Apple iPhone 15 im ersten Test: Ein Schritt vor und einer zurück!

Schnellere Leistung, eine höher auflösende Kamera und der ultimative Knotenpunkt für alle Eure Programme: Das ist das neue iPhone 15. Doch obwohl Apple mit seinem kultigen Smartphone 2023 Fortschritte gemacht hat, gibt es immer noch Lücken, die nicht geschlossen wurden. Diese Lücken werde ich exklusiv für Euch in diesem Ersteindruck des iPhone 15 genau analysieren.

Apple iPhone 15: Design und Verarbeitung Wie im letzten Jahr liegt das iPhone 15 beeindruckend leicht in der Hand – 171 Gramm Gesamtgewicht. Unser Testgerät kam in einer angenehmen grünen Farboption. Das Glas auf der Rückseite und der Aluminiumrand sind gut integriert und bieten einen sicheren Halt, und die 6,12-Zoll-Displaydiagonale ist eine optimale Größe für meine Hände. Ich kann die physischen Tasten problemlos mit einer Hand erreichen und ohne Probleme mit den Inhalten auf dem Bildschirm interagieren . Was die Widerstandsfähigkeit angeht, so ist das iPhone 15 mit einem Ceramic Shield auf der Vorderseite ausgestattet und nach IP68 wasser- und staubdicht, sodass es bis zu 30 Minuten lang in eine Tiefe von maximal 6 Metern getaucht werden kann. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das iPhone 15 Lineup die Silent-Taste in ihrer ursprünglichen Form beibehalten hat. / © nextpit Ich bin ein großer Fan der Silent-Taste und freue mich, dass sie bei den Nicht-Pro-Modellen so einfach und unkompliziert geblieben ist, wie sie immer war. Ich verstehe jedoch, dass dies für einige Leute ein Nachteil sein könnte, da sie nicht wie bei der iPhone-15-Pro-Serie neu belegt werden kann. Zum Thema: Ist Apple wirklich ein Vorbild für Umweltfreundlichkeit? In Bezug auf die Verarbeitungsqualität möchte ich die lobenswerten Initiativen erwähnen, die Apple im Hinblick auf recycelte Materialien ergreift: 75 Prozent recyceltes Aluminium im Gehäuse, 100 Prozent recyceltes Gold im USB-C-Anschluss und über 99 Prozent der Verpackung bestehen aus Fasern. Ich glaube, dass dies der Beginn einer Diskussion über die Verwendung von mehr recycelten Materialien in Smartphones ist, und als Trendsetter wird Apple wahrscheinlich andere Marken dazu bringen, diesem Beispiel zu folgen. Was das Display angeht, ist das iPhone 15 das erste, das die Vorteile der Dynamic Island nutzt, die letztes Jahr mit den Pro-Varianten eingeführt wurde und die Interaktion mit Anwendungen und Benachrichtigungen auf eine benutzerfreundlichere Weise ermöglicht. Lest auch: Apple iPhone 15 und iPhone 14 im Vergleich Die dynamische Insel ist nützlich für den Empfang von Benachrichtigungen und bietet schnellen Zugriff auf Anwendungen, die im Hintergrund laufen. / © nextpit Obwohl die Displayqualität mit der Super-Retina-XDR-Display-Technologie, einer Full-HD-Auflösung und einer Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits für den Außenbereich angemessen ist, bin ich wieder einmal über die Wahl einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz verärgert. Für diejenigen, die mit 120-Hz-Displays vertraut sind, wird der Unterschied beim iPhone-15-Display deutlich spürbar sein, vom Navigieren durch Eure Lieblingsinhalte im Browser bis zum Öffnen und Schließen von Apps. Und wenn Ihr es gewohnt seid, die Informationen von AoD auf einen Blick zu sehen, können die Optionen des iPhone 15 ziemlich unbefriedigend sein. Abgesehen von der Marktpositionierung scheint es keinen Grund zu geben, diese beiden grundlegenden Optionen – ein 120 Hz und ein AoD – nicht in das Basisangebot zu integrieren. Das Display des iPhone 15 ist zwar schön, aber immer noch auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz beschränkt. / © nextpit Einige könnten argumentieren, dass Bildschirme mit höherer Bildwiederholfrequenz in der Produktion teurer sind und somit die Preise für das iPhone 15 erhöhen könnten. Das scheint jedoch eher eine Verkaufsstrategie zu sein als ein echtes Problem, vor allem für ein Unternehmen wie Apple, das hohe Preise selten als Nachteil betrachtet, selbst wenn es das sollte.

