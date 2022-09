Endlich da: iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max) im Vergleich

Apple hat das iPhone 14 , iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max offiziell vorgestellt. Wir fassen alles zusammen, was Ihr über die vier neuen iPhones von Apple im Jahr 2022 wissen müsst, um Euch bei der Wahl des richtigen Modells zu helfen.

Welches iPhone 14 sollte ich kaufen? Apple hat sein iPhone-Sortiment für 2022 leicht verändert. Das iPhone 14, das Basismodell, ersetzt das iPhone 13 mini aus dem letzten Jahr als Einstiegsmodell in den Katalog. Das iPhone 14 Plus ist fast identisch mit dem iPhone 14, hat aber einen größeren Bildschirm. Das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max sind wieder eine Produktreihe in der Produktreihe und bringen exklusive Features mit, darunter eine 48-Megapixel-Kamera, eine pillenförmige Notch sowie Satellitenkommunikation.

In diesem Vergleich zeigen wir Euch die wichtigsten Unterschiede zwischen allen neuen iPhone-14-Modellen – und vergleichen dabei insbesondere die beiden iPhone-14- mit den iPhone-14-Pro-Modellen. Sobald wir die neuen iPhone 14s getestet haben, werden wir diesen Vergleich natürlich aktualisieren.

Apple iPhone 14 Serie Apple iPhone 14 Pro Serie Produkt Apple iPhone 14 (Plus) Apple iPhone 14 Pro (Max) Farben Midnight, Purple, Starlight, (PRODUCT)RED, Blue Space Black, Silver, Gold, Deep Purple Display 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED 2532 x 1170 Pixel

1200 Nits

True Tone

Notch 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED 2778 x 1284 Pixel

1200 Nits

True Tone

Notch 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED 2556 x 1179 Pixel 460 dpi

120 Hz ProMotion | LTPO

2000 Nits

Dynamic island

Always-on Display 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED 2796 x 1290 pixel460 ppi

120 Hz ProMotion | LTPO

2000 Nits

Dynamic island

Always-on Display SoC Apple A15 Bionic (5 nm)

6-Kern-CPU

5-Kern-GPU

Neural Engine (16-Kerne) Apple A16 Bionic (4 nm)

6-Kern-CPU

5-Kern-GPU

Neural Engine (16-Kerne) Speicher 128 GB, 256 GB und 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB Micro SD nicht vorhanden Hauptkamera 12 MP | f1.5 Blende | 1.9 µm Pixel | Sensor-Shift OIS 48 MP | Quad-Pixel-Sensor | 2.44 µm Pixel | f1.78 Blende | 24 mm Brennweite | Sensor-Shift OIS Ultraweitwinkel 12 MP | f/2.4 Blende | 13 mm Brennweite | 120° FOV 12 MP | f/2.2 Blende | 1.4µm | 13 mm Brennweite | Makro Teleobjektiv nicht vorhanden 12 MP | f/1.78 | 77 mm Brennweite | 3x optischer Zoom | Sensor-Shift OIS Video 4K bei 24/30/60 fps (Rückseite)

1080p bei 30/60/120/240 fps (Selfie).

Action-Modus 8K bei 24/30 fps | 4 bei 24/30/60 fps (Rückseite).

1080p bei 30/60/120/240 fps (Selfie).

Action-Modus Selfie 12 MP | f/1.9 Blende | Autofokus Audio Stereo Akkulaufzeit Videowiedergabe: 20 Stunden

Video (Streaming): 16 Stunden

Audiowiedergabe: 80 Stunden Videowiedergabe: 26 Stunden

Video (Streaming): 20 Stunden

Audiowiedergabe: 100 Stunden Videowiedergabe: 23 Stunden

Video (Streaming): 20 Stunden

Audiowiedergabe: 75 Stunden Videowiedergabe: 29 Stunden

Video (Streaming): 25 Stunden

Audiowiedergabe: 95 Stunden Schnelles Aufladen 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) Robustheit IP68

