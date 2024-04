Erste Apple-Geräte mit dem M4-Chipsatz

Im letzten Wochenend-Newsletter von Bloombergs Mark Gurman revidierte der Apple-Leaker seine ursprüngliche Vorhersage, dass das kommende iPad Pro mit dem M3-SoC läuft. Stattdessen glaubt er nun, dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen sei, dass die beiden iPad-Pro-Modelle einen M4-Chip verbaut haben.

Gurman untermauerte diese Wahrscheinlichkeit dadurch, dass Apple das OLED-iPad Pro als KI-lastiges Gerät positionieren will und der M4-Chip mit einer verbesserten Neural Engine dazu die perfekten Bedingungen für "neue KI-Funktionen" mitbringt. Er ergänzt, dass diese KI-Funktionen auf der WWDC-Konferenz von Apple im Juni angekündigt werden und erst mit dem Update auf iPadOS 18 im Laufe des Jahres verfügbar sein werden.

Das Rendering des kommenden 12,9-Zoll-Modells des neuen iPad Air von Apple zeigt Ähnlichkeiten mit dem iPad Air von 2022. / © 91Mobiles

Abgesehen von den iPads berichtete Gurman letzte Woche, dass der M4-Chip auch im Mac und dem neuen Mac Mini zum Einsatz kommen wird, wo die Vorstellung im Herbst ansteht. Nach allem, was wir wissen, scheinen zudem auch das neue MacBook Pro und das MacBook Air den KI-Chipsatz zu erhalten.

Was wird Apple nächste Woche noch vorstellen?

Im gleichen Newsletter bestätigte der Journalist, dass neben dem OLED-befeuerten iPad Pro auch das neue iPad-Air-Duo, die nächste Generation des Apple Pencil und das Magic Keyboard bei Apples "Let Loose"-Event vorgestellt werden. Er glaubt, dass der Pencil 3 haptische Funktionen erhaltält, was sich mit dem vorherigen Leak deckt, wo von "Squeeze"-Gesten und "Find My Device"-Tracking die Rede ist.

Neben dem neuen Prozessor und dem OLED-Bildschirm sollen die kommenden "iPad Pro"-Tablets auch ein etwas größeres Display mit radikal reduzierten Rändern und eine neu positionierte FaceTime-Kamera bekommen. Das iPad Air 2024 soll in zwei Größen eingeführt werden, darunter auch ein 12,9-Zoll-Modell.

Glaubt Ihr, dass das iPad Pro mit diesen erwarteten Änderungen und Upgrades so interessant wird, dass Ihr über eine Anschaffung nachdenkt? Schreibt's uns in die Kommentare!