Apple iPhone 15: Software Softwareseitig gibt es im Grunde keinen Unterschied zwischen dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Pro, abgesehen von den Hardware-Einschränkungen. Das bedeutet, dass dank iOS 17 eine Fülle von Optionen zur Verfügung steht. Alle Funktionen des Apple-Ökosystems können über das iPhone-Betriebssystem genutzt werden. Dazu gehören neue Funktionen wie NameDrop, Standby und Live Voicemail mit Echtzeit-Transkription, aber auch beliebte Apps wie FaceTime und iMessage und noch mehr nützliche Funktionen für die Barrierefreiheit. Entdeckt die besten versteckten Funktionen in iOS: iPhone Tipps und Tricks Im vollständigen iPhone-15-Testbericht werde ich mich wahrscheinlich auf einige wichtige Softwarefunktionen konzentrieren. Aber für den Moment empfehle ich Euch unseren Leitfaden zu den Funktionen von iOS 17, um zu verstehen, welche neuen Optionen in das System integriert sind und wie man sie am besten nutzt. Das 6,12-Zoll-Display des iPhone 15 bietet auch eine optimale Größe für das Streaming von Videos. / © nextpit

Apple iPhone 15: Performance Das iPhone 15 ist mit dem SoC des letztjährigen Pro-Modells ausgestattet und stellt damit ein definitives Upgrade im Vergleich zur vorherigen Generation dar. Der A16 Bionic verfügt über eine 6-Kern-CPU mit zwei leistungsstarken Kernen und vier hocheffizienten Kernen . Was die Grafik angeht, so bietet die 5-Kern-GPU 50 Prozent mehr Speicherbandbreite. Ihr könnt also ein flüssiges Erlebnis beim Streamen von Videos und Spielen erwarten. Wie üblich habe ich einige Benchmarks mit dem iPhone 15 durchgeführt, nachdem ich bereits einige Zeit mit ihm verbracht habe, was diesen Praxistest zu einem erweiterten Test macht. Auch wenn ich keine endgültige Meinung zur Leistung des Geräts abgeben kann, möchte ich doch einige der Benchmark-Ergebnisse mit euch teilen, die wir erhalten haben. Apple iPhone 15

(A16 Bionic) Apple iPhone 14

(A15 Bionic) Apple iPhone 14 Pro Max

(A16 Bionic) 3D Mark Wild Life Extreme 3,024 2,431 3,362 3D Mark Wild Life Stresstest Beste Schleife: 9.909

Schlechtester Loop: 7.481 Bester Loop: 9.761

SchlechtesterLoop: 8.321 Bester Loop: 9.599

Schlechteste Schle ife: 8.121 Geekbench Single: 2.561

Multi: 5.616

(v6) Single: 1699

Multi: 4817

(v5) Single: 1.885

Multi: 5.406

(v5) Wie in der obigen Tabelle dargestellt, haben wir wie erwartet eine deutliche Annäherung zwischen der Leistung des iPhone 14 Pro Max und der Iteration 2023 festgestellt. Zudem zeigte die iPhone-14-Variante, die zu diesem Zeitpunkt mit dem Betriebssystem iOS 16 lief, bei unseren Tests vergleichbare Ergebnisse im 3D Mark Benchmark. Mit anderen Worten: Auf der Grundlage dieser sogenannten Labortests sollte der Leistungsunterschied zwischen den Generationen nicht groß sein. Für weitere Erkenntnisse müsst Ihr jedoch auf unseren endgültigen Test warten. Das iPhone 15 verfügt über ein vielseitiges Dual-Kamera-System, das einen dreistufigen optischen Qualitätszoom bietet. / © nextpit Schließlich hat Apple das iPhone 15 mit einer neuen 16-Core-Neural-Engine ausgestattet, die bis zu 17 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen kann. Stellt Euch 17 Billionen Operationen pro Sekunde so vor, als hätten wir 17 Billionen fleißige Arbeitsbienen, die jede Sekunde eine Aufgabe erledigen. Stell Euch vor, wie viel Honig sie in nur einer Sekunde herstellen könnten! Das ist ein Schwarm von Produktivität und Geschwindigkeit. Laut Apple ist die neue Neural Engine für schnellere Berechnungen im Bereich des maschinellen Lernens verantwortlich, wie sie zum Beispiel für die Echtzeit-Transkription von Live-Voicemails benötigt werden. Außerdem profitieren die Nutzer:innen von einem insgesamt privateren und sichereren System.