Ceramic Shield, Rahmen aus Aluminium IP68

Ceramic Shield, Rahmen aus rostfreiem Stahl Connectivity eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit Preis ab 999 € ab 1149 € ab 1299 € ab 1449 €

Inhaltsverzeichnis:

So sieht das iPhone-Lineup von Apple im Jahr 2022 aus. / © Apple, Screenshot: NextPit

Preise und Verfügbarkeit von iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Die vier neuen iPhone 14-Modelle von Apple können ab Freitag, den 9. September 2022 vorbestellt werden. Für das iPhone 14 beginnt der offizielle Verkauf eine Woche später, am Freitag, den 16. September 2022, und für das iPhone 14 Plus ab dem 7. Oktober 2022. Das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max werden beide am 16. September offiziell auf den Markt kommen.

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 128 GB 999€ 1149€ 1299€ 1449€ 256 GB 1129€ 1279€ 1429€ 1579€ 512 GB 1389€ 1539€ 1689€ 1839€ 1 TB Nicht verfügbar Nicht verfügbar 1949€ 2099€

Affiliate Angebot Apple iPhone – Angebotsübersicht

iPhone 14 (Plus) vs. iPhone 14 Pro (Max): Design und Bildschirm

iPhone 14 und iPhone 14 Plus

Das iPhone 14 verfügt über ein 6,1 Zoll großes Super Retina XDR-Display, das iPhone 14 Plus über eine Diagonale von 6,7 Zoll bei gleicher Displaytechnologie. Beide Bildschirme haben eine Bildwiederholrate von 60 Hz und können eine maximale Helligkeit (Peak) von 1200 Nits erreichen.

Das Display des iPhone 14 (Plus) wird durch Apples berühmtes Ceramic Shield geschützt, der Rahmen besteht aus Aluminium. Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus sind in vier Farben erhältlich: Mitternacht, Polarstern, Midnight Starlight, Blau, Violett und Product Red.

Beide Modelle haben die klassische Notch, die zum Markenzeichen von Apple geworden ist. Beide haben mehr oder weniger das gleiche Design wie das iPhone 13, mit geraden Kanten und abgerundeten Ecken. Sogar das Fotomodul sieht genauso aus wie letztes Jahr.

Das sind die fünf Farben des iPhone 14. / © Apple, Screenshot: NextPit

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max

Das iPhone 14 Pro und Pro Max haben einen ähnlichen Formfaktor wie die beiden anderen Modelle – mit den gleichen Bildschirmdiagonalen von 6,1 Zoll beim Pro und 6,7 Zoll beim Pro Max. Auch hier wird der Bildschirm durch Ceramic Shield geschützt.

Der Bildschirm der Pro- und Pro Max-Modelle erreicht eine Helligkeit von 1600 Nits – über einen speziellen Modus sind im Freien sogar 2000 Nits drin. Das ist nahezu der gleiche Wert, den Apple bei seinem Pro Display XDR schafft. Auch die LTPO-2.0-Technologie für eine adaptive ProMotion-Bildwiederholrate (1 bis 120 Hz) ist vorhanden.

Die vier Farben des iPhone 14 Pro fallen etwas nüchterner aus. / © Apple, Screenshot: NextPit

Das iPhone 14 Pro (Max) ist in vier Farben erhältlich: Space Schwarz, Silver, Gold und Dunkellila. Der Rahmen besteht nicht aus Aluminium, sondern aus glänzendem Edelstahl. Die Rückseite und das Kameramodul sind optisch identisch mit der vorherigen Generation.

Die große visuelle Veränderung, die es nur bei den Pro-Modellen gibt, ist die Einführung der neuen 12 MP TrueDepth-Frontkamera. Sie nimmt 30 Prozent weniger Platz auf dem Bildschirm ein und verfügt über eine pillenförmige Aussparung namens Dynamic Island. Um die Pillen-Notch zu schrumpfen, hat Apple den Näherungssensor unter das Displaypanel verbaut.

