Die PlayStation 5 bleibt eine der beliebtesten Konsolen weltweit – und aktuell könnt Ihr sie bei MediaMarkt besonders günstig abstauben. Im Rahmen der „Days of Play“-Aktion gibt es nicht nur die PS5 Slim zu attraktiven Preisen, sondern auch spannende Rabatte auf Zubehör und Games. Wir zeigen Euch, welche Angebote sich wirklich lohnen und wie Ihr jetzt beim Kauf der Sony-Konsole sparen könnt.

Sony hat es mit der Playstation 5 wieder einmal geschafft, die mit Abstand beliebteste Konsole auf dem Markt zu etablieren. Mittlerweile gibt es natürlich bereits Gerüchte zum Nachfolgemodell, allerdings dürfte diese noch in weiter Ferne liegen. Umso besser also, dass immer mehr Händler die PS5 im Preis reduzieren. Auch MediaMarkt ist mit von der Partie und bietet mit den "Days of Play" eine Aktion*, die sich rund um die beliebte Spielekonsole dreht.

Sony Days of Play – Playstation 5 im Sonderangebot

Während der Rabattaktion bekommt Ihr die Sony Playstation 5 Slim in der Digital Edition zum aktuellen Bestpreis geboten. Im Gegensatz zur Standardvariante ist diese etwas leichter und dünner, hat mehr Speicherplatz auf Lager und Ihr könnt bei Bedarf sogar das PS5-Disc-Laufwerk* nachrüsten – das fehlt nämlich bei der Digital Edition. Schauen wir also auf den Preis.

Die Sony Playstation 5 Slim erschien mit und ohne Laufwerk / © Sony

MediaMarkt verlangt aktuell 399 Euro für die Playstation 5 ohne Laufwerk*. Auch die Fortnite-Variante kostet Euch 399 Euro*. Dadurch zieht der Elektronikfachmarkt unter anderem mit Amazon gleich. Günstiger geht es derzeit bei keinem anderen Shop. Es gab allerdings bereits Angebote für rund 370 Euro im Netz, die jedoch nur für eine kurze Zeit anhielten. Wisst Ihr bereits, dass Ihr lieber eine Konsole mit entsprechendem Laufwerk möchtet, gibt's die PS5 Slim Standard für 449 Euro*. Auch hier ist aktuell niemand billiger.

Games, VR-Brille und Zubehör – Weitere Angebote bei MediaMarkt

Damit aber nicht genug. Während der "Days of Play"-Aktion bietet MediaMarkt* eine Vielzahl von Games* und sogar die Playstation VR2 mit einem satten Rabatt* an. Auch Zubehör, wie DualSense-Controller* oder die DualSense-Ladestation sind derzeit reduziert* erhältlich. Eine Auswahl der besten Angebote haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgelistet.

Konsolen & VR-Brille

Games für Eure Playstation 5

Zubehör für PS5

Um Euch den Preisvergleich zu ersparen, haben wir Euch die aktuell nächstbesten (oder günstigeren) Angebote bereits herausgesucht – allerdings ohne eventuelle Versandkosten. Es fällt auf, dass vor allem bei den Games kaum ein Händler gerade günstiger unterwegs ist. Alleinige Bestpreise sind jedoch eher selten der Fall. Bedenkt zudem, dass auch bei Amazon gerade die Preise im Zuge der Days of Play purzeln*. Außerdem werden bei Bestellungen unter 59 Euro noch immer 4,95 Euro für den Versand bei MediaMarkt fällig.

Die Aktion* lohnt sich also für alle, die ohnehin mit dem Gedanke spielen, sich eine Playstation 5 anzuschaffen. Derzeit könnt Ihr auch Eure Spielesammlung erweitern oder den nächsten Controller für die nahende Weekend-League günstiger abgreifen. Möchtet Ihr sparen, habt Ihr bis zum 11. Juni noch etwas Zeit. Denn dann enden die Sony Days of Play.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Interessiert Ihr Euch für Gaming-Deals? Lasst es uns wissen!