Samsung Galaxy Z Fold 5 vs. Fold 4: Lohnt sich der Umstieg?

Auch wenn Samsung seinen jährlichen Update-Zyklus für seine faltbaren Smartphones bereits etabliert hat, wurde das Galaxy Z Fold 5 früher als üblich im Juli vorgestellt. Auf den ersten Blick sieht das faltbare Flaggschiff des Jahres 2023 dem Galaxy Z Fold 4 sehr ähnlich, deshalb wollen wir uns genauer ansehen, welche Verbesserungen das Fold 5 in Bezug auf Kameras, Display, Design, Leistung und mehr mit sich bringt.

Während sich das Galaxy Z Flip 5 durch ein viel größeres Display von seiner Vorgängergeneration unterscheidet, sieht das Galaxy Z Fold 5 dem Galaxy Z Fold 4 ziemlich ähnlich - und offen gesagt auch dem Z Fold 3. Aber bevor wir untersuchen, was sich in der fünften Generation des Foldable wirklich geändert hat, werfen wir zunächst einen Blick auf die groben Spezifikationen:

Finde die Unterschiede Produkt Samsung Galaxy Z Fold 5 Samsung Galaxy Z Fold 4 Bild Internes Display 7,6" OLED

2176 x 1812 Pixel

120 Hz 7,6'' OLED

2208 x 1768 Pixel

120 Hz Externes Display 6,2'' OLED

2316 x 904 Pixel

120 Hz 6,2'' OLED

2268 x 832 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 12 GB Speicher 256 / 512 / 1024 GB Erweiterbarer Speicher? ❌ OS Android 13 Android 12 Vier Android-Upgrades

Fünf Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

3x Teleobjektiv: 10 MP, f/2.4 Selfie Intern: 4 MP, f/1.8

Abdeckung: 10 MP, f/2.2 Akku 4.400 mAh

25 W kabelgebundenes Laden

10 W kabelloses Laden Konnektivität 5G / LTE / Wi-Fi 6E / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC / UWB 5G / LTE / Wi-Fi 6E / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.2 / NFC / UWB eSIM ✅ IP-Zertifizierung IPX8 Abmessungen und Gewicht Zusammengeklappt: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm

Ausgeklappt: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm

253 g Zusammengeklappt: 155,1 x 67,1 x 15,8 mm

Ausgeklappt: 155,1 x 130,1 x 6,3 mm

263 g Gut - Der hybride Tablet/Smartphone-Formfaktor bleibt relevant

Gepflegtes Design und hervorragende Verarbeitung

Dezentere und stabilere Scharniere

Effizientes und vielseitiges Triple-50-MP-Kameramodul mit dreifachem optischen Zoom

Sehr solide Akkulaufzeit

Gute Leistung

4 Android-Updates und 5 Jahre Sicherheitsupdates

IPX8-Einstufung Schlecht - Die Selfie-Kamera unter dem Display ist enttäuschend

Die HD+ Auflösung des Titelbildschirms ist zu niedrig

Der Touchscreen ist immer noch ein wenig zu schmal

25W kabelgebundenes Laden ist zu langsam

Keine 3,5-mm-Audiobuchse Bewertung Noch nicht bewertet Samsung Galaxy Z Fold 5 – zum Kurztest Samsung Galaxy Z Fold 4 – zum Test Angebote* Preis prüfen Preis prüfen

Wie Ihr sehen könnt, gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Galaxy Z Fold 5 und 4. So sollte das Prozessor-Upgrade eine etwas bessere Leistung bieten, und auch Änderungen am Scharnier, die Samsung sehr gerne hervorgehoben hat, sollten Erwähnung finden. Da wir allerdings nur wenig Zeit hatten, das neue Modell auszuprobieren, basieren einige der folgenden Vergleiche auf den Daten, die Ihr oben in der Tabelle sehen könnt.

Display und Design

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 lässt sich dank des Teardrop-Scharniers komplett flach zusammenklappen. / © nextpit

Obwohl wir uns dem Punkt der kritischen Masse nähern, ist es Samsung noch einmal gelungen, das Galaxy Z Fold 5 im Vergleich zum Fold 4 im gefalteten Zustand schlanker zu machen. Der Abstand zwischen den beiden Hälften ist fast null, sodass die Dicke des Handys im geschlossenen Zustand um 2,4 mm auf insgesamt 13,4 mm abnimmt. Es ist zwar nicht so dünn wie das Pixel Fold, das wir vor ein paar Wochen getestet haben, aber dennoch beeindruckend.

