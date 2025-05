Euer Garten könnte mal wieder einen neuen Anstrich vertragen? Dann zieht Euch die Handschuhe an, schnappt Euch Euer Werkzeug und ran an das grüne Glück. Habt Ihr allerdings nicht wirklich Zeit, um ständig die Hecken zu schneiden oder den Rasen zu mähen, könnte sich die Gartenarbeit als ziemliche Herausforderung herausstellen. Etwas von dieser Last kann Euch hier eventuell der Scheppach-Mähroboter von Aldi abnehmen – und Ihr spart aktuell sogar 64 Prozent beim Kauf des Mäh-Teufels.