra ✕ Nicht so schnelles Laden

✕ Keine Kopfhörerbuchse

✕ 30-facher Zoom ist nur Marketing

Design und Display: bekannte Rezeptur Das geänderte Design war im Test eines unserer Highlights der Galaxy-S21-Familie. Das wenige Monate zuvor vorgestellte Galaxy S20 FE hat den Look der Anfang 2020 erschienenen S20-Familie geerbt, die "Fan-Edition" kommt also im bekannten, aber 2021 bereits veralteten Look. Hat mir gefallen: 120 Hz AMOLED-Display

Die Kunststoffoberfläche sieht nicht "billig" aus

Liegt gut in der Hand

IP68-Zertifizierung Hat mir nicht gefallen: Die Rückseite sieht an einigen Stellen hohl aus

Kameramodul steht deutlich hervor AMOLED-Display mit Full-HD+-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hz / © NextPit Das Gerät hat einen dezenteren Look als die übliche S-Linie und verzichtet auf das bei Samsungs Flaggschiffen beliebte Rezept mit Glasrückseite und gebogenem Display. Das Galaxy S20 FE hat eine Kunststoffoberfläche, die aber qualitativ hochwertig daherkommt und dem Gerät mehr Festigkeit verleiht. Anfällig für Fingerabdrücke ist das Gerät Smartphone leider immer noch. Das Galaxy S20 FE ist mit einem 6,5-Zoll-AMOLED-Panel ausgestattet, das nicht ganz bis zu den Seiten des Geräts reicht, wodurch es in seinen Abmessungen näher am S20+ als am regulären S20 liegt. Auch das Gewicht ist mit 190 Gramm näher an den 186 g des S20+ als an den 163 g des Basis-Galaxy S20. Die Reduzierung der Auflösung – beim Galaxy S20/S20+ sind es 1440 x 3200 Pixel – auf FullHD+ ermöglichte die Nutzung der standardmäßigen Bildwiederholrate von 120 Hz, während die native Auflösung der ursprünglichen Modelle bei 60 Hz liegt. tl;dr: Der Look des Galaxy S20 FE mag nicht mehr aktuell sein, dennoch steht das nüchterne und zurückhaltende Design dem Gerät gut zu Gesicht. Das Display macht Abstriche und zieht die flüssigere Bildwiederholrate der Auflösung vor.

Stabile Leistung dank Snapdragon 865 Das Galaxy S20 FE 5G wird vom Snapdragon-865-SoC angetrieben und kommt mit Snapdragon X55 5G-Modem. Getestet wurde das Gerät in der Grundkonfiguration, ausgestattet mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher. Hat mir gefallen: Gute Leistung in Apps und Spielen

Stabiler Betrieb auch bei Spielen;

Schnellerer Speicher als beim Exynos-Modell Hat mir nicht gefallen: - Das Galaxy S20 FE zeigte keine Überhitzung oder merkliche Leistungseinbußen / © NextPit Wenn man bedenkt, dass das Modell im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, dürfen wir keine Leistung auf dem Niveau von Smartphones erwarten, die mit Snapdragon 888 oder Exynos 2100-SoCs ausgestattet sind. Der Snapdragon 865 präsentiert sich aber auch im Jahr 2021 noch als ziemlich kompetenter Prozessor. Kein Wunder daher, dass er als Snapdragon 870 neu aufgelegt wurde. Die Markteinführung des Galaxy S20 FE 5G brach die Tradition der nur mit Exynos-Prozessoren ausgestatteten Galaxy-S-Modelle in Europa und zeigte die Vorteile bei Spieleleistung und Stromverbrauch gegenüber dem mit dem Exynos 990-Chip ausgestatteten 4G-Modell. Galaxy S20 FE: Benchmarks Galaxy S20 FE 5G

