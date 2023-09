Apple iPhone 15 Plus im Test: Großer Bildschirm, kleine Änderungen

Das iPhone 15 Plus bietet eine weitere Portion von Apples Großbild-iPhone, ohne das Flaggschiff iPhone 15 Pro Max auszubremsen. Für die Saison 2023 bringt das Plus-Modell die üblichen Upgrades bei Kamera und Leistung, aber einige Bereiche wurden leider vergessen. Lest zwingend weiter, um zu erfahren, für wen sich die Investition in das Apple iPhone 15 Plus lohnt und für wen eher nicht.

Gestaltung und Anzeige

Das Gesamtdesign und die Verarbeitungsqualität des iPhone 15 Plus erinnern stark an das iPhone 14 Plus, unabhängig davon, was Apple sagt. Ja, das neue farbige Glas auf der Rückseite sieht schön und hochwertig aus und die Passung zwischen den Glasflächen und dem Aluminiumrahmen ist nahezu perfekt, aber wollt Ihr wirklich auf eine Hülle für ein 1.200 Euro teures Smartphone verzichten?

Vorteile:

Tadellose Verarbeitungsqualität

Helles Display mit Dynamic Island

Fast keine Probleme mit Fingerabdrücken

Nachteile:

Kein Always-on-Display

Nur 60-Hz-Bildwiederholfrequenz

Das Dynamic Island ist nicht mehr nur für die Pro-Klasse. / © nextpit

Der 6,7-Zoll große OLED-Bildschirm ist heller als je zuvor und erreicht im Freien bis zu 2.000 Nits (1.000 Nits typisch, gegenüber 800 beim 14 Plus). Und auch die Auflösung wurde von 2.778 x 1.284 px auf 2.796 x 1.290 px erhöht. Andererseits fehlen Funktionen wie das Always-on-Display (AoD) und schnelle Bildwiederholraten, die bei Android-Smartphones für die Hälfte des Preises zu finden sind.

Trotzdem sorgt die maximale Helligkeit dafür, dass der Bildschirm auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar ist, und kann auch auf stockdunkel eingestellt werden. Die Farben sind kräftig und satt, genau wie bei jedem iPhone seit dem X von 2017 – oder den meisten Galaxy-S-Modellen, werden Samsung-Fans wohl zu recht argumentieren.

An einem sonnigen Tag (nicht oben abgebildet) ist das iPhone 15 Plus immer noch sehr gut lesbar. / © nextpit

Vom Design her ist der Hauptunterschied zwischen dem iPhone 15 Plus und seinem Vorgänger – neben dem zunehmenden Fehlen von Werkstinte – die Dynamic Island auf der Vorderseite. Es gibt submillimetrische Unterschiede in den Abmessungen und das neue Modell ist 2 Gramm leichter (201 gegenüber 203 Gramm).

Trotzdem solltet Ihr nicht erwarten, dass Ihr zwischen den Generationen die gleichen Gehäuse verwenden könnt, da sich der Ladeanschluss geändert hat. Wenn Ihr Euch aber dafür entscheidet, das iPhone 15 Plus ohne Hülle zu benutzen, werdet Ihr zumindest keine Probleme mit Fingerabdrücken haben, denn die matte Oberfläche auf der Rückseite verhindert diese sehr gut.

Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend und die Materialwahl lässt Fingerabdrücke nicht zu. / © nextpit

Alle anderen aktuellen iPhone-Funktionen sind auch beim iPhone 15 Plus vorhanden, z. B. der Wasser- und Staubschutz nach IP68, das keramische Schutzglas und der Schalter für den lautlosen Modus.