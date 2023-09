OnePlus Pad Go: Technische Daten bestätigen Gaming-Tablet

Es scheint, dass das OnePlus Pad nicht das einzige Tablet ist, das OnePlus im Jahr 2023 auf den Markt bringen wird. Denn allen Anschein nach erwarten wir noch eine günstigere Version mit dem Namen OnePlus Pad Go . Jetzt sind neue Details und technische Daten über das kommende Android-Tablet aufgetaucht, die das Gerücht über die Gaming-Qualitäten des preiswerten OnePlus Pad Go untermauern.

OnePlus Pad Go: Prozessor, Akku und Speicher

Laut dem Datenblatt, das der Tippgeber "OneNormalUsername" auf X (ehemals Twitter) geteilt hat, ist das OnePlus Pad Go ein abgespecktes OnePlus Pad. Das OnePlus Pad Go ist hauptsächlich mit einem MediaTek Helio G99 statt dem High-End-SoC Dimensity 9000 des Standard-Pad-Modells ausgestattet. Das bedeutet, dass wie bereits angekündigt, das Pad Go trotzdem für Spiele und intensive Aufgaben geeignet ist. Auf einem der Fotos ist außerdem die maximale Speicher-Konfiguration zu sehen, welche 8 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher betragen wird. Demzufolge wird es keine 12-GB-Option wie beim normalen OnePlus-Tablet geben.

Leak zum "OnePlus Pad Go"-Design / © OnePlus | NormalUsername

Es wurde erwähnt, dass das OnePlus Pad Go in zwei Varianten erhältlich sein wird, die sich durch ihre Konnektivität unterscheiden. Dementsprechend trägt das Wi-Fi-Modell die Nummer OPD2305, während das LTE-fähige Modell als PD2304 auf den Markt kommt. Das ist eine ziemliche Überraschung, denn das OnePlus Pad wird derzeit nur in einer Wi-Fi-Version verkauft.

Neben der Bestätigung des 11,3-Zoll großem LCD-Bildschirms mit einer 2,4 K-Auflösung, berichtet der Leaker, dass das Pad Go mit einem 8.000-mAh starken Akku ausgestattet sein wird, der deutlich kleiner als der 9.510-mAh-Akku der normalen Version ist. Der USB-C-Anschluss dürfte jedoch die gleiche USB 2.0-Geschwindigkeit haben, sodass es möglich ist, dass auch hier ein 67-Watt-Netzteil zum Einsatz kommen kann.

OnePlus Pad Go Leak zum Speicher. / © OnePlus | NormalUsername

Einem Eintrag bei Amazon Indien zufolge wird das OnePlus Pad Go am 4. Oktober von dem chinesischen Unternehmen angekündigt. Ein geschäftiger Tag für die Branche, da zum einen auch Google seine Pixel-8-Serie und Samsung sein S23 in der Fan-Edition präsentieren wollen. Von OnePlus hingegen wurde angedeutet, dass das kleine Gaming-Tablet weltweit erscheinen wird, zunächst aber in Großbritannien und Indien. Es ist unklar, wie viel das OnePlus Pad Go kosten wird.

Was glaubt Ihr, zu welchem Preis wird OnePlus das Pad Go auf den Markt bringen? Sollte es viel günstiger sein als die kommenden Samsung Galaxy Tab FE Tablets? Teilt es uns unten in den Kommentaren gern mit.