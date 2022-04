Galaxy Tab S8+ im Test: Nagel fast auf den Kopf getroffen

Mit dem Galaxy Tab S8+ weitet Samsung seinen Vorsprung gegenüber anderen Herstellern von Android-Tablets aus. Dabei gibt es ein leistungsstarkes 12,4-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hertz und ein hohes Leistungsniveau. Im ausführlichen Test zeigt sich allerdings, dass es im Vergleich zum Vorgänger zu wenige Verbesserungen gibt.

Kurzfazit zum Galaxy Tab S8+ Das Samsung Galaxy Tab S8+ wurde am 9. Februar 2022 zusammen mit der Galaxy S22-Serie vorgestellt. Und während das S22 gegen eine harte Konkurrenz antreten muss, treibt die Tab-S8-Reihe voran die Liste der besten Android-Tablets an. Das Display ist dabei bemerkenswert und in Kombination mit den neuen Lautsprechern wird das Tab S8+ zu einem perfekten Begleiter beim Binge-Watching. One UI 4.0 hat bei 12,9 Zoll zu kämpfen. / © NextPit Eine perfekte Note kann ich dem Samsung Galaxy Tab S8+ allerdings nicht geben. Kleine Probleme in One UI 4.0 und das langsame Quick-Charging führen dazu, dass es im Alltag häufig nervige Probleme mit dem Gerät gibt. Auch andere Entscheidungen, darunter die Integration einer Ultraweitwinkelkamera auf der Rückseite und das starke Thermal Throttling, das die Leistung des Snapdragon 8 Gen 1 zu stark einschränkt, zeigen, dass Samsung seine High-End-Tablets weiter optimieren muss. Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab S8+ Zur Geräte-Datenbank Das Samsung Galaxy Tab S8+ ist in zwei Varianten erhältlich, wobei die reine Wi-Fi-Variante ab 949 Euro mit einer Speicherkonfiguration aus 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher erhältlich ist. Für diesen Test hat uns Samsung leihweise die 5G-Version mit 256 GB zugeschickt. Preise für das Samsung Galaxy Tab S8+ Speicher und Speicherplatz Wi-Fi Mobilfunk 5G 8 GB (RAM) + 128 GB 949 € 1.099 € 8 GB (RAM) + 256 GB 999 € 1.149 €

Design und Display: Absolute Perfektion Das Galaxy Tab S8+ kommt mit einer Rückseite aus Aluminium, die nur durch Antennen mit Kunststoffabdeckung unterbrochen wird. Farblich stimmt Samsung die Materialien einheitlich mit einer matten Farbgebung ab. Aufgrund eines 12,4-Zoll-Displays ist das Tablet recht groß, mit einer Dicke von nur 5,7 dafür aber unfassbar flach. Gefällt: Einheitliches Design

Schlankes Profil

AMOLED-Display mit 120 Hz einfach großartig Gefällt nicht: Kein Steckplatz für den S Pen

