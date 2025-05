Auf der Suche nach einer neuen Powerbank? Dann findet Ihr bei Amazon gerade einen echten Kracher-Deal. Die neue PicoGo-Serie von Baseus bieten nicht nur eine Kapazität von bis zu 10.000 mAh, sondern sind aktuell richtig günstig erhältlich. Ob sich das lohnt und wie Ihr an den satten Rabatt kommt, verrät unser Deal-Check.

Sollte Euch Baseus bisher kein Begriff sein, könnte sich das in Kürze ändern. Das Unternehmen erobert derzeit nämlich die Online-Marktplätze. Grund dafür ist zum einen die gute Qualität der Powerbanks oder Kopfhörer, zum anderen sind es aber vor allem die günstigen Preise, die überzeugen können. Mit der PicoGo-Reihe hat das Unternehmen im April 2025 seine neueste Powerbank-Innovation für iPhones vorgestellt und schon jetzt bekommt Ihr die tragbaren Akkus mit bis zu 40 Prozent Rabatt* (Coupon per Klick aktivieren).

Baseus PicoGo Powerbank: Ultradünn und Qi2-Ladestandard

Derzeit befindet sich die AM41-Powerbank im Angebot – allerdings in zwei verschiedenen Ausführungen. Genauer gesagt bekommt Ihr die Modelle mit 5.000 bzw. 10.000 mAh günstiger. Schauen wir uns aber zuerst einmal an, welche Features beide Gadgets vereint. Bei der Form fällt direkt die Kompaktheit ins Auge. Gerade einmal 7,6 mm messen die Powerbanks und passen somit problemlos in Eure Hosentasche oder einen etwas größeren Geldbeutel.

Zusätzlich verfügen sie über Magsafe, wodurch Ihr sie magnetisch an Euer iPhone heften könnt. Damit Ihr Euch nicht einen Handwärmer ans Smartphone schnallt, hat Baseus ein spezielles Kühlsystem aus einer Aluminium-Legierung integriert. Laut Hersteller soll dies zu einer 98 Prozent besseren Hitzeverteilung führen. Dank eines KI-Chips wird die Temperatur zudem ständig überwacht. Ansonsten nutzen die beiden Geräte PowerDelivery (PD), um Euer Smartphones schnellstmöglich aufzuladen. Kommen wir also zu den Differenzen der beiden Gadgets.

5.000 vs. 10.000 mAh: Welches Modell bietet mehr?

Okay, das Offensichtliche erwähne ich nur der Vollständigkeit halber noch einmal: Die beiden Modelle bieten eine unterschiedliche Kapazität, was sich auch im Preis zeigt. Kommen wir also zu den Punkten, die nicht direkt zu erkennen sind. Beide Powerbanks bieten einen zusätzlichen USB-C-Port, damit Ihr Geräte nicht nur über Magsafe laden müsst. Die kleinere externe Batterie bietet dabei eine maximale Ausgangsleistung von 20 W, während die 10.000-mAh-Version auf 27 W kommt.

Ein weiterer Unterschied liegt im neuen Ladestandard Qi2. Die größere Baseus-Powerbank bietet diese Option – die kleinere nicht. Dadurch erreicht das Modell 15 W über Magsafe, während die 5.000-mAh-Variante mit 7,5 W auskommen muss. Für welche Powerbank solltet Ihr Euch also am besten entscheiden?

So günstig sind die Powerbanks von Baseus nur für kurze Zeit!

Um der Frage auf den Grund zu gehen, schauen wir uns zuerst die Preise genauer an. Das kleinere Modell kostet Euch regulär 59,99 Euro. Hiervon streicht Amazon bereits 17 Prozent, wodurch Ihr noch 49,99 Euro zahlt. Nun kommen allerdings zahlreiche Coupons auf der Produktseite ins Spiel. Zum einen erhaltet Ihr einen Direktabzug von 30 Prozent. Außerdem könnt Ihr den Code "2B9S9PDW" nutzen, um weitere 10 Prozent zu sparen. Dadurch fällt der Preis auf gerade einmal 29,99 Euro.

Ähnlich sieht es bei der 10.000-mAh-Version aus. Die Baseus PicoGo AM41 gibt es normalerweise für 69,99 Euro. Allerdings könnt Ihr über den Coupon auf der Produktseite direkt 40 Prozent von diesem Preis streichen. Dadurch werden nur noch 41,99 Euro fällig. Reichen Euch also 5.000 mAh aus und könnt Ihr auf Qi2 verzichten, ist die kleinere Variante richtig spannend. Soll es doch das Premium-Modell werden, ist auch dieser Deal definitiv eine Empfehlung wert.

Dieser Artikel ist aus einer Kooperation zwischen Baseus und nextpit entstanden. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.