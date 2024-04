iPhone 16 Plus: Droht die große Akku-Enttäuschung?

Akku-Kapazitäten des Apple iPhone 16

In einem Weibo-Posting hat ein Account (via MacRumors) die angeblichen Akkukapazitäten des iPhone 16 geteilt. Alle Modelle werden mit größeren Akkus aufgeführt, einzige Ausnahme: das iPhone 16 Plus. Demnach werden sowohl das iPhone 16 als auch das iPhone 16 Pro mit 3.561 mAh bzw. 3.355 mAh mehr Kapazität erhalten. Das ist ein kleiner Sprung gegenüber ihren Vorgängern mit 3.349 mAh und 3.274 mAh.

Das iPhone 16 Pro Max als das hochwertigste iPhone-Modell der Reihe soll etwa fünf Prozent mehr Saft haben. Der Akku erhielte damit 4.676 mAh statt 4.422 mAh wie beim iPhone 15 Pro Max (Test).

Überraschenderweise wird beim Leak der Akku des iPhone 16 Plus mit 4.006 mAh angegeben, was gegenüber dem iPhone 15 Plus (Test) mit 4.383 mAh eine deutliche Verringerung von etwa neun Prozent darstellt. Das wäre übrigens auch weniger als beim iPhone 14 Plus mit einem 4.323 mAh fassenden Akku.

iPhone 15 vs. iPhone 16 Akkugrößen basierend auf Leaks Modell Größe Modell Größe iPhone 15 3.349 mAh iPhone 16 3.561 mAh iPhone 15 Plus 4.383 mAh iPhone 16 Plus 4.006 mAh iPhone 15 Pro 3.274 mAh iPhone 16 Pro 3.355 mAh iPhone 15 Pro Max 4.441 mAh iPhone 16 Pro Max 4.674 mAh

Bedeutet eine geringere Akkukapazität auch eine kürzere Akkulaufzeit?

Aber so wie es aussieht, könnte das iPhone 16 Plus trotz des kleineren Akkus auf die gleiche Akkulaufzeit des Vorgängers von 26 Stunden kommen. Der Grund wäre der A18-Chipsatz, der auf einem kleineren 3-nm-Prozessknoten basiert im Vergleich zum 4-nm-Chip des A17 im iPhone 15 (Test). Umgekehrt könnten die übrigen iPhone-16-Modelle eine längere Akkulaufzeit aufweisen.

Abschließend sei noch erwähnt, dass es der Leaker Majin Bu war, der die Akkus des iPhone 16 zuerst detailliert beschrieb, was den jetzt kommunizierten Kapazitäten, mit Ausnahme des kleineren Pro-Modells, Gewicht verleiht. Außerdem beschrieb die Quelle, dass das iPhone 16 eine rechteckige Batterieform mit neuen Metallabdeckungen erhält, die die vorherige L-Form überflüssig macht.

Wie sind Eure Gedanken zur Akkulaufzeit beim kommenden iPhone 16 Plus? Befürchtet Ihr eine kürzere Laufzeit, oder vertraut Ihr darauf, dass es ein effizienteres SoC richten wird?