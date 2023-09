Apple iPhone 15 und iPhone 14 im Vergleich: Was sind die Unterschiede?

Apple iPhone 15 (Plus) vs. iPhone 14 (Plus): Die wichtigsten Eigenschaften im Vergleich

Basismodell 2023 Plus-Modell 2023 Basismodell 2022 Plus-Modell 2022 Produkt Apple iPhone 15 Apple iPhone 15 Plus Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Plus Preis ab 949 Euro ab 1.099 Euro ab 849 Euro

(Startpreis ab 999 Euro) ab 949 Euro

(Startpreis 1.149 Euro) Bild Bewertungen Noch nicht getestet Noch nicht getestet zum iPhone 14 Testbericht zum iPhone 14 Plus Testbericht Farben Rosa, Gelb, Grün, Blau, Schwarz Blau, Lila, Gelb, Mitternacht, Polaris, Produkt(rot) Display Super Retina XDR-Display

6,1 Zoll All-Screen OLED-Display

2556 x 1179 Pixel bei 460 ppi

60 Hz Bildwiederholfrequenz

Dynamische Insel Super Retina XDR-Display

6,7 Zoll All-Screen OLED-Display

2796 x 1290 Pixel bei 460 ppi

60 Hz Bildwiederholfrequenz

Dynamische Insel Super Retina XDR-Display

6,1 Zoll All-Screen OLED-Display

2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi

60 Hz Bildwiederholrate Super Retina XDR-Display

6,7 Zoll All-Screen OLED-Display

2778 x 1284 Pixel bei 458 ppi

60 Hz Bildwiederholrate SoC Apple A16 Bionic (4 nm) Apple A15 Bionic (5 nm) Speicher 128 GB, 256 GB und 512 GB 128, 256 und 512 GB microSD ❌ Hauptkamera 48 MP | F1.6 Blende | 2.0 µm Pixel | Sensor-Shift OIS 12 MP | F1,5 Blende | 24 mm Brennweite | Sensor-Shift OIS Ultra-Weitwinkel 12 MP | Blende F2,4 | 13 mm Brennweite 12 MP, Blende F2,4 Teleobjektiv ❌ Selfie 12 MP | F1.9 Blende | Autofokus Akkulaufzeit Videowiedergabe: 20 Stunden Video

(Streaming): 16 Stunden

Audiowiedergabe: 80 Stunden Videowiedergabe: 26 Stunden Video

(Streaming): 20 Stunden

Audiowiedergabe: 100 Stunden Videowiedergabe: 20 Stunden

Video (Streaming): 16 Stunden

Audiowiedergabe: 80 Stunden Videowiedergabe: 26 Stunden

Video (Streaming): 20 Stunden

Audiowiedergabe: 100 Stunden Schnelles Aufladen 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) Robustheit IP68, keramische Abschirmung, Aluminiumrahmen IP68, keramische Abschirmung, Aluminiumrahmen Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, UWB Abmessungen und Gewicht 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | 171 g 160,9 x 77,8 x 7,80 mm | 201 g 146,7 x 71,5 x 7,80 mm | 172 g 160,8 x 78,1 x 7,80 mm | 203 g

Während wir noch auf unsere Testgeräte der neuen iPhone 15 und iPhone 15 Pro warten, bedenkt bitte, dass dieser Vergleich auf unseren Erfahrungen mit den vorherigen Generationen und den Spezifikationen der neuen Serie basiert.

Inhaltsverzeichnis:

iPhone 15 vs. iPhone 14: Modelle und Preise

Vor kurzem hat Apple seine iPhone-Kategorien anders positioniert. Das hat zur Folge, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus nicht mit den neuesten A-Bionic-Prozessoren ausgestattet sind. Dennoch sind diese Geräte nach wie vor leistungsstark und sind sogar noch günstiger geworden: 949 Euro für die Basis-Variante und 1.099 Euro für das Plus-Modell, gegenüber den damaligen 999 und 1.149 Euro der beiden iPhone-14-Modelle.

Wenn es also kein bestimmtes Feature gibt, das Ihr für unverzichtbar haltet, ist die neue Variante vielleicht nicht ganz so beeindruckend wie frühere Versionen. Außerdem verlieren iPhones nicht so schnell an Wert wie Android-Smartphones. Daher ist der Preisunterschied hier weniger bedeutend, außer bei bestimmten Anbieter-Optionen.

In jedem Fall hängt meine Empfehlung, welches Gerät Ihr kaufen solltet, von diesen beiden Faktoren ab:

Wenn Ihr bereits das iPhone 14 (oder 14 Plus) besitzt

Die Hauptunterschiede liegen in der verbesserten Leistung und Kameraqualität, zumindest auf dem Papier – denn wir haben die neue iPhone-Generation bis jetzt nicht getestet. Was die Akkulaufzeit angeht, so ist sie im Wesentlichen gleich lang.