Diese Dynamic Island, ist ein Bereich des Bildschirms, der viel mehr kann, als nur die Selfie-Kamera zu verstecken. Sie zeigt auf dem Bildschirm Animationen für Benachrichtigungen, Warnungen und andere kontextbezogene Informationen an.

Apple nennt die neue iPhone-14-Pro-Notch Dynamic Island. / © Apple, Screenshot: NextPit.

Die neue Notch kann sich vergrößern, verkleinern und sogar verdoppeln, um bestimmte Hintergrundaufgaben anzuzeigen, z. B. Euren Uber-Fahrer, der gerade unterwegs ist, oder den Spielstand bei Eurer Lieblingsmannschaft (über die Live Actions-Funktion von iOS 16) – die Grenzen zwischen Hardware und Software verschwimmen. Die Dynamic Island kann auch einzelne Animationen anzeigen, wenn Ihr Face ID benutzt.

Apple zufolge funktioniert die Dynamic Island auch mit Apps von Drittanbietern zusammen – man arbeite hier eng mit den jeweiligen Entwicklern zusammen, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Welche Apps das sind, verrät Apple allerdings nicht.

iPhone 14 (Plus) vs. iPhone 14 Pro (Max): SoC und Leistung

iPhone 14 und iPhone 14 Plus

Beide iPhone-14-Basismodelle kommen mit Apple A15 Bionic, der letztes Jahr im iPhone 13 Pro eingeführt wurde. Das SoC verfügt über eine GPU mit vier Kernen, die achtmal schneller als die vorherige Generation sein sollen, und eine CPU mit sechs Kernen, von denen zwei hochleistungsfähig und vier energieeffizient sind.

Apple hat im A15 auch einen neuen Bildprozessor für das Fotomodul implementiert, über den wir weiter unten berichten werden. Das neue iPhone 14 und iPhone 14 Plus werden natürlich 5G-fähig sein. In den USA wird Apple sogar auf den SIM-Slot verzichten.

Hier seht Ihr die wichtigsten Neuerungen des iPhone 14 auf einen Blick. / © Apple, Screenshot: NextPit

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max

Das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max sind die einzigen Modelle, die mit Apples neuem A16 Bionic ausgestattet sind. Der Hersteller erklärt, dass er sich beim neuen SoC auf drei Punkte konzentriert hat: Energieeffizienz, Display und Kamera.

Der A16 Bionic hat 16 Milliarden Transistoren, und der Chip wird im 4-nm-Verfahren geätzt. Er soll 40 Prozent leistungsfähiger sein als die stärksten Chips der Android-Konkurrenten. Und in diesem Punkt wissen wir, dass Apple zumindest nicht übertreibt. Die CPU arbeitet mit sechs Kernen mit dem gleichen 2+4-Layout (zwei Hochleistungs- und vier Hocheffizienz-Chips). Die GPU mit fünf Kernen bietet laut Apple 50 Prozent mehr Speicherbandbreite für Gaming.

Das neue Apple-SoC A16 Bionic ist exklusiv den Pro-Modelle vorbehalten. / © Apple, Screenshot: NextPit

Der SoC enthält auch eine neue Display-Engine, die unter anderem die ProMotion-Bildwiederholrate von 120 Hz und die Anti-Alliasing-Funktion optimiert. Die neue Neural Engine wiederum kann 17 Billionen Operationen pro Sekunde für alltägliche Aufgaben durchführen – und 4 Billionen für jedes Foto, das Ihr mit dem iPhone 14 Pro (Max) aufnehmt.

Die Modelle Pro und Pro Max sind auch die einzigen, die eine Speicherkonfiguration von bis zu 1 TB bieten.