(Snapdragon 865) Galaxy S20 FE 4G

(Exynos 990) Vivo X60 Pro

(Snapdragon 870) Realme GT

(Snapdragon 888) 3DMark Wild Life 3.927 4.171 4.244 5.947 3DMark Wild Life Stresstest 3.513 ~ 3.932 1.779 ~ 4.160 4.244 5.949 Geekbench (einzeln / multi) 901 / 3.222 887 / 2.594 1.031 / 3.449 1.116 / 3.480 PassMark RAM 25.907 24.024 24.660 25.709 PassMark Speicher 60.208 58.174 94.681 107.337 Obwohl er bei Spielen hinter den neuen 2021-SoCs zurückbleibt, ist der Snapdragon 865 bei alltäglichen Aufgaben immer noch mehr als leistungsfähig, wie die Multi-Core- und PassMark-RAM-Scores von GeekBench zeigen. Und auch beim Spielen erwies sich das Galaxy S20 FE 5G als recht stabil, ohne größere Schwankungen im 3DMark Wild Life Stresstest, der eine lange Gaming-Session auf dem Handy simuliert. Im Gegensatz zum Exynos-Modell zeigte der Snapdragon 865 eine konsistente Leistung nicht nur in Benchmark-Tests, sondern auch im realen Einsatz, bei Spielen wie Call of Duty Mobile, Free Fire und Real Racing 3. In allen Fällen waren die Grafikeinstellungen nahe dem Maximum, einen spürbaren Frame-Abfall gab es nicht. tl;dr: Das Galaxy S20 FE 5G wurde mit dem seinerzeit besten Prozessor für Android veröffentlicht und macht auch dieses Jahr noch eine gute Figur. Die Leistung bei alltäglichen Aufgaben sollte nicht schlechter sein als bei den diesjährigen Modellen, mit Ausnahme einiger anspruchsvollerer Spiele auf Gamer-Handys.

Vielseitige Kamera Das Galaxy S20 FE bringt ein ähnliches Triple-Kamera-Array wie das Galaxy S20 mit, allerdings mit einer großen Änderung bei der Telekamera: Die Auflösung beträgt nun 8 Megapixel (vorher 64 MP), dafür weicht der 1,1-fache optische Zoom einer 3-fachen Vergrößerung. Hat mir gefallen: Gute Fotos der Hauptkamera

3-fach optischer Zoom

Kamera-App mit tollen Standardeinstellungen Hat mir nicht gefallen: Inkonsistente Bildverarbeitung zwischen verschiedenen Sensoren

Kameramodul ragt sehr weit heraus

"Räumlicher Zoom" dient nur dem Aufblasen des Spec-Sheets Die Kamera-Anordnung folgt einer ähnlichen Formel wie die Modelle S20 und S21 / © NextPit Bei der Hauptkamera setzt Samsung auf einen 12-Megapixel-Sensor, dessen Spezifikationen dem Äquivalent im regulären Galaxy S20 ähneln, mit 1,8 μm großen Pixeln und F1,8-Blende. Das Rezept ist das gleiche, das auch im Galaxy S21 zum Einsatz kommt, inklusive PDAF und optischer Bildstabilisierung (OIS). Bei Tageslicht boten die Fotos des Weitwinkel-Hauptobjektivs die von Samsung erwarteten satten Farben, besonders bei aktiviertem AI- und HDR-Modus. 12 MP Hauptkamera/ 12 MP Ultraweitwinkel x1 Hauptobjektiv ultrawide x0,5 Objektiv Das Ultraweitwinkel-Kamerabild zeigt dagegen ganz andere Farben als das Weitwinkelobjektiv und verpasste den Bildern einen eher verwaschenen Look. Schwerwiegender als das ist jedoch die Unschärfe an den Rändern, während die Mitte der Komposition scharf ist, was sich in einigen Fotos wiederholt. Gelegentlich war zudem zu den Ecken der Bilder hin eine leichte Farbabweichung festzustellen. Ultraweit-Kamera / Hauptkamera (1x und 2x)/ Teleobjektiv Ultrawide x0,5 Haupt 1x Haupt 2x Telephoto 3x In dieser Szene stellen wir bei den Blättern des Baumes wieder eine Unschärfe fest, die dem Ultraweitwinkelobjektiv geschuldet ist, das Farben anders behandelt als die Hauptkamera. Die 2-fache digitale Vergrößerung ergibt immer noch eine gute Aufnahme, aber die Telekamera zeigt die Vorteile eines 3-fachen optischen Zooms durch den höheren Detailgrad. Ultraweitwinkel-/Hauptkamera (1x und 2x)/Teleobjektivkamera Ultrawide x0,5 Haupt 1x Haupt 2x Telephoto 3x Um den im Werbematerial des Galaxy S20 FE hervorgehobenen "30fachen Space Zoom" nicht zu vernachlässigen, füge ich zwei Fotos mit dieser Vergrößerung bei. Wie erwartet, dient die Option eher dazu, das Datenblatt marketingtauglich aufzublasen, ohne wirklich brauchbare Fotos zu bieten: Space Zoom 30x Space Zoom 30x Raumzoom 30x Nachtfotos Haupt Ultrawide Ultrawide-Nachtmodus Bei Nacht kann das Galaxy S20 FE nicht mit Modellen wie der Pixel-Reihe mithalten, liefert aber anständige Fotos. Das funktioniert, ohne dass es übermäßig bearbeitet wird, um es wie Tageslicht aussehen zu lassen und ohne, dass Lichtquellen die Szene verschwimmen lassen. Der Nachtmodus ist auch in der Ultra-Winkelkamera verfügbar, die Verarbeitung hat hier aber einen merkwürdigen Effekt: Wenn er aktiviert ist, scheint es, dass die Kamera-App die Linsenverzerrungskompensation nicht mehr anwendet, was zu verzerrten Objekten in den Ecken führt. Nachtmodus Hauptkamera Hauptkamera Nachtmodus Ultrawide Ultrawide-Nachtmodus In dieser Szene verbesserte der Nachtmodus den Grad der Bilddetails, veränderte aber die Farbtemperatur der Hauptkamera. Bei der Ultraweit-Kamera sieht das Ergebnis eher nach einer Helligkeitsanpassung aus, mit Detailverlusten im Schaufenster auf der rechten Seite, abgesehen von den oben bereits erwähnten Verzerrungsproblemen. Selfies Selfie Selfie mit Porträtmodus Die Selfies bieten eine natürliche Farbwiedergabe, ohne die Sättigung der Hauptkamera oder die übermäßige Bearbeitung, die man bei anderen Geräten findet. Der Porträtmodus setzt die Unschärfe generell sehr präzise ein. In diesem Fall war er jedoch etwas aggressiv bei einem Teil des Maskenbandes und in einigen Teilen der Haare. tl;dr: Die Kameraaufnahmen des Galaxy S20 FE gehören zwar nicht zu den besten auf dem Markt, reichen aber locker zum Teilen in Apps und sozialen Netzwerken und auch für Abzüge/Vergrößerungen. Der 3-fach optische Zoom bietet eine gewisse Vielfalt an Möglichkeiten, auch wenn er eine geringe Auflösung hat. Obwohl Samsung auf den sogenannten "Space Zoom" besteht, ist es zumindest lobenswert, dass es sich nicht dem Hochbieten bei Auflösung und Anzahl der Kameras hingibt.