Insgesamt hat das Fold 5 fast überall einige Millimeter eingespart und ist gleichzeitig 10 Gramm leichter geworden. Das neue Modell ist weiterhin nach IPX8 wasserdicht, hat aber auf der Vorder- und Rückseite mit dem Gorilla Victus 2 statt Gorilla Victus+ einen deutlich besseren Schutz zu bieten.

Wie bei der Vorgängerversion schützt das gehärtete Glas nur den äußeren Bildschirm, während Samsung beim flexiblen Innendisplay weiterhin auf das ultradünne Glas (UTG) mit einer Kunststoffschutzschicht auf der Oberseite setzt. Als Erinnerung: diese solltet Ihr unter keinen Umständen entfernen. Beide Telefone verwenden Panels mit ähnlich großen Bildschirmmaßen sowohl innen als auch außen, mit geringen Unterschieden in der Pixelanzahl, die im täglichen Gebrauch nicht wirklich auffallen sollten.

Leistung und Konnektivität

Was die Leistung angeht, sind beide Telefone zu Recht Flaggschiff-Geräte – falls der Preis nicht ohnehin schon ein deutlicher Hinweis ist. Der Hauptunterschied bei der Leistung liegt im verwendeten SoC. Das Galaxy Z Fold 5 nutzt mit dem Snapdragon 8 Gen 2 einen High-End-Prozessor der neueren Generation. Er verspricht eine etwas höhere Leistung als sein Vorgänger, der 8+ Gen 1, der im Fold 4 Verwendung findet, aber im täglichen Gebrauch dürftet Ihr kaum Unterschiede bemerken.

Im zusammengeklappten Zustand ist das Galaxy Z Fold 4 immer noch ein dickes und schweres Smartphone. / © nextpit

Beide Modelle nutzen Hochgeschwindigkeits-Speicherstandards, LPRDR5 für den Arbeitsspeicher und UFS für den Speicher. So findet sich UFS 4.0 beim Fold 5 und der ältere Standard UFS 3.1 beim Fold 4. Das sollte für eine erstklassige Leistung beim Speichern von Dateien und Öffnen von Apps sorgen.

Was die Konnektivität angeht, gibt es keine aufregenden Neuigkeiten: Das einzige Upgrade ist der eher kleine Sprung von Bluetooth 5.2 auf Bluetooth 5.3. Schauen wir mal, ob die Kamera-Upgrades relevanter sind...

Kameras

SPOILER ALERT: Nein, das sind sie nicht.

Zumindest die Platzierung des LED-Blitzes hat sich geändert. / © nextpit

Käufer des Fold 5 finden die gleiche Dreifach-Kameraausstattung vor, die aus einem Weitwinkel-, einem Ultraweitwinkel- und einem 3fach-Zoom-Teleobjektiv besteht, wie es schon im Fold 4 genutzt wurde. Hinzu kommt, dass auch die Sensoren des Fold 5 und des Fold 4 identisch sind und sogar die gleiche Auflösung und Blende vorweisen. Selbst die internen und externen Selfie-Kameras haben die gleichen Spezifikationen.

Wir müssen die Kamera des Galaxy Z Fold 5 noch eingehend testen, aber vorerst könnt Ihr Euch unsere Galerien mit Beispielbildern des neuesten Modells anschauen:

Galaxy Z Fold 5 Kamera-Beispiele

Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto mit dreifachem Zoom © nextpit Selfie mit der internen 4-MP-Cam unter dem Display © nextpit Selfie mit der 10-MP-Selfiekamera © nextpit 50 MP Hauptkamera © nextpit Porträtfoto © nextpit Porträtfoto mit zweifachem Zoom © nextpit Porträtfoto mit dreifachem Zoom © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto mit dreifachem Zoom © nextpit 10-fach Zoom bei der Telekamera © nextpit Selfie mit der Ultraweitwinkel-Kamera © nextpit Äußere Selfie-Cam © nextpit Äußere Selfie-Cam im Porträtmodus © nextpit

Software

Ob Ihr es mögt oder nicht, die One UI ist ein etablierter Android-Skin. / © nextpit

Sowohl das Galaxy Z Fold 5 als auch das Fold 4 wurden mit der jeweils neuesten Android-Version auf den Markt gebracht und der Hersteller verspricht für beide das gleiche Maß an Software-Unterstützung: Vier Android-Upgrades und 5 Jahre Software-Updates. Ihr könnt also "Android 17" auf dem Fold 5 und "16" und Fold 4 erwarten.

