Das Tesla-Desaster – Casa Casi 128

Hui, da ist mächtig Feuer unterm Dach bei Tesla: An den freidrehenden Boss Elon Musk sind wir ja gewöhnt. Aber wirklich miese Quartalszahlen und Verkaufsrückgänge sind was Neues, dazu häufen sich auch die desaströsen Meldungen zum Cybertruck. Grund genug, dass ich mich heute mit "Elon Musk-Evangelist" Sascha Pallenberg über Tesla unterhalten musste.

Verrückt, wir haben irgendwie echt lange schon nicht mehr über Tesla und Elon Musk geredet, oder? Wenn Elon das Thema war, dann zuletzt meistens wegen des Social-Media-Brachlands, das er aus Twitter gemacht hat. Heute müssen wir aber dringend wieder über den Autohersteller sprechen, weil der zuletzt ins Straucheln geraten ist.

Tesla – Der Anfang vom Ende?

Dabei hab ich es mir heute ein bisschen einfach gemacht, denn in meiner Vorbereitung habe ich mir zwar ein paar Links notiert, im Grunde vertraute ich aber darauf, dass es reicht, im Podcast lediglich dem lieben Palle einfach kurz "Tesla" zuzuraunen. So war es dann auch: Palle hat sich in den letzten Tagen sehr umfassend mit Tesla auseinandergesetzt, weshalb ich Euch auch dringend anrate, seinen Beitrag auf MeTacheles zu lesen und die dazugehörige Podcast-Episode zu hören.

Er hat da massig Fakten zusammengetragen, die erläutern, dass sich da nicht einfach nur an Musk und dem Cybertruck abgearbeitet wird. Stattdessen werden wir faktisch gerade allesamt Zeugen einer massiven Shitshow, bei der Tesla all das auf die Füße fallen dürfte, was Elon Musk in der Vergangenheit verbrochen hat bzw. welche kuriosen Pfade er da weiterhin beschreitet.

Bevor jetzt die Tesla-Fans auf die Barrikaden gehen: Wir wollen jetzt sicher nicht den finalen Abgesang auf die Company anstimmen, aber es zeigt sich ünternehmensübergreifend: Die Unternehmen funktionieren nicht etwa, weil Musk dort ist, sondern obwohl er dort ist. Wir zerpflücken in der heutigen Folge also einerseits sachlich die Quartalszahlen und ordnen die Verkaufsrückgänge und eingebrochenen Gewinne und Umsätze ein, können uns aber natürlich auch nicht jegliche Polemik verkneifen.

Klar, wenn ich die Frage stelle, ob Tesla am Ende ist, überziehe ich bewusst, auch um die Fans unter Euch ein wenig zu pieksen. Aber unabhängig davon sind wir sicher, dass Elon Musk der Marke nicht guttut und er sie an mehreren Fronten gleichzeitig beschädigt. Diskutiert das gerne mit uns in den Kommentaren und lasst mich dort auch ruhig wissen, ob Ihr das alles komplett anders und vielleicht deutlich weniger dramatisch seht. Vorher wünsche ich Euch aber noch ganz viel Spaß mit der neuen Episode und freue mich auf Likes, Kritik, Shares und Abos!

Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Diskutiert mit uns unter diesem Beitrag und verratet uns Eure Meinung. Ihr könnt Euch aber auf WhatsApp, Signal und Threema mit Sprachnachrichten (und natürlich auch Textkommentaren) beteiligen. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge. Hier ist unsere Telefonnummer und unsere Threema-ID für Euer Feedback: