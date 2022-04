Samsung Galaxy Tab S8 Ultra im Test: Das beste Android-Tablet der Welt

Der König ist tot – es lebe der König! Das Galaxy Tab S8 Ultra schickt sich an, den Thron des besten Android-Tablets zu erklimmen, geerbt von der Galaxy-Tab-S7-Reihe. Ist das riesige Ultra-Tablet wirklich so gut? Das finden wir jetzt raus in unserem ausführlichen Test.

NEXTPITTV

Bewertung

Pro Großartiges AMOLED-Display

Sehr hochwertige Verarbeitung

Bärenstarke Performance ohne Überhitzen

S Pen inklusive

Starker Sound Contra Zu unhandlich

Potenzial wird nur mit Tastatur ausgeschöpft

S Pen nicht ins Gerät integriert

Quick-Charging nicht wirklich “quick”

Magerer Lieferumfang (kein Charger)

Hoher Preis

Das zusammen mit der Galaxy-S22-Reihe im Februar 2022 vorgestellte Galaxy Tab S8 Ultra ist riesig – sowohl im übertragenen Sinne als auch wortwörtlich, denn sein Display misst 14,6 Zoll. Vollgepackt ist Samsungs Tablet mit Spitzentechnologie vom Snapdragon 8 Gen 1 über das hochauflösende AMOLED-Display bis zum S Pen. OneUI 4.1 auf Basis von Android 12 läuft sagenhaft flott auf dem Tablet und das Arbeiten mit dem S Pen ist eine wahre Wonne. Mit bis zu 16 GB RAM und bis zu 512 GB erweiterbarem Speicher ist das Galaxy Tab S8 Ultra auch in diesem Punkt spitze. Dazu kommen noch je zwei Kameras hinten und vorne und vier Lautsprecher mit sattem Sound. Bin ich deswegen wunschlos glücklich? Nein, nicht ganz. Wieder vermisse ich das Ladegerät und auch die Tastatur, um wirklich alles aus dem Ultra herausholen zu können. Aber dennoch: Das Galaxy Tab S8 Ultra ist nicht mehr und nicht weniger als das beste Android-Tablet der Welt. Dafür müsst Ihr allerdings auch tief in die Tasche greifen: Die "kleinste" Ausführung mit 8 GB RAM, 128 GB Speicher und WLAN kostet Euch 1.149 Euro. Fürs teuerste Modell werden fast 1.600 Euro fällig.

Design & Display: Besser geht’s (fast) nicht Das Galaxy Tab S8 kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 14,6 Zoll und ist sehr hochwertig verarbeitet und sagenhaft dünn. Toll ist auch das AMOLED-Display – aber nicht perfekt! Gefällt: edles Design

hochwertige Verarbeitung

sehr flüssiges, kontrastreiches 120-Hz-Display Gefällt nicht: zu groß (Geschmackssache)

kein Einschub für den S Pen

Niedrige Pixeldichte Nachdem die vier bulligen Möbelpacker das Testgerät in meine Wohnung gewuchtet haben, hab ich erst einmal überlegt, ob ich meinen Fernseher zur Seite schaffe und durch diesen 14,6-Zoll-Klopper ersetze (okay, ich erspare mir und Euch weitere Gags zur Größe des Tablets). Ich finde, das Tab ist eines der schönsten Tablets und zudem sehr hochwertig verarbeitet. / © NextPit Das Galaxy Tab S8 Ultra ist aber tatsächlich riesengroß. Es misst 208,6 x 326,4 mm, ist dabei mit 5,5 mm aber hauchdünn. Dafür, dass es so dünn ist, wirkt es aber erstaunlich robust. Mit 726 Gramm wiegt es ziemlich exakt so viel wie zwei Big Tasty Bacon von McDonald’s. Das ist eine Menge, für so ein wuchtiges Gerät aber tatsächlich recht leicht. So, jetzt habe ich auch Hunger! Das Tab ist nur 5,5 mm dünn – aber ein USB-Typ-C-Anschluss hat zum Glück doch noch gepasst. / © NextPit Es gibt eine einzige Farbe – Graphite –, die dem Tablet eine edle Note verpasst. Auf der Rückseite des Aluminiumgehäuses sehen wir links oben den Samsung-Schriftzug, rechts oben die Dual-Cam. Neben der Kamera findet Ihr eine magnetische Fläche, auf der Ihr den S Pen parken könnt, wenn Ihr ihn nicht benötigt und/oder laden müsst. Dieser magnetische Streifen gefällt mir übrigens auch als Designelement ausgesprochen gut. Oben finden wir die Lautstärkewippe und den Power-Button, ebenfalls oben ist der Slot für die microSD-Karte und gegebenenfalls für die SIM-Karte. Seitlich gibt es links wie rechts je zwei Speaker, zudem ist der USB-Typ-C-Anschluss rechts zu finden. An der Unterseite sehen wir nichts, abgesehen von den Kontakten für Accessoires wie das Tastatur-Cover. Affiliate Angebot Book Cover Keyboard EF-DX900 für das Galaxy Tab S8 Ultra Die komplette Front wird natürlich vom Super-AMOLED-Panel eingenommen, das mit 2.960 x 1,848 Pixeln auflöst. Klingt erstmal viel, aber bei dieser Display-Größe entspricht das nur einer läppischen Pixeldichte von 240 ppi. Bilder werden mit bis zu 120 Hertz wiederholt. Das ist klasse, aber leider ist die Bildwiederholrate nicht adaptiv, so dass Ihr Euch zwischen den 120 Hertz und 60 Hertz entscheiden müsst. Ansonsten gibt es überhaupt nichts am Display zu mäkeln. Es ist hell genug (wenn auch lange nicht so hell wie das Galaxy S22 Ultra), bietet tiefes Schwarz und tolle Kontraste. Das Betrachten von Fotos oder Videos auf dem Tablet ist ein reiner Genuss. Die Samsung-typischen Farben waren mir schon eine Spur zu knackig, so dass ich in den Einstellungen auf die natürliche Darstellung gewechselt bin. Wer auf schlanke Ränder setzt, kommt manchmal um eine Notch nicht herum. / © NextPit Umrandet wird das Panel mit sehr schlanken Rändern inklusive abgerundeter Ecken. Am oberen Rand fällt die Notch auf mit den beiden Frontkameras. Die kleineren Brüder Galaxy Tab S8 und Galaxy Tab S8+ bringen die Selfie-Cam stattdessen im breiteren Rand unter. Unterm Strich bekommen wir absolute Spitzenklasse geboten, sowohl beim Design, der Verarbeitungsqualität und dem Display. Qualitativ muss sich da sogar ein iPad Pro strecken, um mithalten zu können – und scheitert knapp.

S Pen: Ja, wo isser denn? Der S Pen ist bei den Tablets von Samsung gar nicht mehr wegzudenken. Schreiben und Malen fühlt sich damit mittlerweile wirklich natürlich an. Darüber hinaus hilft er bei der Bedienung des Tablets. Gefällt: Im Lieferumfang enthalten

Niedrige Latenz

Natürliches Schreibgefühl

Wird automatisch am Tablet geladen Gefällt nicht: Keine Halterung oder Einschub Ich erinnere mich noch dunkel an das allererste Galaxy Note und wie gelungen ich da schon den S Pen fand. Seitdem hat sich der Stift großartig entwickelt und an Funktionen dazugewonnen. Schaut am besten mal in unseren Artikel rein, der Euch gleich zehn Tipps und Tricks zum S Pen verrät. Selbst in meinen etwas wurstigen Fingern liegt der S Pen sehr gut in der Hand und wenn Ihr damit schreibt oder zeichnet, stellt sich tatsächlich ein sehr natürliches Schreibgefühl ein. Das verdanken wir der niedrigen Latenz, die laut Samsung von 9 ms auf 2,8 ms gesenkt wurde. Das realistische Schreibgefühl wird zudem dadurch befeuert, dass Samsung uns einen “Kritzel”-Sound anbietet. Tipp: Dieser S Pen-Trick für das S22 Ultra funktioniert auch auf dem Tab! Der S Pen ist tatsächlich dicker als das Tablet selbst. / © NextPit Sowohl das Schnellmenü des S Pen als auch die Air Gestures können Euch das Leben bzw. die Bedienung des Tablets deutlich leichter machen. Aber ganz ehrlich: Ich glaube das zwar, für mich passt es jedoch nicht wirklich. Bis ich den Stift von der Rückseite gegriffen und den Button gedrückt habe, hätte ich die gewünschte Funktion längst auch ohne S Pen realisiert. Das ist kein Punkt, der gegen den Stift spricht, sondern nur meine persönliche Präferenz. Was ich jedoch objektiv schade finde: Während der Stift im Galaxy S22 Ultra Platz findet, müssen wir uns hier mit einer Magnetlösung behelfen, bei welcher der S Pen notdürftig an die Rückseite gepappt wird. Neben der Kamera parkt Ihr den S Pen/ © NextPit Das wirkt auf mich allenfalls wie ein Kompromiss. Mehrmals griff ich nach dem Stift und er fiel mir daraufhin erst einmal runter. Ebenso geht der Stift leicht verloren, wenn Ihr das Tablet in einer Tasche verstaut. Es ist einfach keine natürliche, intuitive Lösung, wenn Ihr mich fragt. Vermutlich ist das aber der Preis, den man zahlt, wenn der Stift dicker ist als das Tablet. Behelfen könnt Ihr Euch, indem Ihr Euch ein Cover zulegt. Je nach Version des Covers findet Ihr dort eine Klemmvorrichtung oder sogar einen Einschub. Definitiv die angenehmere Lösung. Als Bedien-Tool brauche ich den S Pen persönlich nicht, wenngleich er Euch im Dex-Modus das Leben erleichtert. Fürs Skizzieren, für Notizen oder für die schnelle Unterschrift hingegen ist er ein echter Mehrwert.