Display könnte heller sein

Keine variable Bildwiederholrate Wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass der S-Pen dicker ist als das gesamte Tablet! / © NextPit Rein optisch fällt es mir schwer, Unterschiede zum Vorgänger Galaxy Tab S7 zu finden. Aber das ist kein Problem. Mir gefällt das subtile Design, das Samsung hier an den Tag legt. Denn dadurch bleibt das Tablet funktional, ohne wirklich langweilig auszusehen. Die wichtigste Kritik beim Design betrifft den S Pen, der standardmäßig auf der Rückseite des Geräts platziert wird. Obwohl ich die Platzierung, die den S-Pen gleichzeitig zu einem kleinen Ständer macht, sehr gut finde, kann er trotz magnetischer Halterung sehr leicht herunterfallen. Weiterlesen: Beste Samsung-Tablets im Vergleich Zwar haben die Magnete eine solide Stärke, sie sind aber bei weitem nicht stark genug und ich hätte die Sicherheit eines Anschlusses oder einer Platzierung im Gehäuse bevorzugt. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt möglich ist, denn das Galaxy Tab S8+ ist mit den Maßen von 185 x 285 x 5,7 mm dünner als der S Pen. Display: 12,4 Zoll AMOLED Wenn man das Gerät umdreht, bestaunt Ihr ein imposantes 12,4-Zoll-Super-AMOLED-Display mit 120 Hz und einer Auflösung von 2.800 x 1.752 (~266 ppi). Meiner Meinung nach ist dies das Highlight des Tab S8+. Mit einem super-flüssigen Panel mit 120-Hertz-Bildwiederholrate und superdunklen Schwarztönen vergisst man schnell, dass die Maximalhelligkeit bei 500 nits liegt. Schön hell mit 500 nits. / © NextPit Die Wiedergabe von HDR- und SDR-Inhalten ist sehr klar, mit akkuraten Glanzlichtern, tollen Details und einer angemessen guten Farbgenauigkeit, die sich durch die leuchtenden Farben von Samsung auszeichnet. Wenn Ihr einen natürlicheren Look bevorzugt, könnt Ihr diesen auch in den Einstellungen aktivieren. Das große Format kann es für meine kleinen Hände schwierig machen, das Tablet sicher zu halten / © NextPit Der Vergleich mit dem etwas teureren iPad Pro ist hart, aber ich glaube, dass das Samsung Galaxy Tab S8+ in Bezug auf die Bildschirmqualität leicht die Nase vorn hat. Bei der Effizienz ist das iPad Pro (2021) allerdings der klare Sieger, da es eine adaptive Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz bietet, während das S8+ nur wahlweise zwischen 60 oder 120 Hz eingestellt werden kann.

S Pen: Ich würde mir ein Backup kaufen! Der hauseigene S Pen ist immer wieder angenehm, wenn man ein Samsung-Gerät nutzt . In diesem Falle bietet der mitgelieferte S Pen eine einzige Taste und eine weiche Spitze, an die man sich zugegebenermaßen erst einmal gewöhnen muss. Vor allem, wenn man das Tablet zum Zeichnen verwenden will. Obwohl der S Pen eine sehr gelungene Ergänzung des Geräts ist, hat er einige Schwächen, die man beachten sollte. Ich habe den S Pen mindestens zwei Mal in meiner Tasche verloren / © NextPit Wer den S Pen nur zum schnellen Kritzeln von Notizen in Meetings verwenden will, wird mit der Integration sehr zufrieden sein. Ihr könnt bequem das Schnellmenü in der Seitenleiste aufrufen und auf verschiedene Arten von Notizen zugreifen, während Ihr das Samsung Galaxy Tab S8+ mit ein wenig Bastelei in den Gesten-Einstellungen wirklich in das ultimative Notizbuch verwandeln könnt. Tipp: Dieser S Pen-Trick für das S22 Ultra funktioniert auch auf dem Tab! Wenn Ihr das Galaxy Tab S8+ jedoch zum Skizzieren, zur Bildbearbeitung oder für die Bildgestaltung verwenden wollt, ist der S Pen etwas gewöhnungsbedürftig. Mein größtes Problem war, dass die Erkennung der Eingaben ziemlich nah am Display geschieht, was bedeutet, dass man den Stift etwa 3 cm heranführen muss, damit der Bildschirm ihn erkennt. Wenn man also versucht, ihn in der Mitte des Bildschirms zu verwenden, muss man sehr vorsichtig sein, das Display nicht zuerst mit der Hand zu berühren. 10 Tipps und Tricks für den S Pen Außerdem hat die weiche Gummispitze einen gewissen Widerstand beim Gleiten und es würde mich nicht wundern, wenn sie nach einer Weile ausgetauscht werden muss.

