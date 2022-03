Redmagic 7 im Test: Das leistungsstärkste Smartphone für Gamer

In Deutschland ist das Smartphone in den drei Farben Obsidian, Pulsar und Supernova erhältlich, die sich auf die Speicherkonfigurationen 12/128 GB, 16/256 GB und 18/256 GB verteilen. Die drei Varianten kosten 629, 729 bzw. 799 Euro.

Nubia Redmagic 7: Design und Verarbeitung

Der Redmagic 7 hat ein markantes Design mit einer halbtransparenten Rückseite, RGB-LEDs und Lüftungsgittern, die ihm den Look eines echten Miniatur-Gaming-PCs verleihen.

Gefällt mir:

sehr coole transparente Rückseite

gut platzierte und reaktionsschnelle haptische Trigger

3,5-mm-Klinkenanschluss

Gefällt mir nicht:

keine IP-Zertifizierung

Das Nothing Phone (1) ist derzeit in aller Munde und ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass das Redmagic 7 dem Nothing Phone in Sachen Design den Rang ablaufen wird. Das Smartphone ist in drei Farben erhältlich: Pulsar, Obsidian und Supernova. Ich habe die letztere Farbe getestet und mir gefiel die transparente Abdeckung, die unter anderem den internen Lüfter sichtbar macht. Das Ganze erinnert mich ein wenig an die dbrand-Hüllen.

Der kleine Lüfter oben links leuchtet mit RGB-LEDs, wenn Ihr ihn einschaltet. / © NextPit

Keine Sorge, man kann alle LEDs ausschalten, um Akkuleistung zu sparen. Ansonsten gibt es Lüftungsgitter an jeder Kante und den berühmten roten Schalter für das Game-Space-Menü, auf das wir später noch zu sprechen kommen werden. Das Redmagic 7 verfügt außerdem über zwei haptische Tasten, die sich auf der Oberseite des Gehäuses befinden – im Querformat.

Der rote Knopf zum Aufrufen des Game-Space-Menüs der Redmagic 7 / © NextPit.

Redmagic gibt für die Trigger-Tasten eine Reaktionszeit von 7,4 ms an, die Abtastrate soll 500 Hz betragen. Die Idee dahinter ist, sie so reaktionsschnell wie möglich zu machen, damit Eure Ingame-Aktionen so getreu wie möglich ausgeführt werden. Und bei der Benutzung ist das haptische Feedback der Trigger und ihre Präzision wirklich ein Pluspunkt, vor allem, wenn Ihr First Person Shooter spielt.

Die haptischen Trigger des Redmagic 7 und eines der Lüftungsgitter / © NextPit.

Wenn Ihr Ranglistenspiele bei Call of Duty Mobile spielt und langsam schwitzige Hände bekommt, versichert der Hersteller, dass seine Tasten schweißgeschützt sind. Außerdem kann deren Empfindlichkeit im "Redmagic Game Space" eingestellt werden – aber auch dazu später mehr.