20 GB gratis im Vodafone-Netz: Google Pixel 7a + Fitbit-Tracker sichern

Das Google Pixel 7a komplettierte in diesem Jahr die starke Smartphone-Reihe des Herstellers und konnte nicht nur meine Kollegin Camila vollends überzeugen. Denn mit einem starken Tensor-Prozessor und einer vielseitigen Kamera wartet das Mittelklasse-Flaggschiff für weniger als 500 Euro auf. Bei LogiTel bekommt Ihr den Allrounder nun im Top-Deal mit einem Mobilfunktarif von Otelo und gratis Fitness-Tracker (zum Vergleich) im Bundle.

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Inkl. FitBit Charge 5 | Otelo Allnet-Flat Classic | 20 GB Datenvolumen | 50 MBit/s | 4G | Vodafone-Netz Zur Geräte-Datenbank

Das Google Pixel 7a nutzt dasselbe Tensor-G2-SoC, das wir bereits aus den größeren und teureren Pixel-7-Modellen kennen. Mit 8 GB LPDDR5-RAM sorgt der Prozessor für satte Leistung und verzeichnet darüber hinaus 128 GB verfügbaren Gerätespeicher. Auch wenn das Gerät auf eine ähnliche Speicherkonfiguration wie das Pixel 7 (zum Test) setzt, ist es deutlich kompakter und 6,1 Zoll großen OLED-Bildschirm. Das Duale-Kamerasystem, bestehend aus einer 64-MP-Hauptkamera und einer 13-MP-Ultraweitwinkelkamera, auf der Rückseite ist jedoch das große Highlight.

In Ihrem Test zum Google Pixel 7a gab meine Kollegin Camila die Bestnote. Warum das so ist und welche Abzüge es in der B-Note gab, könnt Ihr dort ganz einfach selbst nachlesen.

Darum lohnt sich das Angebot von LogiTel gerade so sehr

Neben einem der besten Midranger auf dem Markt erhaltet Ihr noch den Fitbit Charge 5 (zum Test) als Zugabe obendrauf. Zusätzlich schließt Ihr einen Handytarif im Vodafone-Netz ab. Dabei handelt es sich um die Otelo Allnet-Flat Classic, bei der Ihr 20 GB Datenvolumen und eine Download-Bandbreite von maximal 50 MBit/s nutzen könnt. Für 19,99 Euro monatlich sind die Kosten ebenfalls recht gering und die Anschlussgebühr könnt Ihr Euch in der Otelo-App erstatten lassen. Außerdem gibt es noch einmal 50 Euro als Wechselbonus, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

LogiTel-Deal-Übersicht Eigenschaft Pixel-7a-Angebot Tarif Otelo Allnet-Flat Classic Netz Vodafone Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 Euro Einmalige Gerätekosten 99,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Erstattet in Otelo-App Gesamtkosten 578,76 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Reguläre Gerätekosten Google Pixel 7a – 479,00 Euro

Fitbit Charge 5 – 98,95 Euro Effektive Ersparnis pro Monat ~ 2,05 Euro Zum Angebot*

Der günstigste Preis für ein neues Google Pixel 7a liegt derzeit bei 479 Euro im Netz. Hinzu kommt, dass Ihr für die Fitbit Charge 5 noch einmal mindestens 98,95 Euro hinlegen müsstet. Dank des Wechselbonus ergibt sich somit eine effektive monatliche Ersparnis gegenüber dem Neupreis von 2,05 Euro. Dadurch erhaltet Ihr den Tarif quasi gratis.

Doch auch ohne eine Effektivpreisrechnung ist das Angebot wirklich spannend. Denn die Otelo-Flatrate kostet Euch bereits ohne Smartphone 19,99 Euro. Dadurch zahlt Ihr für beide Geräte nur 99 Euro, solltet Ihr den Handytarif bereits ins Auge gefasst haben. Das Angebot ist also vor allem für Google-Fans und Android-Liebhaber interessant. Allerdings ist der Preis so günstig, dass wir hier auch für alle anderen eine klare Empfehlung aussprechen können.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Google Pixel 7a interessant für Euch oder greift Ihr bei Midrangern lieber zu Xiaomi oder Samsung? Lasst es uns wissen!