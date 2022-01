Samsung-Tablets im Vergleich: mit Stift, Tastatur und mehr

Anfang 2022 erst hat Samsung mit dem Galaxy Tab A8 ein günstiges Einsteiger-Tablet mit Android vorgestellt. Damit baut der Hersteller sein Portfolio weiter aus und stärkt weiter seine Position als Android-Platzhirsch auf diesem Markt. Ob für Schule, Job oder Freizeit, zum Surfen, Daddeln oder produktiven Arbeiten – Samsung hat ein passendes Modell.

In diesem Beitrag stellen wir Euch die spannendsten Samsung-Tablets vor und achten dabei auch darauf, ob Ihr sie mit dem Stift – Samsungs S Pen – oder mit Tastatur nutzen könnt. Los geht es wie immer mit einem Überblick der wichtigsten Daten:

Wie Ihr seht, ist in den meisten Fällen der Eingabestift bereits im Lieferumfang enthalten. Auf was Ihr beim Kauf achten müsst, bzw. welches Tablet das richtige für Euch ist, klären wir jetzt:

Inhalt:

Kaufberatung: Worauf müsst Ihr beim Tablet-Kauf achten?

Lasst uns zunächst noch kurz darauf eingehen, wonach Ihr Euer Tablet auswählen solltet, wenn Ihr aktuell über einen Kauf nachdenkt. Macht Euch also vorher Gedanken dazu, ob Ihr lediglich eine günstige Schindel benötigt, die Ihr neben dem TV-Glotzen als Second Screen für Twitter & Co. verwendet, oder ob Ihr auf hohem Niveau produktiv arbeiten möchtet.

Stift und Tastatur: Wollt Ihr das Tablet produktiv nutzen, behaltet im Blick, wie groß das Gerät ist und vor allem: mit welchem Equipment Ihr es nutzen könnt. Bei Samsung kommt bei fast allen Tablets auch der S Pen mit, aber bei den Keyboards müsst Ihr teilweise auf Third-Party-Produkte zurückgreifen. Mit einem großen Galaxy Tab S7+ mit Keyboard-Cover arbeitet Ihr fast wie am Notebook – beim 10,5-Zöller mit No-Name-Tastatur ist der Schreibkomfort deutlich niedriger.

Prozessorleistung: Habt Ihr hohe Leistungsansprüche an Euer Tablet und wollt beispielsweise Videos schneiden oder Zocken, dann solltet Ihr auf ausreichend Leistung achten. Bei den Tablets der S7-Serie habt Ihr dank Snapdragon 865+ Leistung satt, das S7 FE ist leicht abgespeckt. Für's Schreiben von E-Mails und Hausarbeiten, Serienmarathons & Co. reichen aber alle Tablets in diesem Vergleich bequem aus.

Display: Samsung ist gut darin, tolle Displays zu bauen. Das gilt nicht nur für Smartphones und Fernseher, sondern auch für Tablets. Aber es sollte ganz klar sein, dass ein AMOLED-Panel mit 120 Hz einfach schicker aussieht als ein 60-Hz-LCD. Natürlich ist der Unterschied aber am größten, wenn Ihr viel zockt oder Medien konsumiert. Eine Präsentation bastelt sich auch mit 60 Hz ganz hervorragend.

Preis & Zeitpunkt: Zu guter Letzt ist natürlich ein Top-Kaufkriterium der Preis: Könnt Ihr auf den AMOLED-Screen und 5G verzichten, könnt Ihr getrost zum deutlich günstigeren Modell greifen bei den S7-Geräten. Falls Ihr mit der Anschaffung keine große Eile, spielt zudem auch der Zeitpunkt eine Rolle. Voraussichtlich wird Samsung im Februar die Tab-S8-Reihe vorstellen – warten lohnt sich womöglich, wollt Ihr maximale Power.

