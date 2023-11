Top 5 Apps der Woche: Wetter, ein Kampfspiel und eine Überraschung!

Jede Woche kommen neue Apps und Spiele für Android und iOS auf den Markt, die Euch in Atem halten werden. Lehnt Euch zurück, entspannt Euch und macht es Euch bequem, während wir Euch unsere Top-Tipps der Woche vorstellen. Wir haben fünf Apps und Spiele für Euch persönlich ausgesucht und getestet und hoffen, dass sie Euch genauso viel Freude bereiten wie uns!

Diese Woche ist ein Mix aus verschiedenen Genres. Es gibt ein Spiel, ein VPN, eine Wetter-App und etwas für diejenigen, die sich mit Achtsamkeit (Überraschung!) beschäftigen. Seid Ihr bereit, sie auszuprobieren? Los geht's!

SINAG Fighting Game (Android)

Tut mir leid, iOS-Nutzer. Ich verspreche, dass ich versuchen werde, eine Top 5 App zu erstellen, bei der alle vorgestellten Apps und Spiele auf beiden Plattformen verfügbar sind, aber diese Woche möchte ich Euch das SINAG Fighting Game vorstellen, das nur für Android erhältlich ist. In dem Kampfspiel SINAG gibt es zu Beginn nur ein paar Charaktere. Klingt langweilig? Nicht wirklich.

Wenn Ihr den Story-Modus abschließt, schaltet Ihr zwei weitere Kämpfer frei, und als Gegenleistung für Eure Zeit bekommt Ihr Zugang zu zwei weiteren Kämpfern. Wie das geht? Indem Ihr Euch ein kurzes Werbevideo für jeden Kämpfer anseht. Wer mehr Optionen haben möchte, kann jederzeit ab 0,89 bis 4,69 Euro zusätzlich für weitere Kämpfer ausgeben, wobei die Obergrenze bei zwei Kämpfern liegt.

Es geht um mehr als nur sinnlose Schlägereien, denn hinter diesem Spiel steckt eine Geschichte. Aber wer interessiert sich schon für die Geschichte in einem Brawler? Nicht viele, und ich freue mich, berichten zu können, dass die Steuerung flüssig und reaktionsschnell ist, wobei jeder Kämpfer seine eigenen Stärken und Schwächen hat. Am besten spielt Ihr das Spiel mit einem Controller, denn die Touchscreen-Steuerung ist für jedes Spiel, vor allem aber für ein Kampfspiel, einfach ätzend.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Wenn Ihr eine größere Herausforderung sucht, solltest Ihr den Story-Modus auslassen. Das ist es, was die Spreu vom Weizen trennt: der Versus-Modus. Ihr könnt gegen eine CPU antreten, aber ich finde, dass Kampfspiele am besten gegen einen anderen Menschen gespielt werden. Wenn Ihr an Euren Fähigkeiten feilen wollt, gibt es immer noch den Trainingsmodus, um die Moves herauszufinden und sie später anzuwenden.

Ladet SINAG Fighting Game aus dem Google Play Store herunter.

Das "Healthy Minds Programm" (Android & iOS)

Achtsamkeits-Apps gibt es heutzutage wie Sand am Meer. Was hat mich also dazu bewogen, das "Healthy Minds Programm" auszuwählen? Zunächst einmal war ich neugierig darauf, ob es sich um ein verstecktes Juwel handelt, und es ist immer gut, einer App eine Chance zu geben. Dass es im Google Play Store über 100.000 Downloads hat, scheint schon einmal für das Game zusprechen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Der weltbekannte Neurowissenschaftler Dr. Richard Davidson und sein Team vom Center for Healthy Minds an der University of Wisconsin versprechen, dass sie vier Jahrzehnte Forschung in dieses Programm einfließen lassen. Ich war gespannt, ob es sich dabei um Schlangenöl oder etwas Handfestes handelt. Zu meiner angenehmen Überraschung empfand ich den gesamten Prozess als entspannend. Ich musste meinen Geist trainieren, sich zu beruhigen und still zu sein, damit ich mich nicht von dem ganzen Druck um mich herum unterkriegen lasse.

Am Ende der Woche hatte ich meine Work-Life-Balance wiederhergestellt, ohne den Hund zu treten oder meine Frustration an den Menschen um mich herum auszulassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch andere Achtsamkeits-Apps gut funktionieren, denn es gibt immer etwas für jeden. Wenn Ihr schon andere ausprobiert habt und nichts funktioniert hat, warum probiert Ihr nicht mal diese hier aus? Die Benutzeroberfläche ist einfach und fortschrittlich, und Ihr solltet eine Verbesserung in Eurem Leben feststellen können, wenn Ihr einige der Lektionen hier in die Praxis umsetzt.

Achtsamkeit zu praktizieren ist eine Disziplin, die meiner Meinung nach jeder haben sollte. / © nextpit

Ladet das Healthy Minds Programm im Google Play Store und im Apple App Store herunter.

TunnelBear VPN (Android & iOS)

Jeder verdient es heutzutage, ein VPN auf seinem Handy zu haben, wenn man bedenkt, wie viele private Daten auf dem Handy gespeichert sind. Wir von nextpit befürworten dies schon lange in unserer Liste der besten VPN-Dienste. TunnelBear VPN ist leichtgewichtig und eignet sich zum Surfen. Seit Euch bewusst, dass TunnelBear VPN nicht sicher auf Netflix-Kataloge zugreifen kann. Wer also ein VPN für Videostreaming haben möchte, sollte sich vielleicht woanders umsehen.