Software: Android 12 kann mit der Bildschirmgröße nicht umgehen Was die Software betrifft, so läuft auf dem Samsung Galaxy Tab S8+ die neueste One UI 4.1 auf Basis von Android 12 . Die meisten Menüs sind in zwei verschiedene Abschnitte unterteilt, mit Hauptauswahlen auf der linken Seite und Details auf der rechten. Aber meistens, vor allem beim Multitasking, scheint es so, als könnte Android nicht mithalten. Gefällt: Dex-Modus eher intuitiv

Update-Politik Gefällt nicht: Android 12 hat Probleme mit größeren Bildschirmen

Dex-Modus immer noch schwierig Samsung Dex ist großartig für Multitasking, hier haben wir mehrere Apps geöffnet. / © NextPit Ein Beispiel ist das Verhalten des Fensters für Notizen. Man muss es genau an der richtigen Stelle packen, um es zu verschieben oder in der Größe zu verändern. Um die schwebende Notiz zu schließen, muss man sie anfassen und ganz an den unteren Rand des Bildschirms ziehen – eine sehr umständliche Geste, die man jedes Mal ausführen muss, wenn man eine erstellte Kurznotiz schließen will. Lest auch: Unser Test des Samsung Galaxy S22 Ultra Im Allgemeinen verhält sich die Benutzeroberfläche so, wie man es von einem Smartphone erwarten würde. Und das ist auf einem derart großen Display wirklich unpraktisch. Zum Glück gibt es Samsung Dex als alternative Oberfläche. Der Modus gestaltet die Elemente so um, dass sie an einen Desktop-Computer erinnern. Das funktioniert schon viel besser, aber einige Aspekte sind immer noch etwas hakelig. Beispielsweise die harten Vollbildübergänge und einige Auflösungsprobleme bei Spielen, wenn sie in einem Fenster geöffnet sind. Während das Konzept von Dex wirklich gut ist, würde ich gerne noch ein paar Verbesserungen sehen. Aber Samsungs Ansatz ist aktuell der beste, wenn Ihr Multitasking auf einem Tablet verwenden wollt. Der Dex-Modus erinnert mich sehr an Windows 11. / © NextPit

Leistung: Samsung zähmt den Snapdragon 8 Gen 1 Da das Samsung Galaxy Tab S8+ für eine breite Palette von Arbeitsaufgaben eingesetzt werden soll, muss es eine hervorragende Leistung bieten. Und das tut es – Samsung hat es dafür mit dem neuesten Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet. Ein Octa-Core-SoC, der mit wahlweise 8 GB RAM sowie 128 oder 256 GB erweiterbarem Speicher gepaart wird. Gefällt: Hohes Leistungsniveau ohne Temperaturprobleme

Sehr niedrige Temperaturen

Erweiterbarer Speicher bis zu 1 TB Gefällt nicht: Das SoC hat hätte eigentlich Spielraum für mehr Leistung Es ist im Grunde eine flache Linie! / © NextPit Aber fangen wir bei den Grundlagen an. Gaming auf dem Tab S8+ ist ein sehr flüssiges Erlebnis. Ja, Ihr werdet es nicht auf 120 FPS bei allen Titeln schaffen, aber in meinen Tests war das Erlebnis selbst bei den höchsten Einstellungen sehr gut. Bei den Benchmarks sehen wir, dass Samsung einige sehr interessante Entscheidungen getroffen hat. Beim 3DMark Wild Life Test erreicht das Gerät eine Punktzahl von 8.391, was ein sehr guter Wert ist. Gleichzeitig bleibt er aber hinter anderen Einsätzen des SoCs zurückbleibt. Zum Beispiel hinter dem Gaming-Smartphone Redmagic 7 von Nubia, das in unserem Test an der 10.000er-Marke gekratzt hat. Der schwächste Durchgang nach Thermal Throttling lag bei knapp 8.000. Hersteller müssen immer ein Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz, Leistung und Thermal Throttling finden. Normalerweise werden Geräte durch die Temperatur begrenzt, und das habe ich hier auch vermutet – der Snapdragon 8 Gen 1 ist bekannt dafür, hohe Temperaturen hervorzurufen. Dabei liegen die Temperaturen häufig über der 40°C-Marke. Aber nein, während eines ausgedehnten Stresstests wurde die 30°C-Marke nicht überschritten. Das sind weniger als 10 °C über unserer Umgebungstemperatur, was, gelinde gesagt, beeindruckend ist. Das Galaxy Tab S8+ erzielt also nicht nur durchweg gute Ergebnisse, sondern auch, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Auch wenn das mit einer relativ flachen Linie in der Leistung einhergeht, die nach ein paar Schleifen stabil im mittleren 5.000er-Bereich bleibt, was beim Spielen nicht auffällt. Samsung hat also noch eine Menge Spielraum, um den Snapdragon weiter zu verbessern. Ich würde mich freuen, wenn in Zukunft noch mehr aggressive Leistungsoptionen hinzugefügt würden.

