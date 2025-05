GameChat auf Switch 2: Wie Nintendo Perverse fernhalten will

Die GameChat-Funktion der Nintendo Switch 2 hat für viel Gesprächsstoff gesorgt, nicht zuletzt, weil sie kostenpflichtig sein wird. Aber nicht nur ein Nintendo Switch Online-Abo wird nötig sein, um sie zu nutzen, sondern auch eine Telefonnummer, die mit Eurem Nintendo-Account verknüpft ist. Das sind eine Menge Zugangsbarrieren für eine einfache Chat-Funktion. Aber vielleicht nicht so viele, wenn man an den möglichen Missbrauch denkt.

Die GameChat-Funktion der Nintendo Switch 2 ermöglicht Chats mit bis zu 12 Teilnehmern. Ihr könnt Euch mit Euren Freunden unterhalten, während Ihr spielt, auch wenn Ihr verschiedene Spiele spielt. Mit einer Kamera, die über USB-C angeschlossen ist (und natürlich separat verkauft wird), könnt Ihr auch Eure Freunde sehen und umgekehrt in Videogesprächen mit bis zu vier Personen.

Das ist sehr praktisch, wenn Ihr Euch das traurige, tränenreiche Gesicht Eures ehemals besten Freundes ins Gedächtnis einbrennen wollt, nachdem Ihr ihm in Mario Kart World einen blauen Panzer geschickt habt. Aber es kann auch sehr tendenziös und sogar potenziell gefährlich sein. Beleidigungen, Mobbing, sogar sexuelle Belästigung und regelrecht Pädokriminalität. Diese Perspektive ist gewiss sehr düster. Aber Nintendo hat zweifellos die schlimmsten Möglichkeiten in Betracht gezogen, wie einige böswillige Nutzer und Nutzerinnen versuchen könnten, die GameChat-Funktion zu missbrauchen.

Und GameChat kostenpflichtig zu machen, ist nicht die einzige Lösung, die in Betracht gezogen wurde, um die Spieler zur Verantwortung zu ziehen. Nintendo hat eine zusätzliche "Sicherheits"-Ebene hinzugefügt, indem es eine Telefonnummer verlangt, wie auf der offiziellen Website zu lesen ist:

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ist eine Verifizierung per SMS erforderlich, um GameChat einzurichten. Die Telefonnummer, die in deinem Nintendo-Account gespeichert ist, wird verwendet.

Voice- und Video-Chats - ein manchmal sehr giftiges Becken

Wenn Ihr in der Ära der Call of Duty-Lobbys aufgewachsen seid, wisst Ihr, wie sehr die sozialen Funktionen von Videospielen von ihrem ursprünglichen Zweck abgelenkt werden. Der Austausch, die gesunde und wohlwollende Kommunikation, das ist eine ätherische Fata Morgana, die das Gegenteil der Realität ist.

Schaut Euch diese Playlist von kayaluh mit dem Titel "the female experience" auf Youtube an. Diese Content-Erstellerin filmt sich selbst beim Spielen von Valorant und stellt unter anderem die sexistischen Bemerkungen oder Beleidigungen zusammen, die sie von anderen Spielern erhält, nur weil sie den Voice-Chat mit einer weiblichen Stimme benutzt hat. Ich denke auch an Silksheets, die Speed Runs mit rassistischen Beleidigungen in Call of Duty durchführten. Ziel war es, herauszufinden, wie lange es dauert, bis jemand eine rassistische Beschimpfung ausspricht, nachdem er im Voice-Chat einfach nur "Ich bin schwarz" gesagt hat.

Natürlich geht es nicht darum, marginale Verhaltensweisen auf die gesamte Gamer-Gemeinschaft zu übertragen. Es geht lediglich darum, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen, die es gibt und die mehrere Personen beim Spielen erlebt haben oder erleben.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Nintendo sich so lange geweigert hat, solche Funktionen zu implementieren. Dies gilt umso mehr, als Nintendos Zielgruppe sehr speziell ist. Auf der einen Seite haben wir ein familiäres und sehr beiläufiges Publikum, das aus Erwachsenen und Kindern besteht, die gelegentlich spielen. Auf der anderen Seite haben wir ein eher nischenorientiertes Publikum, das aus Geeks besteht, die etwas mehr in Richtung "Hardcore-Gamer" gehen. Das ist sehr stereotyp und die beiden Zielgruppen vermischen sich manchmal.

Was ich damit meine, ist, dass Kinder und Erwachsene manchmal die gleichen Spiele spielen, und zwar zur gleichen Zeit. Das ist das Vorrecht aller Multiplayer-Spiele, egal ob auf der Nintendo Switch 2 oder einer anderen Plattform. Sie nutzen die gleichen sozialen Funktionen, wie z. B. einen Spieler, den du in einem Spiel kennengelernt hast, als Freund einzuladen. Es ist daher unerlässlich, diese Interaktionen in einen Rahmen zu fassen, vor allem wenn man die möglichen Auswüchse kennt, an deren Oberfläche ich oben nur gekratzt habe.

Wie Nintendo seine jungen Spieler und Spielerinnen schützen will

In der Vergangenheit hat es zu Problemen geführt, wenn die sozialen Funktionen eines Spiels oder einer Konsole missbraucht wurden und minderjährige Spieler:innen damit in Berührung kamen. Probleme, die Nintendo um jeden Preis vermeiden will. Ein Beispiel hierfür ist Swapnotes auf dem Nintendo 3DS. Mit dieser Funktion konnte man auf Nintendos Handheld Notizen oder Zeichnungen erstellen und diese dann mit seinen Freunden teilen.

Doch Nintendo stellte diesen Dienst im Oktober 2013, zwei Jahre nach seiner Einführung, schnell wieder ein. Die japanischen Medien berichteten damals, dass mehrere erwachsene Männer festgenommen worden waren, weil sie sexuell explizite Inhalte mit minderjährigen Nutzerinnen geteilt oder von ihnen angefordert hatten. So stand es in der Pressemitteilung von Nintendo aus dem Jahr 2013, die von. IGN die aber derzeit nicht mehr online ist:

"Nintendo hat erfahren, dass einige Verbraucher, darunter auch Minderjährige, ihre Freundescodes auf Internet-Pinnwänden ausgetauscht und dann Swapnote genutzt haben, um anstößiges Material auszutauschen. Nintendo hat Möglichkeiten untersucht, dies zu verhindern, und festgestellt, dass es am besten ist, die SpotPass-Funktion von Swapnote zu stoppen, da sie den direkten Austausch von Fotos ermöglicht und aktiv missbraucht wurde."

Es gibt noch eine Reihe weiterer Beispiele, die ich hier nicht nennen möchte. Tatsache ist, dass Nintendo sich dieser Risiken für seine jüngsten Nutzer bewusst ist.

Wenn Ihr unter 16 Jahre alt seid, wird GameChat so lange gesperrt, bis ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter, der die Kindersicherungsanwendung nutzt, die Nutzung der Funktion erlaubt. Sie werden dann aufgefordert, ihre eigene Telefonnummer zur Verifizierung per SMS hinzuzufügen.

Nintendo erklärte außerdem, dass die Server die letzten drei Minuten Video- und Audiomaterial speichern, wenn eine Person wegen Missbrauchs von GameChat gemeldet wird.