Android 12 in der Entwickler-Beta: Das sind die besten Funktionen

In einem offenen Brief an die Android-Entwicklergemeinde kündigte Dave Burke, Googles VP of Engineering, die erste Android 12 Developer Preview (DP1) im Februar an. Hierdurch können wir Euch einen Vorgeschmack auf das zeigen, was wir von der 2021er Version des Betriebssystems erwarten können. Nachfolgend findet Ihr die wichtigsten Funktionen in Android 12.

Warnung: Da es sich um eine instabile Version des Betriebssystems handelt, raten wir davon ab, Android 12 auf Ihrem primären Smartphone zu installieren.

Das Ziel dieser ersten Vorschau von Android 12 ist es, die Aufmerksamkeit der Anwendungsentwickler auf mögliche neue Funktionen zu lenken, die Google in das Betriebssystem integrieren wird. Auf diese Weise ermöglicht der Suchmaschinen-Riese den Entwicklern, den Änderungen zuvorzukommen und bietet dem Android-Team die Möglichkeit, in Echtzeit Feedback zu den Funktionen des neuen Systems zu erhalten.

Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen eine Reihe von Korrektur-Updates herausgeben muss, nachdem die endgültige Version des Betriebssystems an Android-Geräte ausgeliefert wurde. Uns ermöglicht die frühe Beta allerdings auch, schon einen Blick auf die kommenden Features zu werfen!

In Android 12 arbeiten wir daran, Entwicklern neue Tools zur Verfügung zu stellen, um großartige Erlebnisse für Menschen zu schaffen. (Dave Burke)

Inhalt:

Android 12 | Funktionen und Neuigkeiten

Android 12: Sicherheit und Datenschutz

Android 12 wird modernere Steuerelemente für das Cookie-Verhalten bieten und folgt damit dem Muster der Änderungen in Chrome und anderen Browsern. Auf diese Weise wird die WebView-Engine, die von Drittanbieter-Apps verwendet wird, die neue Browser-Einstellung von Google namens "SameSite" übernehmen, was dazu beitragen kann, Tracking in gewissem Grade zu reduzieren.

Bisher ist noch nicht ganz klar, wie und ob diese Funktion für die Nutzer sichtbar sein wird, aber der VP of Engineering Googles sagt, dass dies "den Nutzern mehr Transparenz und Kontrolle über die Verwendung von Cookies auf verschiedenen Websites geben wird."

Android 12: Oberfläche

Während meines Tests konnte ich keinen großen Unterschied zwischen der Benutzeroberfläche von Android 11 und 12 feststellen. Aber natürlich ist es noch sehr früh für irgendwelche sicheren Aussagen. Was mir aufgefallen ist, sind einige Verfeinerungen, wie man an den Einstellungen erkennen kann:

Die Benutzeroberfläche von Android 12 erscheint in Blautönen statt in Grau / © NextPit

Der neue Blauton in den Schnelleinstellungen und die Trennung zwischen dem Suchfeld und dem Symbol für das Benutzerprofil markieren die Unterschiede zwischen der aktuellen Version und der Vorschau des Systems. Allerdings nichts, was wirklich als (R)Evolution auffällt.

In Bezug auf die Anpassung des Systems haben wir in Android 12 eine neue Option, Anwendungen an Gittern auszurichten. Dabei könnt Ihr die Symbole von Apps auf den Gerätebildschirmen in 4x5-Größe ausrichten:

Eine weitere Option zur Anpassung der Benutzeroberfläche / © NextPit

Spannend hierbei ist zudem, dass die Preview noch nichts von den Neuerungen enthält, die im Vorfeld von Android 12 geleakt wurden. So tauchten in der Vergangenheit Screenshots auf, die Android 12 in einer beigen Farbgestaltung zeigten und es gab Hinweise darauf, dass sich die Farbgebung des neuen Betriebssystem gänzlich anpassen lässt.

Android 12: Dateien und Kompatibilität

Aufgrund der Popularität des HEVC-Videoformats, das gegenüber älteren Codecs erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Qualität und Komprimierung bietet, sollten die meisten Apps damit kompatibel sein. Dies entspricht jedoch nicht der Realität.

Daher sollte Android 12 eine Funktion bringen, die es allen Apps ermöglicht, HEVC zu unterstützen. Dazu werden bei inkompatiblen Apps die Dateien in Echtzeit in das weit verbreitete AVC-Format konvertiert. Laut Google wird die Funktion auf allen Geräten aktiv sein, die das HEVC-Format für die Videoaufnahme verwenden.