Hier seht Ihr die wichtigsten neuen Features des iPhone 14 Pro auf einen Blick. / © Apple, Screenshot: NextPit

iPhone 14 (Plus) vs. iPhone 14 Pro (Max): Kamera-Modul

iPhone 14 und iPhone 14 Plus

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus haben eine Dual-Kamera, das von einer neuen 12-MP-Hauptkamera getragen wird. Der Sensor ist größer und bringt es auf eine Pixelgröße von 1,9 µm. Die Blende hat ein Öffnungsverhältnis von f/1,5. Außerdem gibt es Apples mechanischen Bildstabilisator Sensor Shift OIS.

Das Ultraweitwinkelobjektiv ist ein 12-MP-Sensor, zu dem Apple keine Details bekannt gegeben hat. Die neue TrueDepth-Selfie-Kamera auf der Vorderseite bietet eine Auflösung von 12 MP, eine Blende von f/1,9 und zum ersten Mal: eine Autofokusfunktion.

Apple kündigt außerdem an, sein DeepFusion-System verbessert zu haben – also jenes HDR-System, das mehrere Bilder zu einem einzigen zusammenfügt, um die Qualität der Fotos zu verbessern. Jetzt werden bei jeder Aufnahme mehr Fotos zusammengestellt und die Optimierungsalgorithmen werden früher in der Bildverarbeitungspipeline angewendet, um mehr Details zu erhalten.

Das Dual-Kamera-Modul des iPhone 14 bietet eine neue 12-MP-Hauptlinse. / © Apple, Screenshot: NextPit

Diese sogenannte neue Photonic Engine soll gerade die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern. Apple verspricht für die Ultraweitwinkel- und Selfie-Kameras eine doppelt so gute Bildqualität, die Hauptkamera soll sogar um den Faktor 2,5 zulegen. Welche Metrik Apple hier verwendet hat, um diese Faktoren herbeizurechnen, wurde leider nicht verraten.

Apple hat bei allen iPhone-14-Modellen einen neuen Action Mode eingeführt, um deine Videos zu stabilisieren und Kamerabewegungen auszugleichen. Dieser Modus funktioniert mit Dolby Vision HDR. Jetzt aber zu den Pro-Modellen!

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max

Dank der neuen Neural Engine im A16 Bionic, können das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max ganze 4 Billionen Operationen für jedes aufgenommene Foto durchführen. Das soll einerseits der Bildqualität und andererseits der Geschwindigkeit zugutekommen.

Außerdem gibt es ein komplett neues Fotomodul auf der Rückseite. Die Hauptkamera wächst von 12 auf 48 MP mit einer Blende von f/1,78, einer Brennweite von 24 Milimetern, Sensor-Shift-Bildstabilisator und einem Quad-Pixel-System, das 4-in-1 Pixel Binning ermöglicht – also von 48 auf 12 Megapixel.

Das Dreifach-Kameramodul des iPhone 14 Pro ist sehr interessant. / © Apple, Screenshot: NextPit

Das 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv hat eine Blende von f/2,2 und eine Brennweite von 13 Millimetern. Es soll sich außerdem auch für Makroaufnahmen eignen. Außerdem gibt es ein spezielles 12-MP-Teleobjektiv mit einer Blende von f/1,78, einer Brennweite von 77 Millimetern und ebenfalls Sensor Shift. Apple bietet außerdem eine mittlere Zoomstufe von "2x". Dabei handelt es sich allerdings einfach um einen 12-Megapixel-Crop aus der Mitte des 48-Megapixel-Bildsensors.

Apples neuer TrueTone-Blitz soll sich auch an die Brennweite der einzelnen Objektive anpassen. Was Videos angeht, so werden das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max weiterhin in ProRes mit Dolby Vision filmen. Der Action Mode ist ebenfalls mit an Bord, und der Cinematic Mode erhält ein lang ersehntes Update und kann nun auch 4K mit 30 oder 24 fps.