Software: Bist Du überfordert, Android 12? Natürlich bietet das Galaxy Tab S8 Ultra das aktuelle Android 12 inklusive One UI 4.1. Ihr bekommt damit ein sehr funktionsreiches Overlay auf der Höhe der Zeit. Aber auch ein Android 12, das sich auf Tablets manchmal zu sehr nach Kompromiss anfühlt. Gefällt: Lange Updates

Funktionsreiche One UI Gefällt nicht: Android-12-Umsetzung auf dem großen Screen

Volles Potenzial wird nur mit Tastatur ausgeschöpft Achtung, wieder Geschmackssache: Ich persönlich bin kein sehr großer OneUI-Fan. Mir ist das zu viel, ich bevorzuge es schlicht und überschaubar. Nichtsdestotrotz ist Samsungs Interface, das auf Android aufsetzt, eines der beliebtesten in der Android-Welt. Wollt Ihr wissen, was Euch mit der aktuellen OneUI erwartet, schaut Euch unbedingt unseren ausführlichen Test zu OneUI 4.0 an. Was mir auf dem Tablet sehr gut gefällt, ist die automatische Darstellung einiger Anwendungen in zwei Fenster. So habt Ihr bei Gmail links die Mailübersicht, während rechts die ausgewählte Mail angezeigt wird. Ähnlich bei YouTube: Video auf der linken Seite, rechts die Empfehlungen oder die Videobeschreibung. Ganz oft werde ich aber – ähnlich wie der geschätzte Kollege Zois bei seinem Test des Galaxy Tab S8+ – das Gefühl nicht los, dass wir es oftmals einfach nur mit Apps zu tun haben, die auf Tablet-Größe aufgeblasen wurden. Und glaubt mir: Eine App, die für ein Smartphone-Display gedacht ist, kann schon sehr dubios aussehen, wenn man sie auf 14,6 Zoll auswalzt. So präsentiert sich die Oberfläche des Galaxy Tab S8 Ultra im Dev-Mode / © NextPit Der Dex-Modus, den Ihr entweder über eine Taste bei der optionalen Tastatur oder aus den erweiterten Einstellungen des Tablets aufruft, soll Euch dabei helfen, produktiver und professioneller zu arbeiten. In der Tat mutiert Euer Tablet dank Tastatur- und Maus-Support zu einem ordentlichen Notebook-Ersatz. Limitiert werden wir aber durch die verfügbare Software bzw. eher durch die Profi-Software, die wir nicht unter Android nutzen können. Für meinen Test musste ich ohne Tastatur-Cover auskommen, sodass ich auch vom Dex-Modus nur eingeschränkt profitierte. Optisch erinnert er nicht unwesentlich an Windows und Ihr könnt ähnlich wie dort auch mehrere Apps neben- und übereinander in Fenstern öffnen. Das ist einerseits sehr praktisch, andererseits sind die Bedienelemente aber mit meinen großen Fingern manchmal nur schwer zu treffen. Wenn man da doch nur etwas filigranes wie einen S Pen hätte, um – ach, da isser ja. Besonders stark ansonsten auch bei diesem Samsung-Device wieder: Der Software-Support! Auch fürs Galaxy Tab S8 Ultra gibt es vier große Android-Updates und Sicherheitsupdates für fünf Jahre. Apropos Update: Samsung-Fans erwarten natürlich auch sehnsüchtig Android 12L – manches Problem bei der App-Darstellung könnte damit der Vergangenheit angehören. Warten wir es ab!

