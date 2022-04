Android-Benachrichtigungen am PC sehen: So geht's unter Windows

Seit 2019 schon bietet Microsoft eine native Lösung an, um die Benachrichtigungen Eures Android-Handys am PC zu sehen. Weit verbreitet ist diese Verknüpfung aber nicht. In der neusten Kaffeepause stellen wir Euch daher vor, wie Ihr Euer Smartphone mit Eurem Windows-10- oder Windows-11-PC verknüpfen könnt.