Zusätzlich hat das Unternehmen auf der Unpacked-Veranstaltung und bei den Mediengesprächen einige Multitasking-Funktionen für das neue Galaxy Z Fold 5 vorgestellt, aber es gibt keine großen Hardware-Änderungen, die sie exklusiv für das Modell 2023 machen wollten. Ob die neuen Tricks wirklich nützlich sind, erfahrt Ihr in wenigen Tagen im abschließenden Test von nextpit.

Akku und Aufladen

Das Aufladen verläuft beim Fold 4 und 5 gleich, Ihr braucht also kein stärkeres Ladegerät zu kaufen. / © nextpit

Genau wie mein Kollege Casi in seinem Artikel über die Upgrades des Flip 5 könnte ich im Grunde die Bemerkung aus dem Abschnitt über die Kamera wiederholen. Genau wie das Kameramodul zwischen der vierten und fünften Generation im Wesentlichen unverändert blieb, gab es auch beim Akku und beim Ladegerät einen direkten Nachfolger:

4.400 mAh Kapazität.

25 W maximale Ladeleistung.

10 W kabelloses Qi-Laden.

Umgekehrtes kabelloses Laden (Wireless PowerShare).

Wir gehen davon aus, dass die Ladezeiten in etwa gleich sind – es sei denn, sie werden mit einem schlechteren Akku verglichen. Da die Chips beider Telefone im N4-Prozess (4-nm-Klasse) von TSMC hergestellt werden, erwarten wir hier eine vergleichbare Akkulaufzeit.

Preis und Verfügbarkeit

Bei der Preisgestaltung für das Fold 5 gibt es keine Überraschungen. Der vom Hersteller vorgeschlagene Verkaufspreis (UVP) für das neue faltbare Smartphone ähnelt dem Startpreis des Fold 4. Fast ein Jahr später hat Samsung im eigenen Shop den offiziellen Preis des Fold 4 jedoch leicht gesenkt, wie Ihr in der Tabelle unten sehen könnt:

UVP Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Fold 4 256 GB 1.899 € 1.799 € 1.529 € 512 GB 2.019 € Derzeit nicht verfügbar 1 TB 2.259 € Derzeit nicht verfügbar

Was diese Tabelle allerdings nicht abdeckt, sind nicht nur die häufigen Rabatte, die Ihr auf die ältere Generation bekommen könnt, sondern auch der Vorbestellerbonus, den Samsung für sein neues High-End-Smartphone Galaxy anbietet. Es lohnt sich also, die Preise zu vergleichen

Fazit

Da schon gespannt sind, das neue Galaxy Z Fold 5 zu testen, ist es ein wenig schwierig, eine endgültige Antwort darauf zu geben, welches Modell Ihr präferieren solltet. Wenn Ihr neu auf dem Markt der Foldables seid, lohnt es sich, sich für die neue Generation zu entscheiden, die ein zusätzliches Jahr an Software-Updates und einen moderneren Prozessor bietet.

Wenn Ihr jedoch bereits ein Galaxy Z Fold 4 nutzt, ist es aufgrund der marginalen Änderungen, die Samsung in diesem Jahr vorgenommen hat, schwierig, ein Upgrade zu rechtfertigen. Das Gleiche gilt für diejenigen, die das Z Fold 3 von 2021 nutzen, das mit einem weit weniger effizienten Prozessor und einer weniger vielseitigen Kamera ausgestattet war.

Während Ihr auf den Testbericht von nextpit zum Galaxy Z Fold 5 wartet, lohnt es sich, nach Rabatten und Angeboten von Mobilfunkanbietern für beide Modelle Ausschau zu halten, da jedes von ihnen mehr als genug Leistung für die nächsten Jahre bieten sollte.