Akku: ausgezeichnete Akkulaufzeit, langsames Laden Das Galaxy S20 FE 5G ist mit einem 4.500-mAh-Akku ausgestattet und unterstützt kabelgebundenes Laden mit 25 Watt, drahtloses Laden mit 15 Watt und Reverse Charging mit 4,5 Watt. Der Verpackung des Testmodells lag ein kabelgebundenes Ladegerät bei, allerdings mit 15 W Leistung. Hat mir gefallen: Tolle Akkulaufzeit

Kabelloses Laden

Reverse Charging Hat mir nicht gefallen: Nicht so schnelles Laden Das S20 FE ist mit 25-W-Ladung kompatibel, liefert aber nur einen 15-W-Adapter mit. / © NextPit Die Akkulaufzeit unter normalen Bedingungen – einige Fotos, soziale Netzwerke, kurze Spielesessions, Textnachrichten und Google Maps – ergab mehr als 2 Tage, wobei am Ende des zweiten Tages noch etwa 20 % Ladung übrig waren. Dazu sei gesagt, dass der Test mit einem reinen 4G-Datentarif durchgeführt wurde und dass die 5G-Nutzung den Stromverbrauch beeinflussen kann. Zum Aufladen liegt dem Galaxy S20 FE noch ein Ladegerät bei, das aber nicht die gesamte Leistung ausnutzt, mit der das Telefon kompatibel ist. In der Praxis dauerte eine volle Aufladung etwa 1h30min, was eine akzeptable Zeit ist. Ladehemmung: Schadet Quick-Charging dem Handy-Akku? Mit 5 Minuten Ladezeit wurden 6-7 % Kapazität erreicht, während 20 Minuten für 25 % Akkuladung ausreichten. Eine Stunde an der Steckdose brachte dagegen zwischen 65 und 75 % Leistung. tl;dr: Das Ladegerät und die Ladezeit des Galaxy S20 FE hinken den chinesischen Handys und deren immer stärker werdenden Ladeleistungen hinterher. Samsung trumpft dagegen mit der Möglichkeit des kabellosen Ladens und auch dem praktischen Reverse Charging auf, das bei Kopfhörern, Smartwatches und sogar anderen Smartphones helfen kann.

