Google Pixel 6 im Test: Eine neue Hoffnung

Was das 6,4-Zoll-AMOLED-Display samt Full HD+-Auflösung angeht, stört mich die Bildwiederholfrequenz auf 90 Hz nicht wirklich. Das Display ist schön flüssig und die adaptive Bildwiederholrate scheint clever zu agieren. Der Modus zur Erhöhung der Abtastrate bei Berührungen und zur Verbesserung der Empfindlichkeit des Bildschirms funktioniert ebenfalls sehr gut.

Mir gefällt auch, dass Google die matten Ränder beibehält. So liegt das Smartphone besser in der Hand. Auf der anderen Seite ist das Pixel 6 eines von wenigen Handys, das ich mit Hülle verwenden möchte. Das Glas auf der Rückseite fühlt sich unangenehm an. Es wird schon bei der kleinsten Berührung fettig und ist ein Magnet für Fingerabdrücke.

In den kurzen Clips seht ihr, wieso ich recht unzufrieden mit den Anpassungsmöglichkeiten der Widgets bin. Dazu könnt Ihr einen Blick aufs tolle Game Dashboard werfen:

Schaut also bitte bei den verlinkten Artikeln vorbei! Allerdings will ich Euch natürlich dennoch zumindest ein paar Screenshots und Gedanken zur UI dalassen.

In der Praxis konnte ich alle meine Spiele mit konstanten 60 FPS bei maximalen Grafikeinstellungen laufen lassen. Selbst nach einer Stunde Spielzeit habe ich keine größeren Verlangsamungen bemerkt. Am wichtigsten ist, dass das Smartphone nicht überhitzt – die Temperatur lag nie über 41°C.

Was die reine Leistung angeht, lässt Googles Tensor-Chip die Konkurrenz bei der Grafik hinter sich, bei CPU ist es etwas weniger. Bei jedem Benchmark schnitt Googles Tensor-SoC deutlich besser ab als das High-End-SoC Snapdragon 888 im Xiaomi Mi 11 oder der Exynos 2100 im Samsung Galaxy S21 . Es überrascht aber nicht, dass das A15 Bionic SoC des iPhone 13 immer noch weit vorne liegt.

Kamera: Holt sich Google seinen Thron als Fotokönig zurück?

Das Pixel 6 läutet einen lang erwarteten Technologiesprung für Google in Sachen Foto-Hardware ein. Mit der Integration eines 50-Megapixel-Weitwinkelobjektivs und eines 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektivs lässt man die Zeiten der 12-Megapixel-Kameramodule (fast) hinter sich.

Hat mir gefallen:

gut verwalteter Farb- und Dynamikbereich

sehr hoher Detailgrad

effektiver Nachtmodus

ergonomische, aber etwas restriktive Foto-App

Hat mir nicht gefallen:

kein spezielles Teleobjektiv

wenig natürlicher Nachtmodus

Das 50-Megapixel-Hauptobjektiv nimmt per Pixel-Binning Bilder mit 12 Megapixeln auf. Daher auch mein Hinweis, dass Google das Blatt nur fast wendet. Das Objektiv basiert auf einem Samsung GN1 Sensor mit einer Größe von 1/1,31 Zoll (mit 1,2µm Pixeln) mit f/1,85 Blende und optischer Stabilisierung (OIS).

Angeführt wird das Kamera-Array hinten vom 50-MP-Shooter/ © NextPit

Die Foto-App von Google ist weiterhin sehr umfangreich und bietet Schieberegler für Belichtung, Kontrast und Weißabgleich. Die folgenden Fotos wurden alle im Automatikmodus aufgenommen.

Pixel 6: Weit x1 Pixel 6: Ultraweit x0,7

Pixel 6: Weit x1 Pixel 6: Weit x1

Ich persönlich fand die Farbmetrik sehr gut gelungen. Die Bilder wurden in vernünftigem Maße verfeinert, ohne dass das Ergebnis künstlich aussieht – im Gegenteil.

Überzeugt hat mich auch der Dynamikumfang:. In Szenen mit komplexer Belichtung sind die Schatten nicht zu dunkel und übertönen die Details nicht. Zusammen mit der sehr präsenten Schärfe ergeben sich detaillierte, gut lesbare, aber auch harmonische Aufnahmen.

Pixel 6: Weitwinkel x1 Pixel 6: Ultraweitwinkel x0,7

Im Ultraweitwinkel verwendet das Pixel 6 einen 12-MP-Sensor mit einer f/2.2-Blende (Pixelgröße 1,25µm) und einem Sichtfeld von 114 Grad. Beim Hauptobjektiv sind mir einige Farbabweichungen aufgefallen, und der Dynamikbereich wurde weniger gut bewältigt.

