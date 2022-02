Galaxy S22 Ultra: Alles, was Ihr über Samsungs S Pen wissen müsst

Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist da und wie beim Vorgänger wird es mit Samsungs Stylus, dem S Pen, ausgeliefert. Was es mit dem Eingabestift auf sich hat und was Ihr damit anstellen könnt, erfahrt Ihr hier bei NextPit.

Wie erwartet hat Samsung der Welt sein Galaxy-S22-Lineup vorgestellt. Neben dem Galaxy S22 und dem etwas größeren Galaxy S22+ waren die Augen vor allem auf das nagelneue Galaxy S22 Ultra gerichtet. Das Premium-Modell erinnert dabei stark an glückselige Galaxy-Note-Zeiten. Neben dem kantigeren Design liegt das vor allem aber am S Pen, der sich im Gegensatz zum Vorjahresmodell im S22 Ultra versenken lässt.

Ihr habt es im Video sehen können: Der Stift steckt wieder da, wo er hingehört. Schon das Galaxy S21 Ultra war zu Samsungs Bedienstift kompatibel, bot aber keinen Platz für das Werkzeug und musste zusätzlich gekauft werden. Damit hat Samsung den S Pen befördert: Vom Zubehör avancierte er jetzt wieder zum festen Bestandteil des Galaxy S22 Ultra!

Die Vorteile liegen auf der Hand: Ihr verliert den Stift nicht so leicht, Ihr müsst keine spezielle Hülle anschaffen und er wird direkt im Smartphone aufgeladen.

Bluetooth-Support, da bist Du ja!

Ich habe Antoines Schimpfen noch im Ohr, als er sich im letzten Jahr über das S-Pen-Chaos beklagte. Der Stift musste separat erworben werden, konnte nicht im Gerät untergebracht werden und war funktionell abgespeckt. Wahrlich ein schlechter Start für den ersten S Pen für die Galaxy-S-Reihe.

Der Stift, der sich im Galaxy S22 Ultra befindet, ist funktionell voll auf der Höhe dessen, was mit dem S Pen im Galaxy Note 20 Ultra möglich war. Das bedeutet, dass das neue Ultra-Modell von der Bluetooth-Funktionalität des Stifts profitiert, die dem S21 Ultra noch verwehrt blieb. Galaxy-Note-Fans können mit dem kleinen Werkzeug also Notizen machen, Texte übersetzen und vieles mehr. Die wichtigsten Funktionen, die Ihr bereits seit mehreren S-Pen-Generationen nutzen könnt, im Überblick:

Notiz erstellen: Erstellt Notizen in einem Pop-up-Fenster, ohne dass Ihr auf die "Samsung Notes" oder eine andere Notizen-App zugreifen müsst.

Erstellt Notizen in einem Pop-up-Fenster, ohne dass Ihr auf die "Samsung Notes" oder eine andere Notizen-App zugreifen müsst. Smart Select: Wählt mit dem S Pen einen Bereich aus und führt Aktionen aus, wie z. B. Teilen oder Speichern.

Wählt mit dem S Pen einen Bereich aus und führt Aktionen aus, wie z. B. Teilen oder Speichern. Screenshot-Notiz: Macht Screenshots und verseht ihn mit Notizen oder einer Zeichnung.

Macht Screenshots und verseht ihn mit Notizen oder einer Zeichnung. Live-Nachricht: Erstellt und versendet eigene Nachrichten mit einem selbst gewählten Hintergrund. Ihr könnt das, was Ihr schreibt oder malt, aufnehmen und als GIF abspeichern.

Erstellt und versendet eigene Nachrichten mit einem selbst gewählten Hintergrund. Ihr könnt das, was Ihr schreibt oder malt, aufnehmen und als GIF abspeichern. Übersetzen: Haltet den S Pen über ein Wort oder den Ausschnitt eines Textes, um das Geschriebene zu übersetzen.

Haltet den S Pen über ein Wort oder den Ausschnitt eines Textes, um das Geschriebene zu übersetzen. Bixby Vision: Verwendet die Funktionen von Bixby Vision, um nach ähnlichen Bildern, Orten oder Infos zu suchen oder um Text zu erkennen und zu übersetzen.

Verwendet die Funktionen von Bixby Vision, um nach ähnlichen Bildern, Orten oder Infos zu suchen oder um Text zu erkennen und zu übersetzen. Vergrößern: Haltet den S Pen über einen Bereich des Bildschirms, um ihn zu vergrößern.

Eine weitere Funktion, auf die Samsung sehr stolz ist: Ihr könnt Eure handschriftlichen Notizen mit Samsung Notes in Text umwandeln, den Ihr dann direkt teilen könnt. Dank BLE-Support könnt Ihr Euer Galaxy S22 Ultra zudem auch mit Gesten bedienen. So könnt Ihr beispielsweise die Kamera-App mittels "Air Action" starten und den Auslöser betätigen, ohne das Smartphone-Display berühren zu müssen. Ihr blättert durch Apps, zoomt in Bilder rein, ruft das "Smart Select"-Feature auf oder erhöht im Musikplayer die Lautstärke.

Darauf haben Note-Fans gewartet: Der S Pen passt ins S22 Ultra! / © Samsung

Was ist neu beim S Pen für das Galaxy S22 Ultra?

Funktionell ehrlich gesagt nicht viel. Im Wesentlichen erbt das Smartphone die bekannten Tricks des S Pen. Das ist aber auch absolut okay, weil das wie gesagt gegenüber dem S21 Ultra eine deutliche Verbesserung ist. Worauf Samsung aktuell sehr stolz ist: Die Latenz konnte erneut deutlich gesenkt werden! Gegenüber dem Note 20 wurde die Latenzzeit noch einmal um 70 Prozent gesenkt auf unter drei Millisekunden.

Schon beim Vorgänger war die Latenz mit neun Millisekunden so niedrig, dass sich beim Schreiben ein recht natürliches Schreibgefühl einstellte. Schreiben auf dem Display des Galaxy S22 Ultra fühlt sich nach Samsungs Aussage nun tatsächlich so an, als ob Ihr mit Stift und Zettel hantiert. Wir werden Euch in unserem kommenden Test natürlich davon berichten, wie natürlich sich das tatsächlich anfühlt.

Ein weiterer Punkt war Samsung beim Galaxy-Unpacked-Event wichtig: Die Nachhaltigkeit! So setzt das Unternehmen aus Südkorea bei einigen wenigen Bauteilen auf Meeresplastik. Aus Qualitätsgründen kann man das nur sehr eingeschränkt nutzen, Samsung setzt aber beispielsweise bei der Lautstärkewippe und Power-Taste sowie dem Schlitten für die SIM-Karte auf dieses Material. Zudem nutzt Samsung das Meeresplastik auch beim Innenteil der S-Pen-Halterung.

Alles in allem wurde der S Pen nicht runderneuert oder signifikant verbessert. Aber er kann eben jetzt auf einem Smartphone all das leisten, zu dem er imstande ist. Gut so, Samsung – das hätte Euch eigentlich schon letztes Jahr einfallen können. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was Ihr vom S Pen im Allgemeinen und seinem Einsatz im S22 Ultra im Speziellen haltet.