TunnelBear VPN ist niedlich und einfach zu benutzen, damit Ihr Euch keine Sorgen machen müsst. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($6,99 bis $49,99) / Konto erforderlich: Ja

Die Benutzeroberfläche ist extrem einfach zu bedienen und zu navigieren. Wählt einfach den Tunnel aus (der zufällig den Rohren ähnelt, in denen Mario und Luigi so gerne herumtollen), den Ihr benutzen wollt, und tippt ihn an. Die App erledigt den Rest der Arbeit. Natürlich stehen den kostenlosen Nutzern 2 GB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung, während diejenigen, die mehr wollen, sich für ein Monats- oder Jahresabonnement entscheiden müssen.

Eine Sache, die ich an dieser App sehr mag, ist, dass Ihr in der App selbst Bärengeräusche aktivieren könnt. Das ist eine niedliche Idee, die zum Rest des Erscheinungsbildes der App passt.

Ladet TunnelBear VPN aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Tomorrow.io: Wettervorhersage (Android & iOS)

Ich liebe es zu reisen. Es eröffnet immer neue Horizonte, denn man lernt andere Kulturen, Essen und natürlich das Wetter kennen. Zu wissen, wie das Wetter an meinem Reiseziel ist, ist essenziell, und da ich ein Problem mit meinen Nebenhöhlen habe, möchte ich natürlich wissen, wie stark die Schadstoffe an meinem Reiseziel sind! Gut, dass Tomorrow.io für all diese dringend benötigten Informationen sorgt.

Ich kann nicht nur nachsehen, wie das Wetter heute ist, sondern auch stündlich, wenn ich es ganz genau wissen will. Solange es keine große globale Katastrophe gibt, die die Ergebnisse verfälscht, war Tomorrow.io bisher ziemlich genau, und ich weiß wenigstens, wann ich meine, Antihistaminika einpacken sollte!

Ist es heute hell und sonnig? Finde es mit dieser App heraus. / © nextpit

Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Allerdings scheinen die Niederschlagswarnungen manchmal nicht wie vorgesehen zu funktionieren. Das ist kein großes Problem, aber es wäre schön, wenn es so funktionieren würde.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Ja (3,19 bis 48,99 Euro) / Konto erforderlich: Ja

Natürlich könnt Ihr die Werbung jederzeit loswerden, indem Ihr 3,19 Euro pro Monat bezahlt. Wenn Ihr ein lebenslanges Abonnement mit Zugang zu allen Premium-Funktionen haben wollt, müsst Ihr einmalig 49 Euro bezahlen. Für diejenigen, die viel in der Welt unterwegs sind und eine praktische App brauchen, die sie über das Wetter und die Schadstoffe informiert, ist diese App wirklich praktisch.

Ich habe das Gefühl, dass sich die Entwickler mehr und mehr auf den privaten und kommerziellen Sektor ausrichten, da die App seit September letzten Jahres nicht mehr aktualisiert wurde. Hoffentlich kommen bald neue, verbraucherfreundliche Updates auf uns zu.

Ladet Tomorrow.io: Wettervorhersage aus dem Google Play Store und dem Apple App Store.

Notifya (Android & iOS)

Die Sicherheit zu Hause wird heutzutage immer wichtiger. Was ist, wenn jemand gerade eine Tür in Eurem Haus geöffnet hat? Werdet Ihr das merken? Notifya übernimmt diese Aufgabe jetzt für Euch, indem es Euch eine Benachrichtigung schickt, sobald es eine offene Tür in Eurem Haus entdeckt.

Wie die App das? Zunächst einmal werden die Sensoren Eures Smartphones genutzt, um laut der App Druckveränderungen beim Öffnen und Schließen von Türen zu erkennen. Ich habe es in einem ruhigen Raum getestet, und es schien wiederholt zu funktionieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es in größeren Häusern oder bei Schiebetüren funktioniert, denn mein Haus ist ein bescheidenes Haus mit traditionellen Schwingtüren.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja (2,39 bis 11,99 €) / Konto erforderlich: Keine

Notifya ist eine sehr einfache App für die Haussicherheit, die bei großen Villen nicht allzu gut funktioniert. / © nextpit

Wie jede andere App, die sich mit ernsteren Dingen im Leben wie Sicherheit beschäftigt, war ich natürlich nicht überrascht, als ich die nützlicheren Optionen und Funktionen sah, die gegen Bezahlung freigeschaltet werden. Ein Notifya-Premium-Abonnement kostet 11,99 Euro, und wenn Ihr Euch sicher sein wollt, ist es selten kostenlos, oder?

Notifya aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen

Affiliate Angebot GameSir X2 Game-Controller

Damit sind wir bei unseren fünf Lieblings-Apps dieser Woche angelangt. Das nextpit-Redaktionsteam ist neugierig darauf, welche der oben aufgeführten Apps es geschafft haben, Euer Interesse zu wecken? Glaubt Ihr, dass es eine Trend-App gibt, die wir unbedingt vorstellen sollten? Teile uns Eure Empfehlungen in den Kommentaren gern mit!