Schneller Teilen: Diesen Trick von Android 12 kennt Ihr noch nicht!

NEXT PIT TV

Die Unterstützung dieser Sharing-Funktion kann in den Anpassungen der verschiedenen Hersteller variieren. Zumindest bei Pixel-Smartphones kann die Schnellfreigabe-Option im Multitasking-Screen genutzt werden – über den Aufruf der kürzlich verwendeten Apps.

Öffnet den Bildschirm "Kürzlich verwendete Apps", wahlweise: [Mit der Gesten-Navigation] Wischt von unten nach oben, haltet die Taste kurz gedrückt und lasst sie dann los. [Mit der Navigationsleiste] Tippt auf die Menü-Schaltfläche "□", um die App-Übersicht zu öffnen. Tippt auf die angezeigten Symbole für Bilder oder Links (siehe Bild). Wählt die gewünschte Option: Kopieren oder Teilen.

Die verfügbaren Optionen hängen von den Inhalten und der App-Unterstützung ab / © NextPit

In unseren Tests war die Funktion in Apps wie Chrome, YouTube (schnelles Teilen von Links), Play Store, Dateien, Fotos und Chat verfügbar, aber nicht in Gmail, Drive oder Kalender.

Die Funktion kann von Entwicklern zu ihren Anwendungen hinzugefügt werden. Da die Anzahl der kompatiblen Telefone mit Android 12 noch gering ist, wird es wahrscheinlich eine Weile dauern, bis die Schnellfreigabeoption weiter verbreitet ist.

Affiliate Angebot Google Pixel 6 Pro Zur Geräte-Datenbank

Habt Ihr diese neue Funktion schon auf Eurem Smartphone entdeckt? Bevorzugt Ihr andere Möglichkeiten, um Inhalte auf dem Handy zu teilen? Schreibt es uns in die Kommentare.