Datenblatt und weitere Informationen Im Folgenden führe ich weitere Punkte auf, die die NextPit-Gemeinschaft interessieren könnten, die aber nicht ausführlicher besprochen werden mussten. Das Galaxy S20 FE verfügt über NFC und ist mit Proximity-Payment-Systemen kompatibel

Nach dem Zurücksetzen des aktualisierten Geräts zeigte das System 24,8 GB belegten Speicherplatz an

Die Verpackung des getesteten Handsets enthielt das 15-W-Ladegerät, das Ladekabel und das Werkzeug zum Öffnen des SIM-Fachs

Die Software-Version während des Tests war RP1A.200720.012.G781BXXU3CUE3 (Juni 2021). Datenblatt Samsung Galaxy S20 FE 5G Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 Speicher 6/8 GB RAM

128/256 GB

Erweiterbarer Speicher mit microSD Display 6,5-Zoll, AMOLED

1080 x 2400 Pixel (FullHD+)

120Hz Kamera Weitwinkel: 12 MP, 1/1,76'' Sensor, 1,8 μm, F1,8, OIS

Ultra-Weitwinkel: 12 MP, Sensor 1/3'', 1,12 μm, F2,2, FOV 123º

Teleobjektiv: 8 MP, 1/4,5''-Sensor, 1,0 μm, F2,4, 3-facher Digitalzoom

Selfie: 32 MP, F2.2 Akku 4.500 mAh

Kabelgebundenes Laden mit bis zu 25 Watt

Kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt

4,5-Watt-Umkehrladung

15 W Ladegerät im Paket enthalten Betriebssystem Android 10

Aufrüstbar auf Android 11 mit OneUI 3.1 Konnektivität Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / NFC / 4G / 5G Abmessungen 159,8 x 74,5 x 8,4 mm Gewicht 190 Gramm Besondere Merkmale Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm

IP68-Zertifizierung Farben Cloud Navy, Cloud Lavendel, Cloud Mint, Cloud Red, Cloud Orange, Cloud White

(blau, rosa, grün, rot, orange, weiß, Verfügbarkeit je nach Markt) Preis rund 550 Euro

Fazit: immer noch eine gute Option Das Samsung Galaxy S20 FE 5G ist auch im Jahr 2021 noch ein konkurrenzfähiges Telefon, das Ihr durchaus für den Kauf in Erwägung ziehen dürft. Trotz modernerer und schnellerer Modelle, die in diesem Jahr erschienen sind, ist das Smartphone "für die Fans" immer noch interessant, je nach Budget und wie lange Ihr beabsichtigt, dem Gerät treu zu bleiben. Die Leistung und die Akkulaufzeit sind die größten Highlights des Modells, das mit den Energiesparmodi – zum Beispiel durch Reduzierung der Bildschirmauflösung und der Bildwiederholrate – je nach Nutzungsverhalten 3 Tage ohne Steckdose auskommen kann. Das Galaxy S20 FE 5G in all seiner Pracht/ © NextPit In Europa bieten einige Modelle, die 2021 auf den Markt kamen, beispielsweise das Xiaomi Poco F3, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als das Galaxy S20 FE 5G, was bei der Bewertung des südkoreanischen Modells einen halben Stern kostet. Für das Galaxy S20 FE spricht Samsungs Update-Politik: Vier Jahre lang werden Sicherheitsupdates für die Modelle versprochen, dazu drei neue Versionen des Android-Systems, also bis Android 13, das für Ende 2022 erwartet wird. Android 12: Welche Samsung-Handys werden das Update erhalten? An diesem Punkt scheint sogar die Einbeziehung eines stromsparenden Ladegeräts ein willkommener Zufall zu sein, da die zusätzlichen Minuten, die für das Aufladen des Akkus aufgewendet werden, die Komponente möglicherweise länger nutzbar machen. Alles in allem hat das Galaxy S20 FE die richtigen Opfer gebracht, um in eine erschwinglichere Preisklasse vorzudringen. Es verzichtet auf weniger wichtige Funktionen und bringt eine gute Kombination aus Leistung, User Experience und Langlebigkeit. Das Modell ist auch im Jahr 2021 noch eine interessante Kaufoption, besonders wenn Ihr es im Angebot findet.