Tipp der Redaktion: Samsung Galaxy Tab S7

Die Galaxy Tabs der S7-Reihe erschienen bereits 2020 / © Samsung

Im September 2020 führte Samsung seine S7-Tablets ein mit dem Galaxy Tab 7 sowie dem 7+. Unser Redaktionstipp ist dabei die kleinere Variante, auch wenn sie beispielsweise beim Display gegenüber dem Plus-Modell zurückliegt. Mit einer Bildschirmdiagonale von 11 Zoll ist es das kompaktere der beiden, setzt zudem auf ein LTPS-TFT-Panel.

Davon ab ist es ebenso wie das Galaxy Tab S7+ mit dem damaligen SoC-Flaggschiff, dem Snapdragon 865+ ausgestattet, bietet 6 bzw. 8 GB RAM sowie alternativ 128 oder 256 GB Speicher. Davon ab habt Ihr die Wahl zwischen dem WLAN-Modell und der LTE-Ausführung. 5G findet Ihr in diesem Modell also nicht.

Der Akku bietet eine Kapazität von 8000 mAh und Ihr könnt mit bis zu 45 Watt schnell laden, was allerdings den separat erhältlichen schnelleren Charger voraussetzt. Außerdem gibt es eine Dual-Knipse hinten mit 13 und 5 MP sowie einen Selfie-Shooter mit 8 MP, aber ich muss Euch nicht erzählen, dass das Fotografieren keine Kernkompetenz eines Tablets ist.

Samsung Galaxy Tab S7 mit 128 GB

Wie bei allen Modellen der S7-Reihe ist der wirklich gute S Pen hier inklusive. Mittlerweile wurde das Tablet auf Android 11 aktualisiert, und mit den Software-Updates hat man auch dem Stift neue Features spendiert. Dank 4096 Druckstufen, geringer Latenz des Stifts und den 120 Hertz Bildwiederholrate des Displays schreibt es sich wirklich sehr angenehm mit dem Stylus, der zudem auch einige Kontrollgesten beherrscht.

Das Galaxy Tab S7 lässt sich auch mit einer Tastatur bedienen, die allerdings separat erworben werden muss, und Euch im Samsung Store knackige 199 Euro kostet. Deutlich günstiger bekommt Ihr es bei Amazon, wo es bereits für 109 Euro zu haben ist. Alternativ könnt Ihr natürlich auch auf günstige Third-Party-Alternativen ausweichen, die bereits bei round about 40 Euro anfangen.

Book Cover Keyboard EF-DT870 für das Galaxy Tab 7

IVEOPPE Tastatur-Hülle für das Galaxy Tab S7

Als das Galaxy Tab S7 vorgestellt wurde, betrug der Einstiegspreis 681 Euro für die Variante mit WLAN und 128 GB Speicher. Das ist auch der Grund, wieso wir dieses Tablet als Redaktionstipp auserkoren: Für die Plus-Variante zahlt Ihr mehr als 300 Euro mehr – ein Aufpreis, der unserer Meinung nach durchs bessere Display und 5G allein nicht gerechtfertigt sind.

Bestes Oberklasse-Tablet: Samsung Galaxy S7+

Das 12,4 Zoll große Display des Galaxy S7+ lädt zum produktiven Arbeiten ein / © Samsung

Kommen wir zum derzeit stärksten Samsung-Tablet, wenn wir nach dem Spec Sheet gehen. Die technischen Daten sind dabei größtenteils identisch wie beim kleineren Galaxy Tab S7: Auch hier verrichtet also der Snapdragon 865+ seine Arbeit, und auch hier habt Ihr beim Speicher die Wahl zwischen 128 und 256 GB. Allerdings wächst das 120-Hz-Display hier auf 12,4 Zoll an und wichtiger noch – es handelt sich um ein Super-AMOLED-Panel mit den knackigeren, kräftigeren Farben.