Apple iPhone 15: Kamera Meiner Meinung nach ist die Kamera eine der wichtigsten Neuerungen im iPhone 15 Lineup für 2023. Das Gerät verfügt über eine 48-MP-Hauptkamera mit Super-High-Resolution und einem optischen 2x-Zoom im Sensor. Zusätzlich ist es mit einem zweiten 12-MP-Sensor für die Ultra-Weitwinkelkamera ausgestattet . Aus diesem Grund wirbt Apple damit, dass das iPhone 15 drei Zoomstufen in optischer Qualität hat, und behauptet, dass es "wie eine dritte Kamera" in einem Dual-Kamera-System ist. Die Hauptkamera des iPhone 15 hat jetzt einen 48-Megapixel-Sensor. / © nextpit Hauptkamera Die rückwärtige Kamera verwendet einen sogenannten Quad-Pixel-Sensor oder sogenanntes "4-in-1 Pixel Binning". Das bedeutet, dass jeder kleine Punkt (Pixel) auf dem Kamerasensor in vier kleinere Punkte aufgeteilt wird. Diese vier Punkte arbeiten dann zusammen, um Licht und Details zu sammeln, damit die Bilder besser aussehen, besonders bei schwachem Licht. Ein iPhone 15 mit einem 48-MP-Quad-Pixel-Sensor macht z. B. normalerweise 12-MP-Bilder, die klarer und heller sind. Apples fortschrittliche Technologie kann aber auch spezielle Methoden (Algorithmen) verwenden, um superscharfe 24-MP-Bilder zu erstellen. Kurz gesagt, die Verwendung eines Quad-Pixel-Sensors bedeutet, dass Ihr Fotos in besserer Qualität bekommt. Sie sind klarer, heller, zeigen Farben akkurat und lassen mehr Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen erkennen. Bei diesem Praxistest hatte ich die Gelegenheit, einige Fotos mit dem iPhone 15 in verschiedenen Situationen zu machen, wie Ihr in der folgenden Galerie sehen könnt: Hauptkamera | 1x zoom © nextpit Hauptkamera | 2x zoom © nextpit Hauptkamera | 1x zoom | Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x zoom | Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x zoom | Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera | 2x zoom | Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera | 0,5x zoom | Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x zoom | Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera | 2x zoom | Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x zoom | Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x zoom | Nachtaufnahme © nextpit Ich persönlich finde es toll, dass das iPhone 15 über eine leistungsfähige 2x-Telezoomfunktion verfügt. Das ist eine meiner Lieblingsstufen des optischen Qualitätszooms und übertrifft sogar die Ultraweitwinkelkamera. Nach einem ersten Test muss ich sagen, dass der 0,5-fache, 1-fache und 2-fache Zoom des iPhone 15 ziemlich logisch ist und ein wirklich vielseitiges Kameraerlebnis bietet. TrueDepth Frontkamera Die Selfie-Kamera zeigt bei verschiedenen Lichtverhältnissen eine beeindruckende Leistung. Ich bin an Apples Nachbearbeitung gewöhnt, aber beim iPhone 15 war ich angenehm überrascht von der hohen Qualität der Bilder im Porträt-Modus. Apple hat die Qualität dieses Modus verbessert, sodass die Bilder schärfer und lebendiger sind, was mir ein besonderes Lob für die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen einbringt. Ich habe auch beobachtet, dass Apps von Drittanbietern wie WhatsApp von der verbesserten Lichtaufnahme profitieren, was auch für Videos gilt. Bei einem Videotelefonat mit dem iPhone 15 hat die Frontkamera das Licht hervorragend gemanagt und naturgetreue Hauttöne geliefert. TrueDepth Frontkamera | Sonnenlicht © nextpit TrueDepth Frontkamera | Sonnenlicht und Portrait-Mode © nextpit TrueDepth Frontkamera | Gemischtes Licht © nextpit TrueDepth Frontkamera | Nachtaufnahme © nextpit

Apple iPhone 15: Akku Ich hatte noch nicht genug Zeit, um die Akkulaufzeit zu testen. In der Zwischenzeit möchte ich hervorheben, dass die neue Serie jetzt über einen integrierten USB-C-Anschluss verfügt . Das wäre in der Tat eine aufregende Neuigkeit, wenn der Anschluss nicht nur USB-2.0-Geschwindigkeiten unterstützen würde und die Übertragungsrate auf 480 Megabit pro Sekunde (Mbps) begrenzt wäre. Und wie hoch ist die Übertragungsgeschwindigkeit des Apple Lightning-Anschlusses? Auch er hat eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von etwa 480 Mbit/s, da er auf der etwas älteren USB 2.0-Technologie basiert. Es ist erwähnenswert, dass USB 3.0-Geschwindigkeiten nur für die 2023 Pro-Varianten verfügbar sind und spezielles Zubehör erfordern. Laut Apple können iPhone-15-Besitzer mit einem speziellen Adapter, dem USB-C "Digital AV Multiport Adapter", 4K-Videos mit HDR und 60 Bildern pro Sekunde über ein HDMI-Kabel auf einem Fernseher oder Display anzeigen. Außerdem könnt Ihr gleichzeitig auch ein normales USB-Gerät und ein Ladekabel an den Adapter anschließen. Das iPhone 15 unterstützt jetzt einen USB-C-Anschluss. / © nextpit Die Akkulaufzeit der iPhone 15 Generation hat sich im Vergleich zu den Vorjahresmodellen nicht wesentlich verbessert und bietet im Wesentlichen die gleiche Nutzungsdauer. Das bedeutet 20 Stunden Videowiedergabe, 16 Stunden Videostreaming und 80 Stunden Audiowiedergabe. Zur Erinnerung: In unserem Test haben wir die Akkulaufzeit des iPhone 14 als "ausgezeichnet" bewertet. Der Hauptkritikpunkt ist nach wie vor die Ladegeschwindigkeit, die bei maximal 20 W liegt. Zusätzlich bietet das iPhone 15 kabelloses Laden – auch bekannt als MagSafe – mit einer Leistung von bis zu 15 W und Qi bis zu 7,5 W. Auch das umgekehrte kabellose Laden ist möglich.

Apple iPhone 15: Technische Daten Basismodell 2023 Plus-Modell 2023 Produkt Apple iPhone 15 Apple iPhone 15 Plus MSRP ab 949 Euro ab 1.099 Euro Bild Farben Rosa, Gelb, Grün, Blau, Schwarz Display Super Retina XDR-Display

6,1" All-Screen OLED

2556 x 1179 Pixel bei 460 PPI

60 Hz Bildwiederholfrequenz

Dynamische Insel Super Retina XDR-Display

6,7" All-Screen OLED

2796 x 1290 Pixel bei 460 PPI

60 Hz Bildwiederholfrequenz

Dynamische Insel SoC Apple A16 Bionic (4 nm) Speicher 128 GB, 256 GB und 512 GB microSD ❌ Hauptkamera 48 MP | F1.6 Blende | 2.0 µm Pixel | Sensor-Shift OIS Ultra-Weitwinkel 12 MP | F2.4 Blende | 13 mm Brennweite Teleobjektiv ❌ Selfie 12 MP | F1.9 Blende | Autofokus Akkulaufzeit Videowiedergabe: 20 Stunden Video

(Streaming): 16 Stunden

Audiowiedergabe: 80 Stunden Videowiedergabe: 26 Stunden Video

(Streaming): 20 Stunden

Audiowiedergabe: 100 Stunden Schnelles Aufladen 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) Robustheit IP68, keramische Abschirmung, Aluminiumrahmen Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit Abmessungen und Gewicht 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | 171 g 160,9 x 77,8 x 7,80 mm | 201 g

Vorläufiges Urteil Auf den ersten Blick scheint die iPhone-15-Serie in vielen Bereichen einen Schritt nach vorn zu machen. Der A16 Bionic ist nach wie vor einer der besten Prozessoren, die es in Flaggschiff-Smartphones gibt. Die 48-Megapixel-Kamera ist ein bemerkenswertes Upgrade gegenüber den Vorgängermodellen. Besonders lobenswert ist, dass Apple in der Branche führend ist, wenn es darum geht, mehr recycelte Materialien in neue Produkte einzubauen – Hut ab dafür! Allerdings scheint das Gerät auch einige Nachteile zu haben. Es wurde zwar entwickelt, um die Forderungen der Europäischen Union nach einem Standard-USB-C-Anschluss für die Datenübertragung und das Aufladen zu erfüllen, aber das iPhone 15 arbeitet immer noch mit USB 2.0-Geschwindigkeiten. Das bedeutet keine funktionale Verbesserung für die Nutzer:innen, außer dass jetzt kein zusätzliches Lightning-Kabel mehr benötigt wird, um das Gerät aufzuladen. Außerdem bringt die Dynamic-Island-Funktion – eine Folge des neuen Gehäuses für die Kamera und den Face ID-Sensor – zusammen mit der höheren Helligkeit bei direktem Sonnenlicht zwar bemerkenswerte Verbesserungen mit sich, aber es gibt keine Fortschritte bei der Displayauflösung oder der Bildwiederholfrequenz, die bei 60 Hz eingefroren ist. Nach meinen ersten Eindrücken scheint es, dass Apple zwar einige Fortschritte gemacht hat, aber in einigen Bereichen auch einen Schritt zurück gemacht hat, was möglicherweise einige der bemerkenswerten Bemühungen schmälert. Damit stellt sich Apple auf eine Stufe mit vielen anderen Technologieunternehmen und schränkt das Nutzererlebnis mit seinen kultigen Handys ein. Die Botschaft des Unternehmens scheint also klar zu sein: Wenn Ihr ein besseres Display und schnellere USB-C-Geschwindigkeiten wollt, müsst Ihr mehr für die Pro-Variante ausgeben, die auch ein verbessertes Kameramodul enthält. Das Problem ist, dass nicht jeder Verbraucher bereit ist, mehr zu zahlen, um das zu bekommen, was er von einem ohnehin schon teuren iPhone 15 erwartet.