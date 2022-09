Das iPhone 14 Pro Max im Hands-on: Insel der Versuchung

In der NextPit-Redaktion trudelten gerade die neuen iPhone-14-Modelle ein. Ich habe mir direkt mal das iPhone 14 Pro Max für ein Hands-on geschnappt. Hier bekommt Ihr jetzt also meine ersten Eindrücke zu Apples ultimativem iPhone , das immerhin fast 1.500 Euro kostet.

Das iPhone 14 Pro Max von Apple ist seit dem 16. September 2022 in Deutschland erhältlich. Es ist das hochwertigste Smartphone, das Apple im Jahr 2022 anbietet. Es ist in vier Speicherkonfigurationen erhältlich:

Design

Das iPhone 14 Pro Max unterscheidet sich optisch nicht von den Vorjahresmodellen. Die einzige Neuerung ist die interaktive Aussparung namens Dynamic Island.

Gefällt:

Die Farben Sierra Black und Intense Violet sind sehr schön und schlicht.

Das Premium-Finish mit dem matten Glas auf der Rückseite und dem Edelstahlrahmen.

Die "Dynamic Island"-Aussparung ist diskreter als die große Notch der vorherigen Modelle.

IP68-Index

Gefällt nicht:

Das Gewicht und die Abmessungen sind ziemlich massiv

Kein Klinkenanschluss

Kein Risiko beim Design

Design_iPhone13ProMax.jpg > Ctrl+C/Ctrl+V > Design_iPhone14ProMax.jpg – so könnte ich den Designteil dieses Hands-on zusammenfassen. Apple ist ein bisschen wie der Kumpel in der Schule, der bei Euch abschreiben will: Er verspricht Euch, dass er seine Arbeit so weit verändert, dass der Lehrer sie nicht verbrennt – und fertigt schließlich eine exakte Kopie Eurer Arbeit an. Nur dass Apple das mit sich selbst macht.

Kurz gesagt, in Bezug auf den Formfaktor hat sich nichts geändert. Das iPhone Pro Max hat immer noch eine Glasrückseite, die von Apples Ceramic Shield geschützt wird. Die matte Beschichtung auf der Rückseite ist sehr schön und fühlt sich gut an.

Das iPhone 14 Pro Max ist in vier Farben erhältlich: Sierra Black, Deep Violet, Silver und Gold. Ich habe die Version in Schwarz bekommen und mir gefällt diese minimalistische und schlichte Farbe sehr gut. Das iPhone 14 Pro, das wir bekommen haben, ist die Variante in intensivem Violett und ich glaube, das ist die Farbe, die mir am besten gefällt, mit ihren dunklen Reflexen, die fast wie ein Schwarz aussehen.

Das Fotomodul des iPhone 14 Pro Max ist massiv und ragt deutlich erhaben hervor. / © NextPit.

Der Edelstahlrahmen hat wie immer gerade Kanten und abgerundete Ecken. Mir persönlich gefällt die Griffigkeit des iPhone 14 Pro mit seinem kompakteren 6,1-Zoll-Format besser als die 6,7-Zoll des Pro Max.

Das iPhone 14 Pro Max wiegt 240 g und misst 160,7 x 77,6 x 7,9 mm. Die einhändige Bedienung ist nicht optimal. Und die riesige Insel des dreifachen Fotomoduls auf der Rückseite sorgt für ein gewisses Ungleichgewicht, wenn man es hält. Im Gegensatz zu den US-Modellen behält das iPhone 14 Pro Max (und alle anderen Modelle, die in diesem Jahr auf den Markt kommen) den Dual-SIM-Anschluss (nano+eSIM) bei. Außerdem ist es nach IP68 gegen Wasser und Staub zertifiziert.

Aber die große Neuheit ist dieses berühmte Punch-Hole namens Dynamic Island, auf das ich weiter unten eingehe. Dieses pillenförmige Punch-Hole ist jedenfalls deutlich kleiner als die Notch, die Ihr beim iPhone 14 und iPhone 14 Plus nach wie vor findet.