Leistung: Der Snapdragon 8 Gen 1 ist eine Maschine Wie viele andere mobile Flaggschiffe setzt auch das Galaxy Tab S8 Utra auf die Power des Snapdragon 8 Gen 1. Ein zumindest für uns Europäer fast unbekanntes Glücksgefühl. Gefällt: Snapdragon 8 Gen 1 überzeugt komplett

kaum Erhitzung

erweiterbarer Speicher Gefällt nicht: – Ausgerechnet beim Herz seiner Flaggschiffe fängt sich Samsung oft Kritik ein. Aktuell beim Galaxy S22 Ultra, welches in Europa mit dem viel kritisierten Exynos 2200 ausgestattet ist anstelle des Snapdragon 8 Gen 1. Nicht so beim Tablet-Pendant des Ultra-Modells. Wie die anderen beiden Tablets der Reihe finden wir auch hier das derzeit stärkste SoC aus dem Hause Qualcomm vor. Das tut dem Tablet auch sichtlich gut! Auch wenn das SoC im Galaxy Tab S8 Ultra nicht ganz an den Bestleistungen anderer Smartphones kratzt, ist die Performance über jeden Zweifel erhaben. Werft dazu einen Blick auf die folgende Benchmark-Tabelle, allesamt Modelle mit Snapdragon 8 Gen 1: OnePlus 10 Pro Oppo Find X5 Pro Xiaomi 12 Pro Galaxy Tab S8 Ultra 3DMark Wild Life 9.541 9.300 9.975 8.709 3DMark Wilde Life Stress Test Bester Loop: 9.845

9.845 Schlechtester Loop: 6.240 Bester Loop : 9.192

: 9.192 Schlechtester Loop: 6.069 Bester Loop: 10.028

10.028 Schlechtester Loop: 4.625 Bester Loop: 8.636

8.636 Schlechtester Loop: 6.582 Geekbench 5 Single: 982

982 Multi: 3.363 Single: 846

846 Multi: 3.324 Single: 1.155

1.155 Multi: 3.356 Single: 1.235

1.235 Multi: 3.275 Mich persönlich interessiert es bei der Nutzung herzlich wenig, wie ein Gerät in den Benchmarks performt, auch wenn es natürlich ein Fingerzeig ist, was Ihr erwarten könnt. Spannender finde ich aber, ob ein Gerät den Sweet Spot zwischen Leistung, Energieeffizienz und Hitzeentwicklung trifft. Genau da sehe ich bei diesem Gerät die Stärke, denn Ihr bekommt eine Performance geboten, die über jeden Zweifel erhaben ist und dennoch bemerkte ich kaum spürbare Temperaturanstiege. Beim Zocken selbst macht der Prozessor selbst auf hohen Grafikeinstellungen nicht die Grätsche und ich hab auch keine Thermal-Throttling-Probleme verspürt. Ihr bekommt das Gerät mit bis zu 16 GB RAM, unsere Testversion bietet 12 GB RAM. Je mehr Arbeitsspeicher Ihr besitzt, desto besser ist dann auch die Performance im Dex-Modus oder beim Multitasking. Auch in Sachen Konnektivität gibt es nichts zu beanstanden. Ihr könnt Euch gegen einen Aufpreis von 150 Euro für eine 5G-Version entscheiden, Wi-Fi 6E wird unterstützt, ebenso Bluetooth 5.2. Vielleicht kann das Galaxy Tab S8 Ultra nicht ganz mit der Performance des iPad Pro mithalten – aber im Android-Universum findet Ihr derzeit einfach kein stärkeres Tablet.

