Amazon Fire HD 10 Kids Pro im Test: Zuverlässiges Tablet für den Medienkonsum

Abschließendes Urteil

Das Amazon Fire HD 10 Kids Pro (2023) ist eine solide Option für ein Zweitgerät zu Hause, insbesondere wenn es hauptsächlich von Kindern genutzt wird. Amazon bietet eine umfassende Reihe von Kindersicherungsfunktionen, mit denen Eltern besser kontrollieren können, wie ihre Kinder im Internet surfen, spielen oder Streaming-Inhalte ansehen.

Amazons Preise machen es schwer, die Fire-Tablets nicht als Einsteigermodell zu betrachten. / © nextpit

In diesem Sinne spricht sogar die kleinere App-Auswahl im Amazon App Store für die Kids-Version, die besser sortiert ist als die im Google Play Store.

Abgesehen von den Kinderfunktionen ist das Fire HD 10 in der Schutzhülle auch eine gute Option für das Streaming von Medien oder Gelegenheitsspielen, denn es unterstützt die beliebtesten Video-Streaming-Dienste (mit Ausnahme von Apple TV+). Das günstige Amazon-Tablet ist auch eine gute Wahl für Videogespräche mit Freunden und Familie (außer Google Meet).

Aber was die Fire HD so beliebt macht, sind definitiv die Spontankauf-Preise an Verkaufstagen, vor allem für diejenigen, die bereits in Amazons Ökosystem investiert haben, mit nativer Unterstützung für Alexa und der Integration mit den Vergünstigungen, die im Prime-Abonnement enthalten sind, wie Amazon Prime Video, Amazon Photos und mehr. Selbst wenn ihr also denkt, dass das getestete Modell nichts für euch ist, wird Amazon euch am Black Friday oder Prime Day sicher mit einer anderen Option locken.