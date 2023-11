Samsung Galaxy Tab S9 FE+ im Test: S-Klasse-Design trifft A-Klasse-Leistung

Das Gesamtdesign und die Verarbeitungsqualität der "Galaxy Tab S9 FE"-Modelle entsprechen nicht nur den teureren Modellen der Familie, sondern auch den konkurrierenden iPad-Modellen in der gleichen Preisklasse. Was die Apple-Tablets jedoch nicht bieten, ist die IP68-Zertifizierung des Samsung-Tablets, das sogar einem kurzen Eintauchen in Wasser widerstehen kann.

Apropos Biometrie: Die "Galaxy Tab S9 FE"-Tablets verfügen über einen Fingerabdruckleser an der Einschalttaste. Bei unseren Tests hat die Erkennung für die Anmeldung gut funktioniert, was Familien mit mehreren auf dem Tablet eingerichteten Konten helfen sollte. Jeder Nutzer muss seine eigene Ersteinrichtung durchlaufen, wie bei einem Werksreset, und kann seine eigenen Apps und biometrischen Logins nutzen.

Zwei Apps, Clip Studio Paint und Goodnotes, sind eine gute Möglichkeit, den mitgelieferten S Pen zu nutzen, aber Ihr könnt auch mit der Samsung Notizen-App arbeiten, die auch die Option bietet, Eure Handschrift in lesbaren Text umzuwandeln – mit guten Ergebnissen in unseren Tests.

Samsung liefert standardmäßig eine Reihe von Drittanbieter-Apps auf seinen Mittelklasse-Tablets mit, darunter das übliche Microsoft-Paket, Netflix, Spotify und die "Galaxy Picks": optionale Apps zum Malen und Notieren in einer kostenlosen Testversion. In einer idealen Welt wären sie kostenlos und ohne Kontobedingungen, aber diese Option haben wir nicht.

Ein Bereich, in dem die Galaxy Tab S9 FE-Tablets mit ihren Flaggschiff-Geschwistern auf einer Wellenlänge liegen, ist die Softwareunterstützung. Sie werden mit Android 13 mit One UI 5.1 ausgeliefert und erhalten wie die Premium-Modelle vier System-Upgrades und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates .

In der Praxis konnte ich auf dem Galaxy Tab S9 FE natürlich trotzdem Spiele spielen, allerdings mit einer viel niedrigeren Grafikeinstellung. Genshin Impact zum Beispiel war spielbar, aber musste mit allen Optionen heruntergefahren werden, was zu einem sehr pixeligen Spielerlebnis führte – besonders auf dem großen 12-Zoll-Bildschirm des FE+ mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1600 px.

Während das Design des Galaxy Tab S9 FE direkt aus der Flaggschiff-Familie stammt, ist der Prozessor ein klarer Rückschritt. Der Exynos 1380, der das Tab-S9-FE-Duo antreibt, ist derselbe wie im Galaxy-A54-Smartphone, der zwar gut ist, aber im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 2 in den Flaggschiff-Tablets oder sogar zu den konkurrierenden Chips in den gleichwertigen iPad-Modellen einen deutlichen Leistungsabfall aufweist.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: Akku

Die Galaxy Tab S9 FE Tablets sind mit Standard-Akkukapazitäten für ihre jeweilige Größe ausgestattet: 10.090 mAh bei dem größeren Tab S9 FE+ und 8.000 mAh bei dem Tab S9 FE. Beide können mit einem kompatiblen Netzteil mit bis zu 45 W aufgeladen werden und bieten im Allgemeinen eine ordentliche Akkulaufzeit.

Vorteile:

Gute Akkulaufzeit (ausgezeichnet beim FE+)

Schnelles kabelgebundenes Laden mit 45 W

Nachteile:

Kein Netzadapter in der Verpackung

Die Wahl des richtigen Netzteils kann die Ladezeit halbieren. / © nextpit

Bei dem größeren FE+-Modell hielt der Standard-Akkutest von PC Mark, den wir bei Smartphone-Tests verwenden, hartnäckig durch und ergab einen Wert von 18 Stunden und 50 Minuten, was für ein Gerät, das nicht so häufig wie ein Smartphone benutzt wird, beeindruckend ist.

Was das Aufladen angeht, so legt Samsung kein Ladegerät bei, nicht einmal eines mit geringem Stromverbrauch wie das, das dem Tab S7 FE beilag. Beim Aufladen des kleineren Tab S9 FE mit einem Adapter, der die vollen 45 W liefert, erzielten wir rasante Ergebnisse: 73 Prozent Ladung in einer Stunde und eine volle Ladung in etwas mehr als 1 Stunde, 40 Minuten.

Galaxy Tab S9 FE

(8000 mAh | UGreen 300W) Galaxy Tab S9 FE+

(10090 mAh | UGreen 65W) Pixel Tablet

(7020 mAh) Xiaomi Pad 6

(8840 mAh | 33 W) 5 min 6 % 3 % 4 % 10 min 12 % 6 % 20 min 25 % 11 % 30 min 37 % 16 % 34 % 1 h 73 % 32 % Vollgeladen in 1h42 ~ 4h ~ 1h30 PC Mark Batterietest 10h31 (90 Hz) 18h50 (90 Hz) ~ 20h 9h23 (144 Hz)

12h15 (60 Hz) Hinweis: Das Tab S9 FE+ wurde mit einem leistungsschwächeren Ladegerät getestet, das nicht die volle Leistung von 45 W erbringen konnte.

Die Verwendung eines Standard-Ladegeräts führte jedoch zu sehr langen Ladezeiten. Das war der Fall, als wir das große S9 FE+ mit einem Ugreen 65W-Ladegerät koppelten, das nicht die erforderliche Stromstärke und Spannung für das 45-W-Laden bot, was Matt Zellmer im Vergleich zu Samsungs 45-W-Ladegerät für das Galaxy S23 weiter untersuchte.

Was zwar schön wäre, aber bei Tablets noch sehr selten ist: das kabellose Laden. Sogar Amazon, das diese Funktion für das 2021er Modell seines "Fire HD 10"- Tablets anbot, hat sie für die 2023er-Ausgabe gestrichen. Mit dem neuen kabellosen Qi-2.0-Standard, der das magnetische Andocken unterstützt, werden wir vielleicht mehr Tablets sehen, die diese Option anbieten.