iOS 18.5 ist da: Unterschätzt diese wichtigen Änderungen nicht!

Nach den Beta-Tests hat Apple endlich iOS 18.5 an die berechtigten iPhone- und iPad-Modelle (iPadOS) ausgeliefert. Obwohl diese Firmware im Vergleich zu früheren Versionen von iOS 18 weniger umfangreich ist, enthält sie einige kleinere Änderungen und ein neues Pride Wallpaper. Hier erfahrt Ihr, was neu in diesem Update ist.

Was ist neu in iOS 18.5: Satelliten-Toggle, Mail-Tweak und mehr

Im Gegensatz zu iOS 18.4, das die Verfügbarkeit von Apple Intelligence weiter ausbaute und einige CarPlay-Verbesserungen einführte, ist iOS 18.5 etwas zurückhaltender. Dennoch gibt es kleine bis mittelgroße, aber wichtige Neuerungen, wie z.B. die Unterstützung von Satellitennetzwerken wie Starlink von T-Mobile. Der Schalter für diese Funktion befindet sich im Abschnitt Mobilfunk in den Verbindungseinstellungen. Sie ist kompatibel mit dem iPhone 13 und neueren Modellen.

Wie schon in der Beta-Version gibt es einige Verbesserungen an der Benutzeroberfläche der Mail-App. In den Einstellungen gibt es jetzt einen Schalter, mit dem Ihr Kontaktfotos ein- oder ausblenden könnt. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, zeigt die Mail-App eine übersichtlichere, kompaktere Ansicht der E-Mails an. Außerdem hat der AppleCare+-Hauptbildschirm in den Einstellungen eine aktualisierte Oberfläche, die die Gerätegarantie und andere Details anzeigt.

Der neue Schalter für Kontaktfotos wurde den Einstellungen der Mail-App hinzugefügt. / © nextpit

Das Update ermöglicht es außerdem, dass Eltern jedes Mal benachrichtigt werden, wenn der Screen Time Passcode auf dem Apple-Gerät ihres Kindes verwendet wird. Dies gilt sowohl für den normalen Zugriff auf den Bildschirm als auch für die Verlängerung der Bildschirmzeit.

Außerdem erweitert iOS 18.5 die Verfügbarkeit von Kaufen mit iPhone bei der Verwendung der Apple-TV-App auf Geräten von Drittanbietern wie Smart-TVs. Dies vereinfacht das Einkaufserlebnis, da keine weiteren Zahlungsmethoden mehr hinzugefügt oder verwendet werden müssen. Gleichzeitig enthält das Update eine Korrektur für die Apple Vision Pro App, die Berichten zufolge zufällig einen schwarzen Bildschirm anzeigt.

Neues Stolz-Hintergrundbild mit Entsperr-Effekt

Eine weitere Neuerung in diesem Update ist das neue Pride Harmony Wallpaper mit bunten, geometrischen, rechteckigen Formen. Dieses Hintergrundbild unterstützt einen Entsperrungseffekt sowie den Modus "Always-on-Display". Es kann nicht nur auf dem iPhone und iPad, sondern auch auf der Apple Watch eingestellt werden.

Das Update wird bereits ausgerollt, aber wenn ihr noch nicht benachrichtigt wurdet, könnt ihr manuell nach der Software suchen, indem Ihr auf Einstellungen und dann Allgemein > Softwareaktualisierung geht.