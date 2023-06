iPadOS 17: Productivity-Boost (PDFs!) und viele iPhone-Features

Apple schiebt mit iPadOS 17 seine iPads noch weiter in Richtung MacBooks und wirft nebenbei die Frage auf: Braucht es in Cupertino überhaupt noch eine Unterscheidung zwischen Notebooks und Tablets? NextPit hat alle Neuheiten zu Apple iPadOS 17 für Euch.

Direkt zu den einzelnen WWDC-Neuheiten zu iPadOS 17:

Health App mit neuen Features für Gesundheit und Achtsamheit

Apple sieht sich als Gesundheits- und Fitness-Konzern – das ist auf den Präsentationen in Cupertino immer wieder durchgeschienen. Dieses Jahr bekommt iPadOS 17 dazu passend ein paar neue Features.

So schafft es nach Jahren des Wartens endlich die Health App von Apple auf das iPad. Mit dabei sind natürlich auch die neuen Gesundheitsfunktionen, die Apple heute für iOS 17 angekündigt hat.

Mit iPadOS 17 kommt Apple Health aufs iPad! / © NextPit

Außerdem soll Euer iPad dank Screen Distance auch erkennen können, ob Ihr Euer Device ungesund nah vor die Augen haltet. Spoiler Alarm: Wenige Minuten später hat Apple ein Device vorgestellt, dass einen Bildschirm wenige Zentimeter vor Euren Augen parkt.

Neuer persönlicher Lockscreen mit Widgets!

Warum erst jetzt? Das gleibt wohl Apples Geheimnis. Aber jedenfalls schaffen es mit iPadOS 17 die ganzen unzähligen Features zur Personalisierung von iOS 16 auch auf das Apple-Tablet! Ihr könnt also Eure Lieblingsfotos in schicke Wallpaper verwandeln mit individuell gestalteter Uhr obendrauf.

Mit iPadOS 17 bekommt Euer iPad noch mehr Widgets! / © NextPit

Außerdem kann iPadOS 17 jetzt auch Widgets auf dem Homescreen. Craig Federighi hatte sein Demo-Tablet mit gleich sechs Homescreen-Widgets vollgestopft. Ihr könnt also direkt vom Homescreen Eure Lichter ein- und ausschalten oder die Musik fernsteuern.

Und besonders wichtig: Es gibt die gleichen Live Activities wie auf dem iPhone, damit Ihr garantiert wisst, wenn die bestellte Pizza unterwegs ist.

PDF und mehr: Neue Produktivitätsfeatures fürs iPad

Unfassbar, aber wahr: iPadOS 17 kann PDF. Die Notes-App von Apple kann sogar in einer Notiz mehrere PDFs einfassen. Auch wenn Apple die Zwei-Buchstaben-Abkürzung auf der Keynote meidet wie die Pest: Dank KI werden Eingabefelder in PDFs automatisch identifiziert und "betippbar" gemacht. So müsst Ihr unkompatible Formulare nicht mehr mit Notiz-Texten vollballern.

Unfassbar, aber iPadOS 17 kann tatsächlich PDFs. / © NextPit

Das Unterschreiben von PDFs klappt jetzt natürlich auch, wahlweise mit dem Finger auf dem Touchscreen oder direkt mit dem Apple Pencil oder einer Pencil-Alternative. Und Ihr könnt die PDFs sogar live gemeinsam bearbeiten über FaceTime-Calls. Verrückt.

Weitere neue Features von iPadOS 17 auf einen Blick

FaceTime-Videoanrufe lassen sich auch auf externe Displays schieben

Stage Manager bekommt neue Möglichkeiten zur Steuerung

Ihr könnt jetzt mehrere Timer gleichzeitig laufen lassen – verrückt!

Nur zum feuchten Traum aller Jailbreak-Fans gab's dann auf der WWDC 2023 bislang keine News. Ich spreche von Sideloading für Apps. Aber es wäre zugegebenermaßen eine Überraschung gewesen, hätte Apple das am 5. Juni im Menlo Park an die große Glocke gehängt.