KI-Funktionen des Google Pixel 8a

Die von 91Mobiles erhaltenen und veröffentlichten Materialien zeigen, dass das Pixel 8a einige generative KI-Funktionen erhält, die bereits beim Pixel 8 (Test) und Pixel 8 Pro (Test) am Start sind. Zu diesen Funktionen gehören u.a. Circle to Search, der Audio Magic Eraser und das Zusammenfassen-Feature. Auch für die Kamera gibt es neue KI-Funktionen, darunter Best Take und Night Sight mit Astrofotografie-Modus.

Damit bleiben nur noch wenige Überraschungen: Auf einem der Bilder wird bestätigt, dass das Pixel 8a mit dem Tensor G3 läuft, der eben auch diese generativen KI-Funktionen ermöglicht. Es wird vermutet, dass der Flaggschiff-Chipsatz mit einer untertakteten Prozessoreinheit ausgestattet ist, an dessen Seite laut frühere Leaks 8 GB RAM und Speicheroptionen von 128 GB und 256 GB zu finden sein sollen.

Werbematerialien für das Pixel 8a zeigen, dass die Kamera des Google-Handys von KI-Funktionen profitieren soll. / © 91 Mobiles

Außerdem wird das Gerät mit "Schnellladung und ganztägiger Akkulaufzeit" beworben. Im Kleingedruckten steht, dass das Gerät bis zu 18 Watt kabelgebundene Ladegeschwindigkeit unterstützt – im Gegensatz zu den vorher geleakten vermeintlichen 27 Watt – und eine durchschnittliche Akkulaufzeit von 31 Stunden bietet. Diese beiden Werte bleiben also gegenüber dem Pixel 7a (Test) unverändert.

Dieses Bild verrät die Ladegeschwindigkeit und die Akkulaufzeit des Google Pixel 8a. / © 91 Mobiles

Zu den weiteren Spezifikationen, die bereits durchsickerten, gehören ein verbessertes 6,1-Zoll-OLED-Display mit einer höheren Spitzenhelligkeit, eine unveränderte 64-MP-Hauptkamera auf der Rückseite und eine etwas größere Akkukapazität von 4.500 mAh.

Was das Design angeht, so sehen wir die Vorderseite des Pixel 8a im aktuellen Leak, erkennen dort die rundere Ecken im Metallrahmen und ausgeprägte Ränder um das Display. Außerdem wird die IP67-Zertifizierung erwähnt, die uns verrät, dass das Device auch einen kurzen Sprung in den Pool überstehen sollte.

Sieben Jahre Sicherheitsupdates

Auf einem anderen Bild ist zu sehen, dass das Pixel 8a mit Android 14 läuft und 7 Jahre lang Sicherheitsupdates erhält. Es ist unklar, ob die Länge der Unterstützung mit der Anzahl der Android-Upgrades übereinstimmt. Wir wissen aber natürlich, dass Google für das Pixel 8 die gleiche Politik für Sicherheitsupdates verspricht, diese aber ebenso für das Betriebssystem bestätigte.

Diese neuen Upgrades scheinen darauf hinzudeuten, dass das Pixel 8a preislich höher liegen könnte als das Pixel 7a. Zumindest in den USA könnte das Basismodell 499 US-Dollar kosten und damit 50 US-Dollar teurer sein als das Vorgängermodell. Denkt Ihr, dass sich die Preiserhöhung lohnt? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren wissen.