Bringt Licht ins Dunkel: Der neue Blitz des iPhone 14 Pro. / © Apple, Screenshot: NextPit

iPhone 14 (Plus) vs. iPhone 14 Pro (Max): Software und iOS

Alle neuen Apple-iPhone-14-Modelle laufen natürlich unter iOS 16, dem neuen mobilen Betriebssystem des Herstellers. Wir haben bereits einen sehr ausführlichen Artikel über die Funktionen von iOS 16 veröffentlicht, in dem wir Euch mehr Details verraten. Alle neuen iPhones werden von Apples Update-Politik profitieren und sollten daher mindestens fünf bis sechs Jahre lang mit Software-Updates versorgt werden.

Apple hat jedoch zwei bemerkenswerte neue Sicherheitsfunktionen erwähnt.

Die erste ist die Funktion zur Erkennung von Autounfällen namens Crash Detection, die wie bei der Apple Watch 8 funktioniert. Das iPhone 14 und seine drei Schwestermodelle verfügen über ein neues Gyroskop und einen doppelten Beschleunigungsmesser, die bis zu 256 G erfassen können.

Für die Crash-Detection-Funktion kombiniert Apple – falls verfügbar – sogar Beschleunigungsdaten von iPhone und Watch. / © Apple

Die zweite spannende Funktion ist der Notruf über Satellit, der als Emergency SOS via Satellit bezeichnet wird. Dieses Feature ermöglicht es Euch, Notdienste zu kontaktieren, auch wenn Ihr keinen Netzempfang über das iPhone habt. Allerdings müsst Ihr Euch im Freien befinden und den Himmel im Blick haben, um mit dem iPhone auf den Satelliten zu zielen.

Apple hat auch mit Erste-Hilfe-Experten zusammengearbeitet, um eine Liste mit vorgefertigten Fragen und Antworten zu erstellen, die die Kommunikation erleichtern sollen. Außerdem hat Apple einen eigenen Algorithmus zur Komprimierung von Nachrichten entwickelt, um die gesendeten SOS-Nachrichten an die geringere Bandbreite der Satellitenfrequenzen anzupassen.

Die SOS-Funktion über Satellit wird zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar sein. / © Apple, Screenshot: NextPit

Laut Apple kann die Funktion auch in weniger dringenden Fällen genutzt werden, um Freunden und Verwandten Euren Standort mitzuteilen, wenn Ihr wandern geht. Der Dienst wird kostenpflichtig sein, aber Apple verspricht, dass Ihr ihn beim Kauf eines iPhone 14 zwei Jahre lang kostenlos nutzen könnt. Die Einführung ist für November 2022 geplant, los geht's in den USA und Kanada.

iPhone 14 (Plus) vs. iPhone 14 Pro (Max): Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Wie üblich macht Apple keine konkreten Angaben zur Akkulaufzeit seiner neuen iPhones. Alles, was wir wissen, ist, dass das iPhone 14 Plus das Modell mit der besten Akkulaufzeit der gesamten Produktpalette sein soll.

Der Hersteller garantiert jedoch für seine Pro-Modelle eine Akkulaufzeit, die "den ganzen Tag hält". Es wurden keine Informationen über die Ladekapazität der Akkus oder die Stärke des Aufladens gegeben. Die Ladegeräte werden wieder nicht in der Box enthalten sein. Die offiziellen Angaben zur Laufzeit von Apple findet Ihr in der Tabelle am Anfang dieses Artikels.

Fazit: Welches iPhone-14-Modell sollte ich wählen?

Wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, würde ich im Moment auf das iPhone 14 Pro in der Grundausstattung mit 128 GB setzen. Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus haben im Vergleich zur vorherigen Generation viel zu wenig Neues zu bieten.

Aber das neue A16 Bionic SoC des iPhone 14 Pro, die berühmte Dynamic Island und vor allem das neue Fotomodul machen das kleinste iPhone 14 Pro für mich wirklich interessant. Habt Ihr Euch schon entschieden – und wenn ja, für welches Gerät? Ab in die Kommentare mit Euch!