Kamera und Sound Vier Kameras verbaut Samsung in seinem High-End-Tablet. Immerhin zwei davon sitzen vorne in einer Notch. Zwei weitere findet Ihr auf der Rückseite. Da überzeugen mich die Quad-Speaker an den Seiten ehrlich gesagt mehr. Gefällt: Dual-Selfie-Cam

Lauter, satter Sound der Lautsprecher Gefällt nicht: Ultraweitwinkel hinten mit 6 MP ist Quatsch

allenfalls “okaye” Fotos Zwei Kameras auf der Rückseite eines Garagentor-großen Tablets? Ehrlich? Da wäre ja sogar ein ausklappbarer Flaschenöffner oder eine Fahrradklingel ein sinnvolleres Feature gewesen. Ihr merkt es schon, ich bin kein großer Freund von Kameras auf Tablet-Rückseiten. Das ändert sich dann auch leider nicht durch die 13-MP-Hauptkamera und den Ultraweitwinkelsensor mit 6 Megapixeln. Klar, zur Not gelingt auch hier ein ordentlicher Schnappschuss, aber beim Blick auf die Skills beispielsweise beim S22 Ultra dürfte das Galaxy Tab S8 Ultra heulend in sich zusammensacken. Die Dual-Cam steht leicht hervor. / © NextPit Ist aber auch okay, denn ich gehe nicht davon aus, dass sich auch nur ein Mensch auf diesem Planeten ein 14,6 Zoll großes 1.200-Steine-Tablet kauft, weil er damit Fotos machen möchte. Daher sollen Euch diese beiden Fotos auch genügen, einmal mit Hauptkamera, einmal mit der Ultraweitwinkel-Cam geknipst. Verregnetes Dortmund, mit der Hauptkamera des Galaxy Tab S8 Ultra geknipst. / © NextPit ... und mit dem Ultraweitwinkel. / © NextPit Spannender ist da schon die Front, wo uns Samsung nämlich eine zweite Selfie-Knipse spendiert. Beide Kameras bieten 12 Megapixel und beim zweiten Shooter handelt es sich ebenfalls um eine Ultraweitwinkelkamera. Dank des Blickfeldes von 120 Grad fangt Ihr im Video-Call damit auch die komplette Gruppe ein, die vor der Kamera hockt. Selfie mit der vorderen Hauptkamera / © NextPit ... und Ultraweitwinkel. An der Armstellung erkennt Ihr, wie massiv das Gerät ist. / © NextPit Schreibt uns unten gerne in die Kommentare, ob Ihr findet, dass wir auch bei Tablets ausführlicher auf die Kameras eingehen sollten. Währenddessen lenke ich Eure Aufmerksamkeit unauffällig auf die Speaker. Da setzt Samsung wieder auf ein System mit Quad-Stereolautsprechern. Horizontal gehalten findet Ihr auf jeder Seite also je zwei Speaker. Da kommt erstaunlich viel raus, wenn man sie volle Pulle aufdreht und auch in dieser Lautstärke verzerrt nichts. Im Zusammenspiel mit dem großartigen Display erhaltet Ihr hier also ein echtes Multimedia-Schwergewicht für lange Serien-Nächte. Die Kamera hingegen ist allenfalls nützliches Tool für Video-Meetings und nettes Beiwerk.

Akku: Allenfalls Durchschnitt Großes Device, großer Akku, richtig? Samsung verbaut einen fetten 11.200-mAh-Akku, die Akkulaufzeit ist dennoch eher durchschnittlich. Gefällt: Großer Akku

Schnellladen mit 45 Watt Gefällt nicht: Ladegerät wird nicht mitgeliefert Es entwickelt sich langsam zur Grundsatzfrage: Wie schnell ist “schnell”? Mir persönlich reichen die 45 Watt dicke, die mir Samsung beim 11.200 mAh fassenden Akku anbietet. Damit ist in etwas mehr als 80 Minuten das Tablet komplett aufgeladen. Also habe ich zumindest gelesen. Testen konnte ich das selbst nämlich nicht, weil unsere Nachhaltigkeitsweltmeister uns ja kein Ladegerät mehr in die Box packen. Affiliate Angebot Anker PowerPort III Nutzt Ihr einen älteren 15-W-Charger, dauert es mehr als zweieinhalb Stunden, bis hier wieder die 100 Prozent aufblinkt. Umgerechnet in Nettozeit komme ich mit dem Akkutest von PCMark auf ziemlich exakt sieben Stunden. Das ist deutlich weniger als viele andere Tablets, aber echt ausreichend. Lest auch: Die besten Ladegeräte für Euer Samsung-Smartphone Die Crux dieses Geräts ist die schiere Größe. Nicht nur, dass der gierige Snapdragon befeuert werden will – Ihr müsst auch ein Display mit 14,6 Zoll und bis zu 120 Hertz am Laufen halten. Da kommt jeder Akku an seine Grenzen.