Pixel 6: Weitwinkel x1 Pixel 6: Ultraweitwinkel x0,7

Für diesen Test habe ich die gleichen Bilder auch mit einem iPhone 13 aufgenommen, das traditionell sehr natürliche Fotos aufnimmt. Aber ich bevorzuge tagsüber definitiv die Wiedergabe des Pixel 6. Die Fotos sind lebendiger, haben Textur und vor allem eine bessere Belichtungssteuerung (siehe das weitwinklige Laub, das auf dem iPhone 13 von Schatten übertönt wird).

Pixel 6: Weitwinkel x1 Pixel 6: Ultraweitwinkel x0,7

iPhone 13: Weitwinkel x1 iPhone: Ultraweitwinkel x0,5

Ich werde nicht auf den Zoom eingehen, da das Pixel 6 nicht über das dedizierte 48-MP-Teleobjektiv des Pixel 6 Pro verfügt. Ihr müsst Euch also mit Googles rein digitalem Zoom mit bis zu 7-facher Vergrößerung begnügen. Da die Vergrößerung begrenzt ist, ist auch der Verlust von Details geringer.

Pixel 6: Weit x1 Pixel 6: Weit x2 Pixel 6: Weit x4 Pixel 6: Weit x7

Pixel 6: Weit x1 Pixel 6: Weit x2 Pixel 6: Weit x4 Pixel 6: Weit x7

Der Porträtmodus des Pixel 6 lässt Euch den Stil des Unschärfeeffekts oder dessen Intensität nicht anpassen. Dennoch überzeugt der Modus in der Praxis. Auch wenn ich selbst kaum Selfies aufnehme, fand ich die Abzeichnung sehr sauber – selbst die kleinste Haarsträhne in meiner hässlichen Mähne entgeht Google nicht.

Pixel 6: Hochformat x1 Pixel 6: Hochformat x2

Pixel 6: Hochformat x1 Pixel 6: Hochformat x2

In der Vergangenheit waren Nachtaufnahmen der Musterschüler Googles. Das Pixel 3 gilt schon seit ewig als das beste Allround-Fotohandy, vor allem aber bei Nacht.

Ich persönlich mochte die Art und Weise, wie meine Aufnahmen bei Sonnenuntergang aussahen. Der Nachtmodus des Pixel 6 ist vollautomatisch – man kann also die Belichtungszeit nicht einstellen – und es gibt kaum digitales Rauschen,. Die Aufnahmen sind also sehr scharf, im Vergleich zum iPhone 13 aber weitaus weniger natürlich.

Pixel 6: Nachtmodus auf Auto Wide x1 Pixel 6: Nachtmodus auf Auto Wide x1

Pixel 6: Nachtmodus auf Auto Wide x1 Pixel 6: Nachtmodus auf Auto Wide x1

Die Bilder wurden gegen 20 Uhr aufgenommen, es war also dunkel und der Himmel auch ohne aktivierten Nachtmodus blau. Schaut Euch die gleichen Fotos vom iPhone 13 an und achtet auf den Himmel. Er ist deutlich wärmer, was der "echten" Szene ein wenig mehr entspricht.

Ich für meinen Teil finde, dass das Pixel 6 besser rendert. Die Farben werden nicht orange und das Licht der Straßenlaternen verbrennt das Bild nicht. Das Pixel 6 hat auch weniger digitales Rauschen und einen höheren Detailgrad. Aber es sieht mitunter so aus, als sei das Foto am Tag und nicht nachts aufgenommen worden.

Pixel 6: Nachtmodus aus Pixel 6: Nachtmodus auf Auto

iPhone 13: Nachtmodus aus iPhone 13: Nachtmodus auf Auto

Ich persönlich ziehe eine gute Nachtaufnahme vor, auch wenn ich dafür den natürlichen, dunkleren und weniger detaillierten Look opfern muss. Aber ich weiß, dass diese Entscheidung nicht von allen geteilt wird, im Gegenteil.

Pixel 6: Nachtmodus Auto x1 breit Pixel 6: Nightsight Auto x0,6 ultraweit

Pixel 6: Nachtmodus auf Auto iPhone 13: Nachtmodus auf Auto

Beachtet, dass die verschiedenen Schieberegler der Fotoanwendung bei Nacht und mit Nachtbeleuchtung sehr interessante Ergebnisse liefern können. Ich habe zum Beispiel mit Weißabgleich und Kontrast experimentiert und coole Ergebnisse erzielt.

Dieses Bild erinnert mich ein wenig an die Arbeit des Künstlers @Aishy/ © NextPit

Was Videos angeht, ist das PIxel 6 ist in der Lage, in 4K bei 60 FPS zu filmen. Dabei gibt's vier Arten der Stabilisierung, je nach Verwendung und Situation.