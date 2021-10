ColorOS 12 im Vorab-Test: So wird Euer Oppo-Smartphone mit Android 12

ColorOS 12 ist die neue Benutzeroberfläche für Oppo-Smartphones, die auf Android 12 basiert. Ich habe eine Vorab-Version von ColorOS 12 jetzt eine Woche lang auf einem Oppo Find X3 Pro getestet und lasse Euch in diesem Beitrag wissen, was ich von diesem Android-Overlay halte.

ColorOS 12 ist bislang erst als Beta verfügbar. Wann es wirklich losgeht mit der finalen Version, lest Ihr im Artikel, in dem ich Euch die neuen Features von ColorOS 12 vorgestellt habe. Ziel dieses Artikels ist es, Euch einen Überblick über die Oppo-UI zu geben und Euch Feedback zu den neuen Funktionen zu geben.

Oppo Find X3 Pro

Inhaltsverzeichnis

Das integrativere Design

Ich werde hier nicht im Detail auf das Design von ColorOS 12 eingehen. Der Optik haben wir einen Artikel gewidmet, der einen viel umfassenderen Überblick über die neue visuelle Identität des Betriebssystems bietet.

Das Motto von Oppo lautet "Inklusion". Mit "inklusiv" meint der Hersteller, dass er seine Benutzeroberfläche für verschiedene Zielgruppen besser geeignet macht. Ich denke, es ist zutreffender, von Barrierefreiheit zu sprechen. Grundsätzlich hat Oppo ein wenig aufgeräumt, um ColorOS optisch aufzuhellen und das Overlay schlanker zu gestalten.

ColorOS 12: Standard-Design ColorOS 12: Dark Mode

Diese Änderungen sind zum Beispiel in den Einstellungen zu sehen, wo die Informationen weniger dicht gedrängt sind, die Schrift größer und die Symbole in jedem Bereich in runden Blasen mit hellen Farben untergebracht sind. Dadurch wird die Benutzeroberfläche übersichtlicher und erhält ein klareres, moderneres Aussehen.

Insgesamt hat Oppo keine drastischen Änderungen am Aussehen seines Overlays vorgenommen, aber es ist immer gut zu sehen, wenn eine Benutzeroberfläche zumindest visuell aufgehellt wird, anstatt andersherum.

Mehr Anpassungsmöglichkeiten

ColorOS 12 bietet außerdem zahlreiche Optionen zur Anpassung der Benutzeroberfläche. Oppo treibt das Konzept nicht so weit wie zum Beispiel Xiaomi. Aber ich fand die Bandbreite der Möglichkeiten durchaus gelungen.

Wir sehen neue Symbole und überarbeitete Animationen mit der neuen "Quantum Animation Engine 3.0". Außerdem erblicken wir Material You – okay, es ist fast Material You, macht aber schon einen sehr guten Eindruck.

Tatsächlich verwendet ColorOS 12 noch nicht das eigentliche Material You – der Hersteller hat derzeit schlicht noch nicht den Zugang dazu. Oppo hat jedoch eine eigene Alternative entwickelt, um das Dynamic Theme von Android 12 zu emulieren. So wird dann die Farbe der Benutzeroberfläche an die dominante Farbe des Hintergrundbildes angepasst. Ich halte diesen Versuch für sehr gelungen.

Die "ColorOS 12"-Oberfläche mit Dynamic Theme auch ohne Material You / © NextPit

Die Icons unter ColorOS sind sehr anpassungsfähig, da es mehrere Vorlagen gibt. Darunter finden wir den Material Style, der einen realistischeren und damit weniger "flachen" Look mit Reliefs und Schattierungen vorsieht. Die Icons reagieren auf den Druck des Fingers, und die Animationen zum Öffnen der einzelnen Apps sind sehr schön.

Die neuen Icons von Oppo in ColorOS 12 / © NextPit

Überarbeitete Animationen mit einer neuen Engine

Lasst uns über die Animationen sprechen. Oppo rühmt sich, sie mit der neuen Quantum Animation Engine 3.0 komplett überarbeitet zu haben. Diese Engine greift in 3 Schlüsselelemente ein, um die Animationen flüssiger zu machen: