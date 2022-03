Galaxy S22 Ultra: Kein GPS? So löst Ihr das Problem

NEXT PIT TV

Ihr besitzt ein Samsung Galaxy S22 Ultra und plant eine Reise mit dem Auto? Dann seid vorsichtig, wenn Euch das Handy beim Navigieren helfen soll. Es mehren sich in den Samsung-Community-Foren nämlich die Meldungen, dass GPS nicht richtig funktioniert. Und mit "nicht richtig" meinen wir: Es funktioniert überhaupt nicht! Glücklicherweise gibt es eine vorübergehende Lösung für das Problem, aber sehen wir uns erst einmal an, was passiert ist.

Schon seit etwa einem Monat berichten erste Nutzer:innen über Probleme mit den GPS-Funktionen ihres neuen Samsung Galaxy S22 Ultra. Den Forenberichten zufolge verlieren die Geräte das Signal entweder kurzzeitig oder komplett, ohne dass es dafür eine Erklärung gibt.

Apps wie Google Maps können keine Verbindung herstellen und melden, dass sie nach einem GPS-Signal suchen. Bislang scheint das Problem auf die Exynos-Modelle beschränkt zu sein. Ein Moderator im Forum hat bestätigt, dass Samsung an einer Lösung arbeitet. Einen Zeitplan, bis wann eine Lösung vorliegen soll, nannte er jedoch nicht.

Einige Nutzer:innen berichten, dass das Ausschalten der S-Pen-Verbindung ihr Problem löste / © NextPit

Bis Samsung also eine offizielle Lösung anbietet, müssen wir uns auf ein paar Tricks verlassen, die das Problem provisorisch beheben. Helfen kann zum Beispiel der Neustart des Geräts oder die Verwendung einer App namens GPS Status & Toolbox, um den GPS-Dienst zurückzusetzen.

Es wird auch berichtet, dass das Ausschalten der S-Pen-Verbindung über die Einstellungen das Problem löst. NextPit konnte aber keine dieser Lösungen verifizieren. Um den S Pen auszuschalten, sucht in den Einstellungen nach "S Pen", wählt die Option "S Pen verbunden lassen" und schaltet sie aus.

Besitzt Ihr ein Samsung Galaxy S22 Ultra und seid mit ähnlichen Problemen konfrontiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!