Hochwertiger Saugroboter zum Schnäppchenpreis: Roborock Q7 Max+

Mit einem hochwertigen Saugroboter samt Wischfunktion und Station könnt Ihr Euch im Haushalt einiges an Arbeit abnehmen lassen. Bei Otto gibt es mit dem Roborock Q7 Max+ einen solchen jetzt deutlich günstiger. Wir machen für Euch den Deal-Check.

Die Marke Roborock ist bei Saugroboter-Fans nicht ohne Grund äußerst beliebt. Die Geräte des Herstellers punkten stets mit einer hochwertigen Technik – von der starken Saugkraft über die effektive Wischfunktion bis hin zu den praktischen Service-Stationen. Daher ist es auch kein Wunder, dass ein Roborock-Gerät den ersten Platz in unserem Saugroboter-Ranking belegt. Der Roborock Q7 Max+ hat es zwar nicht bei uns aufs Treppchen geschafft, eine tolle Putzhilfe ist der Saugroboter aber trotzdem. Und vor allem ist dieser deutlich günstiger als viele andere Premium-Saugroboter. Bei Otto kostet der Q7 Max+ samt Station derzeit nämlich nur noch 419 Euro.

Roborock Q7 Max+ - Ein preiswerter Marken-Saugroboter mit allen nötigen Extras

Unsere Kollegen von inside digital bezeichneten den Roborock Q7 Max+ in ihrem Test einst als einen „preiswerten Marken-Saugroboter“ - und damit haben sie den Nagel wirklich auf den Kopf getroffen. Die Putzhilfe vereint nämlich hochwertige Technik mit einem äußerst fairen Preisschild. Dabei überzeugt der Roboter vor allem in seiner Hauptaufgabe – dem autonomen Saugen Eurer Wohnung. Hier kombiniert Roborock die hohe Saugkraft von 4.200 Pa mit einer effektiven Navigation und Kartierung. Der kleine Haushaltshelfer manövriert sich dadurch gekonnt durch Eure vier Wände und beseitigt dabei Staub, Haare und Krümel von Teppich- und Hartböden.

Neben dem Saugen übernimmt das Gerät mit dem Wischen zusätzlich aber auch noch eine weitere lästige Arbeit. Der Saugroboter schrubbt bis zu 3.000 Mal pro Minute über Eure Böden und beseitigt so selbst festsitzenden Schmutz. Auch wenn die Wischfunktion im Vergleich zu den hochpreisigeren Roborock-Geräten nicht ganz mithalten kann, stellt der Q7 Max+ viele andere Gadgets dennoch in den Schatten. Ein weiterer großer Vorteil ist die lange Akkulaufzeit von bis zu drei Stunden sowie die mitgelieferte Service-Station. Nach getaner Arbeit steuert der Saugroboter diese automatisch an, lädt seine Batterie auf und entleert den Staubbehälter. Ihr müsst dadurch nur noch selten selbst aktiv werden und könnt mehr entspannen. Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket von der gewohnt starken App-Steuerung – inklusive nützlichen Funktionen wie den Zeitplänen, Sperrzonen und vielen mehr.

Unschlagbar günstig: Otto sorgt für aktuellen Top-Preis

Das Haushalts-Gadget samt Station ist normalerweise mit einem UVP von 569 Euro versehen und damit günstiger als viele andere Geräte des Herstellers. Jetzt geht’s aber sogar noch billiger: Otto verkauft den Saug- und Wischroboter noch bis zum 30. April dank 26 Prozent für nur noch 419 Euro. Im Netz ist dieser Angebotspreis aktuell ungeschlagen - daher ist aktuell durchaus ein toller Zeitpunkt zum Zuschlagen gekommen.

Was meint ihr: Lohnt sich der Roborock Q7 Max+ oder greift ihr doch lieber zu einem Premium-Modell der Marke? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!