Mehr WiFi-Power für das Apple iPhone durch iOS Update

Apple hat im letzten Monat iOS 17.1 veröffentlicht, das neben neuen Funktionen auch einige Fehlerbehebungen für iPhones mit sich brachte. Einige Probleme wurden mit dem Update jedoch nicht behoben. Da wären unter anderem die Verlangsamung und das Abbrechen von Wi-Fi-Verbindungen zu benennen, mit denen einige iPhone-Nutzer seit dem Update auf iOS 17 zu kämpfen haben. Es sieht so aus, als ob die Lösung in dem Update auf iOS 17.1.1 zu finden ist, das in den kommenden Wochen verfügbar sein soll.