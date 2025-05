Das aktuelle Nothing Phone (3a) ist schon recht günstig, bietet dafür aber allerhand Technik. Zum echten Preis-Leistungs-Kracher wird es allerdings jetzt erst. Denn verschiedene Händler senken aktuell den Preis. Vor allem bei Amazon könnt Ihr richtig gute Angebote abgreifen.

Nothing zeigt seit einigen Jahren eindrucksvoll, dass coole Technik, nicht immer extrem überteuert sein muss. Mit dem Glyph-System, dass Euch über Benachrichtigungen, Anrufe oder ähnliches informiert, hat der Hersteller seinen Geräten ein spannendes Feature verpasst, ohne 1.000 Euro oder mehr zu verlangen – ganz im Gegenteil. Das neue Mittelklasse-Modell, das Nothing Phone (3a), gibt es jetzt schon für deutlich weniger als 300 Euro.

Affiliate Angebot Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a): Das bekommt Ihr für Euer Geld

Natürlich fällt auch hier das Glyph-System auf der Rückseite direkt ins Auge. Die kleinen LEDs (drei Stück) leuchten in verschiedenen Rhythmen, um Euch Informationen zu geben. Sie können zudem zur Musik blinken, wenn Ihr das möchtet. Doch auch die Vorderseite muss sich nicht verstecken, denn hier sitzt ein 6,77-Zoll-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, das maximal auf 1.300 Nits aufhellen kann, das uns in unserem Test zum Nothing Phone (3a) wirklich überzeugt hat.

Die Glyph-Rückseite des Nothing Phone (3a) ist unverkennbar. / © Timo Brauer / nextpit

Neben dem aktuellen Nothing OS 3.1, sechs Jahren Sicherheitsupdates und drei Jahren Softwareupgrades verbirgt sich unter der Haube ein Snapdragon 7s Gen 3 von Qualcomm. Den Prozessor gibt es in zwei verschiedenen Speicherausführungen: 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher oder 12 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher. Leider fehlt dem Smartphone die Möglichkeit einer eSIM-Nutzung. Diese gibt's nur bei der Pro-Variante. Allerdings kann die 50-MP-Hauptkamera bei Tag und Nacht genauso überzeugen, wie die lange Akkulaufzeit.

Top-Smartphone unter 300 Euro: Das beste seiner Preisklasse?

Das Gerät bietet sehr viele positive Aspekte. Der Speicher ist allerdings nicht erweiterbar und mit einer IP64-Schutzklasse hat sich Nothing keinen Gefallen getan. Dafür zahlt Ihr bei Amazon jetzt besonders wenig. Der Versandriese reduziert kurzerhand beide Speichervarianten. Dadurch zahlt Ihr für das kleinere Modell nur noch 279 Euro, statt der UVP von 329 Euro. Das nächstbeste Angebot findet Ihr derzeit bei Otto, die ebenfalls nur 284,94 Euro* verlangen. Könnt Ihr mit Amazon also nichts anfangen, müsst Ihr nur knapp 5 Euro Aufpreis rechnen.

Affiliate Angebot Nothing Phone (3a)

Etwas größer ist die Spannweite bei der 256-GB-Variante. Diese kostet Euch bei Amazon derzeit 329 Euro. Nächstbester Anbieter ist hier CoolBlue für 349 Euro*. In beiden Fällen gilt, dass es sich um den bisherigen Bestpreis handelt und der Preisverlauf eine ziemliche Bruchlandung hinlegt. Klar ist auch, dass Nothing definitiv um die Krone des besten Smartphones unter 300 Euro mitspielt. Möchtet Ihr also ein günstiges Handy, dass auch noch richtig schick aussieht und ausreichend Leistung mitbringt, solltet Ihr diesen Deal nicht verpassen.

Affiliate Angebot Nothing Phone (3a)

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Smartphones von Nothing interessant für Euch? Lasst es uns wissen!