Wir werden auch Unterstützung für das AVIF-Bildformat haben, das eine deutliche Reduzierung der Bilddateigröße bietet und dennoch die Qualität im Vergleich zu älteren Formaten wie JPEG erheblich verbessert.

Android 12: Wi-Fi in der Nähe und WLAN-Sharing

Wie ich oben sagte, wird die Vorschauversion von Android für Entwickler freigegeben, um sich auf das vorzubereiten, was im nächsten Betriebssystem kommen wird. Einige neue Features kann ein Technikjournalist wie ich aber schon in der Praxis feiern. So war es beim Dark Mode des Systems und so ist es jetzt bei dem Teilen von WLAN-Netzwerken.

Die nächste Version von Android wird es viel einfacher machen, Wi-Fi-Anmeldedaten mit Geräten in der Nähe zu teilen. Ich habe die neue Funktion getestet und es ist wirklich einfach und intuitiv. Aktuell generiert das System in Android 11 nur den QR-Code, aber in Android 12, könnt Ihr mit der Funktion "In der Nähe" einfach ein Gerät identifizieren und die Daten drahtlos übermitteln.

Wie bei iOS können Sie mit Android 12 Ihre Wi-Fi-Verbindung mit Geräten in der Nähe teilen / © NextPit

Android 12: Benachrichtigungen

Eine weitere interessante Änderung betrifft die Benachrichtigungen über die Nutzung von Geräteressourcen durch Hintergrund-Apps. Derzeit verlangt Android von Apps, dass sie eine Benachrichtigung anzeigen, wenn sie eine Aktivität im Hintergrund ausführen, aber in Android 12 soll sich das ändern.

Die Idee hierbei ist, diese Benachrichtigung wieder einzustellen, wenn die Hintergrundaktivität in weniger als 10 Sekunden endet. Hierdurch will Google die Leistung der Geräte erhöhen und die Akkulaufzeit schonen.

Android 12: Medienformate

Google möchte das Einfügen von Bildern, Videos und anderen Inhalten in die Apps des Android-Ökosystems erleichtern. Dafür bringt es eine neue, einheitliche API mit, mit der Ihr Inhalte aus jeder beliebigen Quelle übernehmen können: Zwischenablage, Tastatur oder durch die einfache Geste des Drag & Drop.

Apropos – Screenshots bekommen in Android 12 mehr Möglichkeiten: Neben der Option, die Screenshot-Verknüpfung mit Gesten zu bewegen, ist es nun möglich, Emojis und Zeichenfunktionen zu verwenden, bevor der Screenshot auf einem sozialen Kanal oder Messenger geteilt wird.

Screenshots sind intuitiver und kreativer / © NextPit

Android 12: haptisches Feedback

Darüber hinaus soll Android 12 die Vibrationsfunktion in Smartphones mit haptischem Feedback verstärken, ein Erlebnis, das z. B. denjenigen bekannt ist, die die DualSense-Steuerung der PlayStation nutzen. Apps sollen also in in der nächsten OS-Version in der Lage sein, haptisches Feedback über die Vibrationsfunktion des Telefons anzubieten.

Laut Burke wird die Intensität und Frequenz der Vibration von der Audioausgabe abgeleitet, was ein viel immersiveres Spielerlebnis ermöglicht. Darüber hinaus werden wir noch mehr Möglichkeiten haben, wenn es um die Audiofunktionen der Geräte geht.

Immer noch zum Thema Audio, Android 12 enthält einige Verbesserungen. Wir haben jetzt Unterstützung für MPEG-H-Wiedergabe und wir haben jetzt bis zu 24 Audiokanäle statt nur 8. Damit werden Entwickler voraussichtlich in der Lage sein, kreativer zu sein, was die Audioeffekte der Apps angeht.

Allerdings ist das alles in DP1 noch nicht konkret, weil es natürlich noch an die Applikationen angepasst werden muss. Mir ist auch aufgefallen, dass sich in Bezug auf den Media-Player nichts geändert hat, obwohl ich einige Kanäle gesehen habe, die Nachrichten zitieren. Mir scheint nur, dass das Design des Players einfach der optischen Ausrichtung des Systems in der Gesamtheit folgte:

Die Oberfläche des Media-Players wirkt im Vergleich zu Android 11 verfeinert. / © NextPit

Android 12: Navigation

Die Gestennavigation soll mit Android 12 einfacher und konsistenter werden, insbesondere in Bezug auf den Konsum von Videos, Spielen oder Lesen. Das bedeutet, dass das neue Betriebssystem weniger versehentliche Gesten aufweisen sollte, wenn wir das Telefon mit dem vollen Bildschirm oder immersiv (z. B. beim Ansehen eines Videos) verwenden.

