Samsung Galaxy S22 Ultra im Hands-on: das Note ist zurück!

Tatsächlich: Im Februar 2022 bringt Samsung das Galaxy Note zurück! Der Name ist allerdings passé – stattdessen bietet das Galaxy S22 Ultra jetzt einen Einschub für den S Pen. Ansonsten steckt das Smartphone ganz Ultra-typisch voller Superlative, bringt aber abseits des Stylus keine echten Neuerungen mit.

Pro volles Programm bei Hardware

kommt ab Werk mit S Pen

tolle Verarbeitung und Materialien

One UI 4.0 macht Spaß Contra gesichtsloses Design

wenig echte Innovation

Samsung Galaxy S22 Ultra: Design und Verarbeitung Das Samsung Galaxy S22 Ultra bricht mit der Designsprache der anderen aktuellen Galaxy-S-Smartphones. Statt die Modelle in eine Kamera-Insel in der Ecke zu verpflanzen, hat Samsung die Linsen bündig abschließend ins Gehäuse integriert. Angesichts der bulligen Kamera-Module ist das sicherlich eine beachtliche Ingenieursleistung. Allerdings finde ich das Design etwas langweilig – die einzeln gesetzten Kameralinsen haben mir schon beim LG Velvet nicht besonders gut gefallen . Andererseits kommt das Smartphone sowieso bei den meisten Usern in ein Case. „Burgunder“ heißt diese Farbe, in der das Galaxy S22 Ultra Samsung zufolge besonders luxuriös aussehen soll. Daneben gibt es das Smartphone in Grün, Schwarz und Weiß. Exklusiv über den eigenen Online-Shop bietet Samsung noch die Farbvarianten Graphit, Himmelblau und Rot an, jeweils in matt. / © NextPit Die Materialien sind bei Samsung gewohnt hochwertig, das Gehäuse aus Armour-Aluminium knarzt und knackt nicht. Vorne und hinten kommt Gorilla Glass Victus+ zum Einsatz. Dank der komplett planen Unterseite steht das Galaxy S22 Ultra aufrecht auf dem Tisch, so wie einst die Sony-Smartphones. Zumindest in windstillen und erschütterungsfreien Umgebungen spart Ihr Euch damit das Stativ. Links unten im Gehäuse findet Ihr den Einschub für den S Pen, die wohl größte Neuerung am Galaxy S22. Aber dazu kommen wir später noch im Detail. Unterm Strich fasst sich das Galaxy S22 Ultra toll an. Allerdings kommt man sich mit dem Smartphone im 6,8-Zoll-Format manchmal vor wie mit einem kleinen Tablet. Das neue S22 Ultra ist sogar einen Hauch breiter und dicker als das wuchtige Galaxy Note 20 Ultra – aber immerhin etwas kürzer. Auch interessant: Samsung fertigt Teile der Galaxy-S22-Serie aus recycelten Fischernetzen

Samsung Galaxy S22 Ultra: Display Wie gerade erwähnt: Das Display des Galaxy S22 Ultra misst 6,8 Zoll in der Diagonale und sieht wirklich toll aus. Das Dynamic AMOLED 2X Display löst QHD+ auf und ist gestochen scharf. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz. Zu Gunsten des Akkus regelt das S22 Ultra diese allerdings dynamisch zwischen 1 und 120 Hz hin und her. Die maximale Helligkeit liegt laut Samsung bei 1750 Nits. In den Display-Einstellungen könnt Ihr unter anderem die Auflösung oder die Bildwiederholrate festlegen. Hier wie dort gilt: Je mehr, desto schicker – und desto weniger Akkulaufzeit. / © NextPit Wer auf eine akkurate Farbwiedergabe steht, braucht sich nicht beim ersten Blick auf das Galaxy S22 Ultra erschrecken. Samsung bietet alternativ zum Standard-Farbprofil "lebendig" auch eine neutralere Version an.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Besonderheiten Das Note ist tot, es lebe das Note! Im vergangenen Spätsommer wurde das Galaxy Z Fold 3 als Note-Nachfolger präsentiert, wenige Monate später bekommt die Galaxy-S-Serie einen Stift – mit Einschub, wohlgemerkt! Das 6,8 Zoll große Display lädt zum Herumkritzeln ein. / © NextPit Wie bereits beim Galaxy Z Fold 3 hat der S Pen auch beim Galaxy S22 Ultra die auf 2,8 Millisekunden verringerte Latenz. Zum Vergleich: Beim Note 20 lag die Eingabeverzögerung noch bei 9 Millisekunden. Auch die Abtastrate hat Samsung von 360 auf nun 480 Hertz gesteigert. Große Neuerungen gibt es indes nicht – in puncto Note-Features ist das S22 Ultra auf dem Stand der Galaxy-Note-20-Serie. Neben den zuvor genannten Specs ist uns als einzige Neuerung die verbesserte Handschrifterkennung aufgefallen. Ihr könnt Eure handschriftlichen Notizen nun in 88 Sprachen in Maschinentext umwandeln. Nachdem der S Pen beim Galaxy S21 mangels Einschub eher "dumm" war, habt Ihr beim Galaxy S22 Ultra alle von den Note-Modellen bekannten Stylus-Funktionen. / © NextPit

Samsung Galaxy S22 Ultra: Software Das Samsung Galaxy S22 Ultra kommt ab Werk mit Android 12 und One UI 4.0. Samsung-Fans werden sich in der gegenüber Vanilla-Android recht stark angepassten Oberfläche sofort zurechtfinden und sich unter anderem über zahlreiche neue Möglichkeiten zur Individualisierung freuen. Wir haben an anderer Stelle bereits einen ausführlichen Testbericht zu One UI 4.0 verfasst. Weiterlesen: One UI 4.0 im Test: Maximale Individualisierbarkeit