Mit dem größeren Display wird natürlich mehr Energie verschlungen, sodass Samsung dem Galaxy Tab S7+ mit 10090 mAh auch einen deutlich fetteren Akku verpasst hat. Davon ab ist das Hauptunterscheidungsmerkmal die 5G-Funktionalität. Wollt Ihr sowohl Rechenpower, AMOLED-Display und im 5G-Netz funken, kommt Ihr bei Samsung an diesem Tablet nicht vorbei.

Das hat allerdings auch seinen Preis: Das Spitzenmodell mit 5G und 256 GB Speicher wurde mit einer UVP von 1149 Euro vorgestellt. Aktuell ist der beste Deal bei Otto zu finden, wo Ihr das große Modell in der WLAN-Ausführung für etwa 820 Euro bekommt.

Unnötig zu erwähnen, dass auch hier der S Pen natürlich inklusive ist und es auch hier eine Tastatur gibt, die Ihr separat erwerben könnt. Durch das größere Display ist dieses Modell zum produktiven Arbeiten prädestiniert! Auch hier wollen wir Euch einen Link zum Keyboard-Cover nicht vorenthalten. Auch hier lohnt sich der Blick auf Amazon, wo es das Book Cover Keyboard mit etwa 134 Euro fast einen Hunderter günstiger gibt als im Samsung-Store:

Book Cover Keyboard EF-DT970 für das Galaxy Tab S7+

Bestes Mittelklasse-Tablet: Samsung Galaxy S7 FE

Die Fan Edition des Galaxy Tab S7 – ebenfalls mit 12,4 Zoll Bildschirmdiagonale / © NextPit

Das jüngste Mitglied der S7-Reihe ist das Galaxy Tab S7 FE. Es ist deutlich günstiger als die anderen beiden Modelle, allerdings leider auch deutlich abgespeckt. Hier müssen der Snapdragon 750G und überschaubare 4G RAM sowie 64 GB Speicher reichen.

Wieso wir es dennoch empfehlen? Weil es auch hier eine 5G-Option gibt, den inklusiven S Pen sowie das große 12,4-Zoll-Display (allerdings kein AMOLED und nur 60 Hz!). Das Fan-Edition-Tablet hat mich im Test nicht voll überzeugen können, ist allerdings nichtsdestotrotz ein brauchbarer Allrounder, wenn Ihr keine besonders hohen Ansprüche hegt. Lest Ihr also einfach gerne in der Bahn oder auf der heimischen Couch im Internet, daddelt ein paar nicht zu rechenintensive Games oder wollt Euch mit dem S Pen Notizen machen, reicht das Galaxy Tab S7 FE allemal.

Übrigens ist das oben verlinkte Tastatur-Cover des Samsung Galaxy Tab S7+ auch kompatibel mit diesem Tablet. Ihr müsst zwar bedenken, dass der Snapdragon 750G schwächer auf der Brust ist, aber auch hier sollte sich mit einer Tastatur angenehm arbeiten lassen.

Der ausschlaggebende Punkt könnte in diesem Fall der Preis sein. Aktuell bekommt Ihr die WLAN-Version bei Amazon für 479 Euro. Im Samsung-Store ist das Tablet übrigens mit 519 Euro etwas teurer, dafür gibt es dort noch bis zum 26.1. die Galaxy Buds 2 kostenlos dazu!

Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi

Bestes günstiges Tablet mit S Pen: Samsung Galaxy S6 Lite

Das Galaxy Tab S6 Lite ist auch im Preis ein Leichtgewicht / © Samsung

Wem die obigen Tablets zu teuer und zu klobig sind, der sollte einen Blick auf das Galaxy Tab S6 Lite werfen. Mit einer Bildschirmdiagonale von 10,4 Zoll ist es das kleinste der hier aufgelisteten Tablets, vor allem aber auch im Preis kompakter als die Flaggschiff-Reihe Samsungs. Das Ende April 2020 veröffentlichte Modell kostete seinerzeit nur 379 Euro und ist aktuell für 'nen Hunderter weniger zu haben.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi

Im Innern verrichtet ein etwas schwachbrüstiger Exynos 9611 seine Arbeit, ihm zur Seite stehen 4 GB RAM. Beim Speicher habt Ihr die Wahl zwischen Varianten mit 64 GB bzw. 128 GB. Natürlich müsst Ihr Eure Ansprüche beim Arbeiten und Gaming bei diesem Modell herunterschrauben, aber immerhin ist auch hier der S Pen inklusive, was es zum günstigsten Tablet mit Stift macht in unserer Liste.