Wie bei jeder neuen Android-Version nimmt Google kleine Updates an der Benutzeroberfläche vor und Android 12 ist dabei keine Ausnahme. Das Design der Benachrichtigungen wurde verbessert, um sie einfacher und funktioneller zu gestalten. Wir hatten auch die Optimierung von Übergängen und Animationen im Allgemeinen.

Android 12: Android-Ökosystem

Mit der Ankündigung von Android 12 DP1 nutzte Google auch die Gelegenheit, seine Bemühungen zu bekräftigen, die Sicherheitsupdates des Systems im Rahmen von Project Mainline in den Google Play Store zu bringen. Das heißt, der Suchriese sollte die Auslieferung von Sicherheitsfixes und Updates über seinen App-Store verbessern.

Diese Verbesserung dürfte eine der relevantesten für die Nutzer von Nicht-Pixel-Geräten sein, also für den Großteil des Android-Ökosystems, da theoretisch jedes Gerät mit Googles Betriebssystem monatliche Sicherheitsupdates erhalten würde. Da wir heute wissen, dass die meisten Hersteller die monatlichen Sicherheitspatches nicht garantieren, wird in Android 12 die Android Runtime (ART) als aktualisierbares Mainline-Modul hinzugefügt.

Vielleicht werden in Android 12 Sicherheitspatches schneller an alle Telefone ausgeliefert / © NextPit

Android 12 für Tablets, TV und Foldables

Zu den neuen Funktionen des nächsten OS wird eine Optimierung des Systems für Tablets, Foldables und TVs gehören. Ich persönlich glaube, dass Android in Bezug auf die Eignung von Apps für alles, was über das Smartphone hinausgeht, noch weit hinter Systemen wie z. B. iOS liegt.

Ich verstehe aber auch, dass diese Art der Verbesserung sehr stark von den Bemühungen der App-Entwickler abhängt. Ich werde also bis zur Veröffentlichung der endgültigen Version des Systems warten, um meine Meinung zu diesem Thema mitzuteilen.

Android 12 | Verfügbarkeit

Das Android-Team rechnet damit, die stabile Version des Betriebssystems im August dieses Jahres zu erreichen. Die Details des Freigabezeitplans können Sie dem unten stehenden Bild entnehmen:

Die stabile Version von Android 12 wird voraussichtlich im August 2021 erscheinen / © Android Developers

Was bedeutet das? Android 12 sollte die stabile Version im August erreichen, wenn das System keine neuen Funktionen mehr erhält, was wir im Bild oben als "Plattformstabilität" erkennen können. Danach geht es in die Phase der Fehlerbehebung, bevor die endgültige Version des Systems freigegeben wird.

Wenn man also bedenkt, dass die Versionen 10 und 11 des Betriebssystems im Monat September veröffentlicht wurden, ist es möglich, dass Android 12 den gleichen Weg einschlägt und Ihre Benachrichtigungsleiste erst am Ende des dritten Quartals 2021 erreicht.

Android 12 | Update

Diese erste Vorschau kann nur auf Pixel-Modellen oder über den Android-Emulator in Android Studio installiert werden. Hier ist die Liste der Geräte, die Android 12 bereits installieren können:

Wir haben die Android 12 Developer Preview auf einem Google Pixel 3 installiert und getestet. Wir empfehlen jedoch nicht, DP1 auf Ihr primäres Smartphone herunterzuladen und zu installieren, da es noch sehr instabil ist und nicht für die meisten Apps auf Ihrem Telefon optimiert ist.

Der gesamte Installationsvorgang erfolgt manuell. Ihr könnt entweder das Werks-Image auf Eurem Pixel flashen oder ein OTA-Image per Sideload aufspielen. In diesem Fall müsst Ihr den Bootloader nicht entsperren oder die Daten löschen. So oder so, nach der manuellen Installation erhaltet Ihr zukünftige Updates für kommende Previews und spätere Betas automatisch Over-the-Air (OTA).

Also, was halten Sie von den möglichen neuen Funktionen von Android 12 bis jetzt? Hat eine von ihnen Euch echt umgehauen? Warum oder warum nicht? Teilt uns Eure Meinung im Kommentarbereich mit!

Dieser Artikel wurde von Camila Rinaldi für NextPit.com.br geschrieben und von Benjamin Lucks maschinell übersetzt und anschließend redaktionell überarbeitet.