Kameras und Lautsprecher: Warum habe ich eine Ultrawide-Kamera? Die Kameras des Samsung Galaxy Tab S8+ befindet sich in einer Existenzkrise! Die Linsen sind fehlplatziert und völlig unausgewogen. Niemand erwartet von einem Tablet, dass es gute Fotos macht. Aber der Fokus auf die rückseitigen Kameras ist nicht wirklich sinnvoll, nutzt man bei Tablets schließlich meist die Frontkamera für Video-Calls und Selfies. Was macht eine Ultraweitwinkelkamera hier? / © NextPit Die Selfie-Kamera ist eine 12-MP-Ultra-Wide-Kamera mit zweifelhafter Qualität und Fixfokus. Während wir auf der Rückseite eine 13-MP-Hauptkamera und eine 6-MP-Ultra-Wide-Kamera haben, die in der Praxis unbrauchbar ist. Der Blitz ist allerdings eine nette Ergänzung. Die Hauptkamera sorgt für gute Aufnahmen. © NextPit Die Ultraweitwinkelkamera fällt qualitativ stark ab. © NextPit Die Bilder der Selfie-Kamera sind okay. © NextPit Zum Glück sind die Lautsprecher und Mikrofone da, um den Tag zu retten. Das Vierfach-Lautsprechersystem kann einen ziemlich lauten und ausgewogenen Klang erzeugen, bei dem man sich fast fragen muss, ob die Wände dick genug sind. Zum Glück hält sich der Bass in Grenzen, und obwohl er nicht so dröhnend ist wie ein Bluetooth-Speaker, erfüllt er seine Aufgabe ziemlich gut. Schließlich finden wir eine Reihe von 3 Mikrofonen mit Rauschunterdrückung im Gehäuse, die einen klaren Klang für Anrufe liefern.

Akku: Großer Akku, der zu langsam lädt Der Akku ist ein Bereich, mit dem Samsung Galaxy Tab S8+ ein wenig zu kämpfen hat. Denn dieser bietet zwar eine eine Kapazität von 10.090 mAh, diese brauchen allerdings zwei Stunden brauchen um aufgeladen zu werden. Samsung unterstützt zwar Super Fast Charging 2.0, wodurch sich die Akkulaufzeit auf 80 Minuten reduziert. Letzteres lässt sich aber ab Werk nicht nutzen, da Samsung kein Ladegerät in den Lieferumfang packt. Gefällt: Großer Akku Gefällt nicht: Ladevorgang recht langsam

Man kann das Gerät während des Ladevorgangs nicht nutzen

Wird kein Ladegerät mitgeliefert

Relativ geringe Akkulaufzeit bei intensiven Aufgaben Die Selfie-Kamera ist nichts, wovon man begeistert sein sollte. / © NextPit Es wird deutlich, dass das riesige AMOLED-Display in Verbindung mit dem leistungsstarken SD 8g1 zu einer recht kurzen Akkulaufzeit führt. Bei normaler Nutzung von YouTube, Spielen, etwas Schreiben, Surfen und ein paar Anrufen konnte ich das Tab S8+ etwa sieben Stunden lang ununterbrochen nutzen. Die lange Ladezeit sorgte dafür, dass ich es über Nacht an die Steckdose anschließen musste. Wenn Ihr jedoch denkt, dass Ihr beim Aufladen trotzdem ein paar Spiele spielen oder eine Serie ansehen können, habt Ihr weit gefehlt. Denn wenn Ihr das Tablet während des Ladens nutzt, bewegt sich die Akkuanzeige kaum nach oben. Wollt Ihr das Tablet also aufladen, solltet Ihr es knapp zwei Stunden lang nicht nutzen.