Der Akku bringt es immerhin auf eine Kapazität von 7040 mAh, die Kameras (hinten 8 MP, vorne 5 MP) sind Tablet-üblich zu vernachlässigen. Ein offizielles Keyboard-Cover gibt es für das Galaxy Tab S6 Lite nicht, aber auch hier könnt Ihr Euch natürlich mit Produkten von Drittherstellern behelfen, die recht günstige Tastaturen anbieten.

VOVIPO Tastatur Cover

Wer seine Casual Games einfach gerne auf einem größeren Screen als dem Smartphone zocken möchte, auf der Couch News, Social Media und Mails checken möchte und hin und wieder Notizen niederkritzeln will, könnte mit dem Galaxy Tab S6 Lite durchaus glücklich werden.

Bestes Einsteiger-Tablet: Samsung Galaxy A8

Samsungs neues Einsteiger-Tablet / © Samsung

Eigentlich hätte mit dem S6 Lite diese Auflistung zu Ende sein können, aber Samsung hat vor kurzem erst mit dem Galaxy Tab A8 eine weitere sehr günstige Alternative auf den Markt geworfen. Das Gerät kostet in der WLAN-Ausführung lediglich 229 Euro, für das Modell mit LTE werden 279 Euro aufgerufen.

Als Zielgruppe nennt Samsung Schüler:innen und Student:innen, also ein Klientel mit zumeist sehr schlankem Geldbeutel. Auch hier müsst Ihr die Ansprüche natürlich noch einmal senken – und so fehlt bei diesem Gerät als einzigem in dieser Liste der S Pen. Wer gar nicht auf einen Stift verzichten kann, kann sich auch mit Drittherstellern behelfen, die recht günstig solche Stifte für alle Touchscreens anbieten. Funktionell dürft Ihr da natürlich keine "S Pen"-Skills erwarten, aber zum Kritzeln auf dem Screen sollte es reichen.

Mixxoo Stylus Pen

Ansonsten sieht es in Sachen Hardware natürlich recht mager aus: 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher und ein FullHD-Display (LCD) mit einer Bildschirmdiagonale von 10,5 Zoll sind ebenso an Bord wie das übliche Kaum-zu-gebrauchen-Kamera-Paar (5 MP vorn, 8 MP hinten) und ein Akku mit einer Kapazität von 7040 mAh. Es gibt übrigens auch eine Version mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher, die jedoch wohl nicht für den deutschen Markt vorgesehen ist. So oder so: Den Speicher könnt Ihr per microSD-Karte erweitern.

Qualitativ seid Ihr hier also deutlich unterhalb dessen unterwegs, was ein Tablet heute leisten kann (und was Samsung demnächst mit dem Galaxy Tab S8 ins Rennen schickt), aber eben auch deutlich oberhalb eines Frühstücksbrettchens. Wer jetzt bei Samsung bestellt, kann auch noch ein kostenloses Book-Cover abgreifen. Dort kann allerdings bislang ausschließlich die WLAN-Version des Tablets vorbestellt werden.

In unserem Preis-Widget findet Ihr jetzt abschließend alle fünf Tablets sowohl in den WLAN-only- als auch den LTE/5G-Varianten:

Wer auf der Suche nach einem Samsung-Tablet ist, sollte jetzt im Bilde sein. Wie immer freuen wir uns auf Eure Kommentare und Eure Meinungen zu den Tablets der Koreaner.