Samsung Galaxy S22 Ultra: Performance In Deutschland – und übrigens auch in restlichen Europa – kommt das Samsung Galaxy S22 Ultra mit dem Exynos 2200. Das SoC hatte mit allerlei Startschwierigkeiten und negativer Berichterstattung zu kämpfen, soll jetzt Samsung zufolge aber ebenbürtig mit dem Snapdragon 8 Gen 1 sein, der sich etwa im amerikanischen S22 Ultra findet. Das werden wir im ausführlichen Test natürlich überprüfen. Macht das Galaxy S22 Ultra beim Gaming eine gute Figur? Unser Testbericht wird's zeigen! / © NextPit Neu beim Galaxy S22 Ultra ist eine smarte Netzwerkregelung. Diese priorisiert bestimmte Anwendungen bezüglich Bandbreite und Latenz. Dadurch will Samsung sicherstellen, dass Videocalls und Spiele auch bei Downloads im Hintergrund stets verzögerungsfrei ablaufen. Und auch der Akku lässt sich so schonen: Benötigen Spiele gerade keine schnellen Reaktionen, erlaubt das Galaxy S22 Ultra längere Latenzen und will so beim Gaming bis zu 30 Prozent mehr Akkulaufzeit herausholen. An Funkstandards unterstützt das Galaxy S22 Ultra natürlich 5G, die neuen WLAN-Standards WiFi 6 und WiFi 6E.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Kamera Bei der Kamera geizt Samsung nicht mit Superlativen – und dennoch beim beim Ultra eigentlich alles beim Alten. Es gibt wieder ein dickes Kamera-Array auf der Rückseite inklusive größtenwahnsinnigem Telezoom. Der Hauptsensor des Samsung Galaxy S22 Ultra löst die altbekannten 108 Megapixel auf. Gegenüber dem Isocell HM3 im Galaxy S21 Ultra ist der Chip allerdings um 23 Prozent gewachsen, was auf einen neuen Sensor hindeutet. Denn im offiziellen Sensor-Fuhrpark von Samsung sind nur der Isocell GN2 und HP1 größer als der HM3 – und die haben 50 beziehungsweise 200 Megapixel. Auch wenn Samsung uns die Frage nach dem Sensor nicht abschließend beantworten konnte: In jedem Fall darf man von dem Hauptsensor auch im Galaxy S22 Ultra eine tolle Bildqualität erwarten. Für die ganzen Kameras im S22 Ultra braucht dieses schicke Case mehr Löcher als ein gemeiner Schweizer Käse. / © NextPit Auch das restliche Kamera-Setup erinnert stark ans S21 Ultra, der Vollständigkeit halber inklusive Hauptsensor: Ultra-Weitwinkel: 12 Megapixel, F2.2, 120 Grad

12 Megapixel, F2.2, 120 Grad Hauptkamera: 108 Megapixel, F1.8, 85 Grad, Dual-Pixel-AF, OIS

108 Megapixel, F1.8, 85 Grad, Dual-Pixel-AF, OIS Telekamera 1: 10 Megapixel, F2.4, 36 Grad (3x), Dual-Pixel-AF, OIS

10 Megapixel, F2.4, 36 Grad (3x), Dual-Pixel-AF, OIS Telekamera 2: 10 Megapixel, F4.9, 11 Grad (10x), Dual-Pixel-AF, OIS

10 Megapixel, F4.9, 11 Grad (10x), Dual-Pixel-AF, OIS Selfie-Kamera: 40 Megapixel, F2.2, 80 Grad Auch bei den übrigen Foto-Features gibt's nicht viel neues zu berichten. Es gibt natürlich wieder diverse Nacht- und Portraitmodi – ersteren mit KI-verbesserter Auflösung, zweiteren mit dank KI verbesserter Tiefenkarte. Ganz Instagram-tauglich bietet das S22 nun auch Studiolicht-Effekte für Selfies, einen Selfie-Nachtportraitmodus und bessere Bokeh-Effekte für Haustiere. Die Kameras haben beim S22 Ultra ein anderes Design bekommen. Schick oder Shit – was ist Eure Meinung? / © NextPit Für die ganzen KI-lastigen Effekte ist eine zweimal stärkere NPU an Bord – ob sich das auf die Snapdragon- oder Exynos-Version bezieht, hat Samsung allerdings nicht verraten. Und natürlich unterstützt auch das Galaxy S22 Samsungs Expert-RAW-App für Computational RAWs mit 16 Bit Farbtiefe.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Akku Der Akku des Galaxy S22 Ultra fasst 5000 mAh – exakt so viel wie beim Vorgänger. Einen Fortschritt gibt's dafür bei den Ladefähigkeiten: Das neue Ultra lässt sich kabelgebunden mit bis zu 45 Watt betanken. Samsung zufolge soll es weniger als 20 Minuten dauern, um den leeren Akku auf 50 Prozent zu bringen. Das S21 Ultra schaffte hier gerade einmal 25 Watt. Allerdings: Ein passendes Ladegerät müsst Ihr auch beim Galaxy S22 Ultra selbst kaufen. Immerhin: Das S22 Ultra (unten) lädt kabelgebunden mit 45 Watt. Das S22+ (mitte) hält mit, das S22 (oben) schafft nur 25 Watt. / © NextPit Kabelloses Laden ist ebenfalls möglich. Hier unterstützt das Galaxy S22 Ultra immerhin 15 Watt. Dank Wireless PowerShare könnt Ihr mit dem Smartphone auch andere Geräte kabellos aufladen. Das ist insbesondere praktisch, um Eure Galaxy Watch 4 oder Eure Galaxy Buds Pro unterwegs mit Energie zu versorgen.