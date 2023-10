iOS 17.2 Beta mit Journal-App, Übersetzungsfunktion und vieles mehr

Gegenwärtig ist iOS 17.2 Beta 1 für Entwickler:innen verfügbar und wird frühestens einen Tag später an die öffentlichen Tester:innen ausgeliefert. Die endgültige Version von iOS 17.2 wird voraussichtlich Ende nächsten Monats für iPhones und iPads (iPadOS 17) veröffentlicht, ähnlich wie iOS 17.1.

Möchtet Ihr iOS 17 Beta installieren? Hier findet Ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Was ist neu in iOS 17.2 beta?

Die neueste iOS 17 Beta ist mit mehr als 6 GB ziemlich groß. Das liegt höchstwahrscheinlich an den enthaltenen Funktionen und bemerkenswerten Änderungen. Die meisten davon werden in den kommenden Beta-Versionen beibehalten. Was ist also neu in diesem Update?

Die Journal-App

Eine der größten Neuerungen in iOS 17.2 ist die brandneue Journal-App. Diese wurde von Apple bereits im Juni bei der Ankündigung von iOS 17 vorgestellt. Die neue App basiert auf maschinellem Lernen, um denkwürdige Dinge wie Fotos und Aktivitätsdaten zu empfehlen, die in der App gespeichert werden sollen. Die Nutzer:innen können diese Vorschläge anpassen und ihren Text eingeben oder komplett deaktivieren.

Apple stellt mit iOS 17.2 die neue Journal-App vor. / © Apple

Action Button erhält Übersetzungsfunktion

Der neue Action Button auf dem iPhone 15 Pro (Test) hat den physischen Mute-Schalter ersetzt und ermöglicht mehr programmierbare Funktionen. iOS 17 stellte mehrere Shortcuts vor und diese werden nun in iOS 17.2 Beta mit Translate erweitert. Einmal zugewiesen, kann diese Funktion durch langes Drücken ausgelöst werden und startet sofort das Erstanbieter-Übersetzungsprogramm.

Auch wenn dies derzeit nur in der Beta-Version verfügbar ist, ist es möglich, die gleiche Funktion über den Shortcut als Funktion mit dem Action Button zu imitieren. Anschließend könnt Ihr ihn so anpassen, dass er Translate oder eine andere Übersetzungs-App wie Google Translate startet.

Jetzt könnt ihr den Action Button an der Seite des iPhone 15 Pro (Max) benutzen, um die Taschenlampe zu aktivieren. Wie cool ist das denn? / © Apple

Neue Lieblingssongs und teilbare Wiedergabelisten bei Apple Music

Apple verbessert seine Musik-App in iOS 17.2 weiter. In Anlehnung an die vorherige Beta-Version gibt es jetzt eine eigene Wiedergabeliste für Lieblingssongs im Abschnitt Wiedergabeliste. Die Titel werden automatisch auf Basis deines Musik-Wiedergabeverlaufs aktualisiert. Gleichzeitig bietet Music Unterstützung für die Zusammenarbeit und das Teilen von Wiedergabelisten mit deinen Kontakten.

Kontaktschlüsselüberprüfung für iMessage

Seit letztem Jahr testet Apple die Contact Key Verification für iMessage. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion, die der Messaging-App zusätzliche Schutzmechanismen verleiht. Die Contact Key Verification wurde entwickelt, um wichtige Persönlichkeiten wie Journalisten, Politiker und Prominente zu schützen, wenn Cyber-Bedrohungen entdeckt werden.

Ein besserer Weg, um Sticker zu Antworten in iMessage hinzuzufügen

Es gibt jetzt eine einfachere Möglichkeit, auf jede Antwort in Nachrichten zu reagieren oder einen Sticker und ein Emoji hinzuzufügen. Ihr könnt einfach lange auf eine Nachricht drücken und ein schwebendes Menü erscheint mit der Verknüpfungsfunktion für einen Sticker. Das ist eine weitere Option für die Drag-and-Drop-Geste.

Verpasst nicht diesen cleveren Trick: So macht Ihr Euch selbst animierte Live-Sticker

Neue Widgets für den Sperrbildschirm und den Startbildschirm

Sowohl die Uhr- als auch die Wetter-App von Apple erhalten neue Widgets und ein neues Design. Für die Uhr gibt es ein digitales Layout, das dem Sperrbildschirm und dem Homescreen hinzugefügt werden kann. Die Wetter-App hingegen erhält detaillierte Vorhersagen und Informationen wie Niederschlag, Sonnenauf- und Sonnenuntergang, in Form von Widgets.

Apple stellt mit iOS 17.2 das neue Wetter-Widget vor. / © Apple

AirPlay-Empfänger für Apple Vision Pro

Ein Hinweis darauf, dass Apple weiterhin an der Integration seines Vision Pro Headsets in iPhones arbeitet, ist ein zusätzlicher AirPlay-Toggle-Bereich in iOS 17.2. Da das Headset bisher nicht erhältlich ist, beschreibt der Kippschalter nur das Streamen oder Teilen von Inhalten vom Premium-VR/MR-Headset auf das iPhone.

Dies ist nur die erste Beta-Version von iOS 17.2. Ihr könnt also mit weiteren Verbesserungen und Funktionen in den nachfolgenden Betas rechnen. Was sind Eure Lieblingsfunktionen in diesem Update? Schreibt es uns in die Kommentare.