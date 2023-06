Mit diesen fünf Tech-Skills steigt Euer Gehalt

Da sich der Tech-Sektor schnell verändert, veralten die Fähigkeiten schnell, die die Beschäftigten in der Branche ständig auf dem Laufenden halten müssen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Ihr im Jahr 2023 die gleiche Software benutzt wie vor fünf Jahren – nicht zuletzt, weil sie wahrscheinlich auf eine SaaS-Lösung umgestellt wurde.

Die Hardware, die Ihr benutzt, hat sich wahrscheinlich auch verändert: Während viele Unternehmen früher lokale Lösungen für die Datenspeicherung nutzten, hat das rasante Tempo des digitalen Wandels dafür gesorgt, dass ein Großteil dieser Daten heute in der Cloud gespeichert wird.

Infolgedessen gibt es eine Reihe von Berufen, die rückläufig sind, wie z.B. Netzwerkingenieure und Spezialisten für Rechenzentren vor Ort, was größtenteils auf den Aufstieg des Cloud-Computing zurückzuführen ist. Die abnehmenden Lebenszyklen von Programmiersprachen bedeuten auch, dass Programmierer/innen jetzt mehr als eine Sprache beherrschen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Studie "Tech Trends 2023" von Deloitte stellt fest, dass technische Fähigkeiten im Durchschnitt alle 2,5 Jahre veralten.

Diese sich abzeichnende Qualifikationslücke betrifft nicht nur Fachkräfte im technischen Bereich. Aus dem Bericht von Deloitte geht auch hervor, dass im vergangenen Jahr 82 % der US-Unternehmen aufgrund mangelnder Ressourcen und Fähigkeiten daran gehindert wurden, Projekte zur digitalen Transformation durchzuführen.

Der jüngste Anstieg generativer KI-Plattformen lässt die Beschäftigten in der Tech-Branche um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze bangen. Das Beratungsunternehmen Accenture erklärte, dass 40 % aller Arbeitsstunden von generativen KI-Tools beeinflusst werden könnten. Eine Studie von Goldman Sachs besagt, dass generative KI-Tools bis zu 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze weltweit gefährden könnten. Das verstärkt die Befürchtungen der Arbeitnehmer/innen noch.

Fähigkeiten aufrechterhalten

Die Notwendigkeit, sich weiterzubilden, war daher noch nie so wichtig wie heute. Der Anbieter von offenen Online-Kursen Coursera hat die gefragtesten und einkommensstärksten Fähigkeiten identifiziert, die sich Tech-Arbeitnehmer/innen aneignen oder weiterentwickeln können.

Obwohl technische Spitzenkenntnisse in der Branche immer wichtig sein werden, weist der Bericht von Deloitte auch auf etwas hin, das man nicht vergessen sollte: Kreativität, Problemlösung und andere menschliche Fähigkeiten sind für Tech-Talente wichtiger als je zuvor.

Datenanalyse

In diesem Jahr werden voraussichtlich 120 Zettabytes an Daten erzeugt, im Jahr 2022 waren es 23 Zettabytes. Angesichts dieser riesigen Datenmengen, die von Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen erzeugt werden, gibt es einen wachsenden Bedarf an Fachkräften, die nicht nur in der Lage sind, die Daten sinnvoll zu nutzen, sondern auch wertvolle Erkenntnisse und Vorhersagen daraus abzuleiten. Datenanalysten und Datenexperten sind daher in allen Branchen sehr gefragt, da datengestützte Entscheidungsfindung immer wichtiger wird.

Softwareentwicklung

Softwareentwickler/innen sind immer gefragt, und zwar nicht nur in der Tech-Branche: Sie werden zunehmend in vielen verschiedenen Branchen und Organisationen gesucht. Zu den gefragten Programmiersprachen gehören Python, JavaScript, PHP und C++, und es werden immer mehr Stellen für Frontend-, Backend- und Full-Stack-Entwickler/innen gesucht.

REWE digital ist auf der Suche nach einem SAP Software Engineer in Köln, der an einem speziellen Abrechnungs- und Rechnungsmanagementprodukt arbeitet. Ihr plant und entwickelt anspruchsvolle, unternehmensspezifische Anwendungen im S/4HANA- und SAP Business Technology Platform (BTP)-Umfeld, die auf ABAP OO-Programmierung und dem RESTful Application Programming Model (RAP) basieren. Außerdem entwerft, testet und implementiert Ihr komplexe SAP/NON-SAP-Schnittstellen unter Verwendung moderner Webtechnologien.

Benutzererfahrung

Mit der Verlagerung hin zu digitalen Produkten und Dienstleistungen, wie z. B. Banking-Apps und Selbstbedienungsanwendungen, wird der Schwerpunkt verstärkt auf benutzerzentriertes Design gelegt. UX-Experten spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass digitale Produkte und Dienstleistungen benutzerfreundlich und ansprechend sind und den Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen.

Web-Entwicklung

Der Anstieg des E-Commerce, die zunehmende Online-Präsenz von Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen, der Bedarf an responsiven mobilen Lösungen und die wachsende Nachfrage nach Webanwendungen, die von Social-Media-Plattformen bis hin zu Produktivitäts-Tools reichen, sind alles Faktoren, die den Bedarf an Webentwicklungskenntnissen erhöhen.

In Freiburg sucht EOS-Experience Education e.V. einen Webentwickler (m/w/d). Ihr seid für die Planung, Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen zuständig, betreut und pflegt Websites und wirkt bei der Entwicklung von Website-Designs mit. Ihr braucht eine bestimmte berufliche Qualifikation, habt Berufserfahrung in einem verwandten Berufsfeld gesammelt und seid sicher im Umgang mit WordPress und anderen Softwareprogrammen.

Projektleitung

Projektmanagementkenntnisse werden zunehmend als strategische Disziplin anerkannt, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Initiativen effektiv durchzuführen. Agile Methoden wie Scrum und Kanban haben im Projektmanagement an Popularität gewonnen, um Unternehmen dabei zu helfen, Entwicklungsprojekte zeitnah und kosteneffizient durchzuführen und immer komplexere Projekte zu managen.

In Aachen sucht die ConSense GmbH einen Scrum Master (m/w/d) für eines ihrer Entwicklungsteams. Ihr übernehmt die methodische Verantwortung für Scrum-Prozesse, unterstützt die Teams dabei, selbstorganisiert zu arbeiten und die Sprint-Ziele zu erreichen. Um Euch zu bewerben, solltet Ihr eine einschlägige Ausbildung abgeschlossen haben (z.B. Certified Scrum Master, Professional Scrum Master) oder bereits in diesem Bereich gearbeitet haben.

Beschleunigt Eure Karriere in der Tech-Branche noch heute über das NextPit Job Board. Dieser Artikel wurde von Kirstie McDermott geschrieben.