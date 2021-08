Samsung Galaxy Tab S7 FE im Test: Fan Edition? Wohl eher Lite Edition!

Fazit

Das FE steht für Fan Edition. Das funktioniert super beim Galaxy S20 FE, leider aber nicht so gut beim Galaxy Tab S7 FE. Das Tablet richtet sich augenscheinlich an die Mittelklasse, ist deutlich günstiger als das Galaxy Tab S7+ aus dem Hause Samsung, aber meines Erachtens mit der UVP von 649 Euro eben doch zu teuer.

Vermutlich klingt Euch das alles zu negativ, dabei ist das Galaxy Tab S7 FE doch eigentlich ein ganz okayes Tablet. Es ist riesengroß, sieht klasse aus und ist gut verarbeitet. Es bietet zudem eine gute Akkulaufzeit und lässt sich mit dem S Pen bedienen, der im Lieferumfang enthalten ist. Das Display ist okay, das Snapdragon-SoC auch, wenn man nix Wildes mit dem Tablet vorhat und die Multitaskting-Fähigkeiten der One UI! in Kombi mit dem großen Screen und dem S Pen haben definitiv was für sich.

So schön und doch so durchwachsen / © NextPit

Aber da gibt es eben auch die ganzen Punkte, bei denen Samsung meiner Meinung nach zu sehr mit dem Rotstift unterwegs war. Wieso 60 statt 120 Hertz und LCD statt AMOLED? Snapdragon 750G statt 865+ und dazu die sehr dünnen 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Kein Anschluss für das Headset, kein NFC, kein Fingerabdrucksensor.

Das kann man durchaus so anbieten, aber meines Erachtens nicht für über 600 Euro. Also zu einem Preis, für den man bereits das besser ausgestattete Galaxy Tab S7 oder sogar ein iPad der 8. Generation bekommt. Von mir aus kauft Euch das Ding – aber nur, wenn Ihr explizit ein großes Samsung-Tablet mit S-Pen-Support benötigt, das günstiger ist als das Galaxy Tab S7+. Alle anderen schauen vielleicht am dünn besiedelten Android-Tablet-Markt nach Alternativen (Galaxy Tab S6, anyone?), oder überlegen doch nochmal, was Apple so zu bieten hat.