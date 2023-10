Ugreen Nexode 300W Testbericht: Power zum Aufladen von allem

Ugreen ist kein Unbekannter, wenn es um Hochleistungs-Multiport-Ladegeräte geht. Das Nexode 300W ist das neueste und leistungsstärkste Gerät in der Reihe der GaN-Ladegeräte. Das neue Gerät ist das weltweit erste 300W-Ladegerät mit fünf Anschlüssen, das auch 140 W schnelles Laden auf einem Port unterstützt. nextpit hatte die Gelegenheit, das Netzteil zu testen und zu erfahren, was Ihr beim Nexode 300W für Euer Geld erwarten könnt.

Gebaut wie ein Panzer

Wenn Ihr ein kompaktes Ladegerät sucht, das Ihr überallhin mitnehmen könnt, müsst Ihr Euch nach anderen Modellen in Ugreens Sortiment umsehen. Das Nexode 300W ist in erster Linie ein Tischladegerät. Natürlich passt es in den Rucksack, aber mit 868 g ist es alles andere als taschentauglich.

Vorteile:

Sehr gut konstruiert

Nachteile:

Schwer

USB-A-Anschluss ist verkehrt herum

Mit seinen Maßen von 16,5 x 12,5 x 10,7 cm ist das Ugreen Nexode 300W so konzipiert, dass es aufrecht auf dem Schreibtisch steht. Für einen guten Stand sorgen zwei Gummifüße an der Unterseite, die das Etikett mit den Spezifikationen und der Zertifizierung umgeben. An den sichtbaren Seiten hat das Ladegerät das übliche Ugreen-Design mit einer mattgrauen Oberfläche und nur dem "300W"-Logo auf einer der Seiten. Neben den Ports sitzen das Ugreen-Logo und natürlich die notwendigen Portbeschriftungen.

Das mitgelieferte Netzkabel ist ausreichend lang und abnehmbar. / © nextpit

Auf der Rückseite befindet sich nur der Anschluss für das mitgelieferte Netzkabel, das sich nicht nur sehr gut verarbeitet anfühlt, sondern auch mit zwei Klettbändern versehen ist.

Auf der Vorderseite befinden sich vier USB-C-Anschlüsse und ein einzelner USB-A-Anschluss, der ärgerlicherweise verkehrt herum angebracht ist. Der allgemeine Tipp, den Daumen auf das USB-Logo des Kabels zu legen, funktioniert beim Nexode 300W also nicht. Das Problem tritt nicht nur bei dem getesteten Ladegerät auf, sondern auch bei meinem persönlichen 65W-Adapter.

Die Anschlüsse sind gut beschriftet, aber der USB-A-Anschluss ist seltsamerweise verkehrt herum. / © nextpit

Neben dem Ladegerät und dem abnehmbaren Netzkabel enthält der Karton des Nexode 300W ein schönes, geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel mit 240 W Leistung.