Was das Design angeht, so hat die neue iPhone-15-Serie jetzt die "dynamische Insel". Das ist eine angenehme Ergänzung, aber glaubt mir: Sie ist nicht unbedingt notwendig. Was die Software angeht, so sind alle Funktionen von iOS 17 auf beiden Geräten verfügbar. Sollte ich den USB-C-Anschluss erwähnen? Ich werde es weiter unten tun.

Wenn Ihr ein iPhone 13 (mini) oder eine ältere Version besitzt

Dann investiert in die iPhone-15-Serie. Ihr erhaltet eine bessere Leistung, eine bessere Kamera und ein modernes Displaydesign zum gleichen Preis wie das Vorjahresmodell. Solltet Ihr jedoch über einen tollen Rabatt für die iPhone-14-Reihe stolpern, gilt dieser Ratschlag vielleicht nicht.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Plus

iPhone 15 vs. iPhone 14: Design und Display

Wenn es um das Design geht, steckt der Teufel im Detail. Die neue Modellreihe verfügt über die dynamische Insel, die die Kerbe der X-Serie ersetzt. Eine weitere bemerkenswerte Änderung ist der USB-C-Anschluss, der den Lightning-Anschluss ersetzt – eine Veränderung, die sich weniger im Design als in der Benutzerfreundlichkeit bemerkbar macht.

Wie schon im letzten Jahr bei der iPhone 14 Pro Serie, gibt es nun auch beim iPhone 15 die dynamische Insel. / © Apple

Weiterhin verfügen beide Serien über einen Aluminiumrahmen. Die Abmessungen und das Gewicht haben sich nur geringfügig geändert. Sie kommen mit farbigem Glas auf der Rückseite und einem Ceramic Shield auf der Vorderseite.

Das iPhone 14 gibt es in den Farben Blau, Mitternacht, Aurora Borealis, Rosé, Gelb und (PRODUCT)RED. Das iPhone 15 und 15 Plus werden in Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz angeboten.

Apples iPhone 15 hat ein 6,1 Zoll großes "Super Retina XDR"-Display, während das 15 Plus ein 6,7 Zoll großes Display hat. Die gleiche Größe haben das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus. Allerdings sind die Displays der neuen Generation heller. Apple gibt eine Helligkeit von bis zu 1.600 Nits und sogar 2.000 Nits bei Sonnenlicht an – doppelt so hell wie beim iPhone 14.

Die gelbe Variante ist nach wie vor exklusiv für die Apple iPhone 14 Geräte. / © nextpit

Für alle, die zu Unfällen neigen, gibt es sowohl für das iPhone 14 als auch für das iPhone 15 vordefinierte Reparaturpreise, um die Reparaturen für die Endverbraucher:innen übersichtlich zu gestalten. Außerdem werden diese iPhones mit 199 Euro für eine Reparatur der Glasrückseite immer Reparatur-freundlicher.

iPhone 15 vs. iPhone 14: Leistung

Wie eingangs erwähnt, verfügen die Nicht-Pro-Varianten seit letztem Jahr nicht mehr über Apples modernstes SoC. Während das iPhone 14 mit dem A15 Bionic ausgestattet ist, wird das iPhone 15 von dem A16 Bionic angetrieben. Beide Prozessoren erinnern an die Pro-Varianten aus den Vorjahren.

Beide Serien sind mit 6 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, und der Rest ist typisch: kein microSD-Slot, dafür Speicheroptionen von 128 GB, 256 GB und 512 GB.

Die iPhone 15 Serie verfügt bei jeder neuen Version über das SoC der vorherigen Pro Generation. / © Apple

Auf dem Papier ist das iPhone 14 schneller und verfügt über eine bessere Grafikleistung. Was die Funktionen angeht, so sind beide Generationen mit Features wie der Sturzerkennung und Autounfallerkennung ausgestattet. Zudem könnt Ihr in Situationen, in denen weder Wi-Fi noch mobiles Internet verfügbar sind, mit der Funktion "Emergency SOS" über Satellit Hilfe rufen.

Nicht zuletzt arbeiten die Geräte mit der neuesten Softwareversion, iOS 17, die mit Funktionen wie NameDrop, Kontaktpostern, Live-Voicemail mit Echtzeit-Transkription, überarbeiteten Apps wie FaceTime und Messages und noch mehr Barrierefreiheit aufwartet.

Eine der vielen Funktionen in iOS 17 ist NameDrop. Es ermöglicht die einfache Übertragung von Kontaktinformationen zwischen iPhones, indem es die Geräte in die Nähe voneinander bringt. / © nextpit

iPhone 15 vs. iPhone 14: Kamera

Der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen den beiden Generationen ist der verbesserte Kamerasensor des iPhone 15 – zumindest auf dem Papier. Das neue iPhone 15 und das iPhone 15 Plus verfügen über eine Primärkamera mit einem 48-MP-Sensor und einer Blende von f/1.6. Die Ultra-Weitwinkel-Kamera hat weiterhin die Standardauflösung von 12 MP und eine Blende von f/2.4.

Die Dual-Kamera auf der Rückseite des iPhone 15 bietet eine 48-MP-Hauptkamera. / © Apple

Im Vergleich dazu verfügt das iPhone 14 über eine 12-MP-Hauptkamera mit einer Blende von ƒ/1.5, im Gegensatz zur ƒ/1.6-Blende. Was das Design des Kameramoduls angeht, sieht auf den ersten Blick alles nahezu identisch aus.

Auf den ersten Blick ist das Kameramodul der iPhone-14-Serie dem Design des iPhone 15 ziemlich ähnlich. / © nextpit

Auch die Frontkamera ist im Grunde die gleiche – mit einer kleinen Änderung zwischen den Generationen. Beide haben 12 Megapixel, aber beim iPhone 15 haben wir eine Blende von f/2.2 statt f/2.4. Beide Sensoren haben einen Autofokus.

Für Fans von Videos: Beide Serien haben einen 4K-Cinematic-Modus, der entweder mit 24 oder 30 Bildern pro Sekunde funktioniert.

Apple iPhone 14 Bildergalerie

Ultraweitwinkel bei Tageslicht © nextpit Porträtmodus bei Tageslicht © nextpit Weitwinkel bei Tageslicht © nextpit Weitwinkel bei Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkel bei Tageslicht © nextpit Porträtmodus im Weitwinkel – Abstand zu groß © nextpit Weitwinkel bei Tageslicht © nextpit Porträtmodus bei Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkel bei Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkel mit HDR © nextpit Porträtmodus im Nachtmodus – Weitwinkel © nextpit Nachtmodus Weitwinkel © nextpit Ultraweitwinkel bei Nacht © nextpit Weitwinkel im Nachtmodus © nextpit Weitwinkel Nachtmodus © nextpit

iPhone 15 vs. iPhone 14: Batteriekapazität und Laden

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus haben im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen größere Akkus. Dennoch behauptet Apple, dass die Batterielaufzeit bei beiden Modellen im Wesentlichen gleich bleibt. In unserem Test der Batterie des iPhone 14 hielt das Gerät beeindruckende zwei volle Tage durch.

Das kabellose Laden hat eine Leistung von 15 W mit MagSafe-Adaptern und 7,5 W mit Qi-zertifizierten Ladegeräten. / © nextpit

Die Höchstleistung beim Schnellladen liegt bei 20 W, während das kabellose Laden bei 15 W bleibt. Natürlich könnt Ihr für das kabellose Laden MagSafe oder jedes Qi-kompatible Ladegerät verwenden, sodass Euer älteres Zubehör weiterhin nutzbar bleibt.

Neu bei der iPhone 15 Serie ist jedoch, dass das Aufladen nun erstmals über USB-Typ-C erfolgt. Ob das eine wichtige Rolle bei der Ladezeit spielt, werden nur unsere ausführlichen Tests zeigen. Also, bleib dran!

iPhone 15 vs. iPhone 14: Für welches Handy solltet Ihr Euch 2023 entscheiden?

Ohne das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus getestet zu haben, kann ich keine endgültige Antwort geben. Aber wie ich bereits eingangs erwähnt habe, hängt eure Entscheidung vor allem davon ab, welches Gerät Ihr derzeit besitzt.

Die neue iPhone-15-Generation hat sich im Hinblick auf die Fotografie verbessert und bietet eine deutlich schnellere Leistung. Außerdem verfügt es über einen moderneren Anschluss zum Aufladen und für die Datenübertragung. Und beachtet: Der Preis ist sogar gefallen, wenngleich auch "nur" um 50 Euro.

Das ist das iPhone, das man haben muss ... es sei denn, Ihr besitzt bereits ein iPhone 14. In diesem Fall würde ich Euch ein Upgrade nicht empfehlen, zumindest nicht allein aufgrund der Tabelle mit den technischen Daten.

Aber ich bin neugierig auf Eure Meinung: Würdet Ihr Euer iPhone 14 gegen das iPhone 15 eintauschen? Warum oder warum nicht? Bitte denkt daran, dass dieser Vergleich aktualisiert wird, sobald wir das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus getestet haben. Also, bleibt unbedingt dran!