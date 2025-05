Poolroboter zählen nicht unbedingt zu den Dingen, die Ihr bei Discountern finden könnt. Auch die Anzahl der Hersteller ist hier recht übersichtlich, allerdings hat sich Beatbot die Position als eine der führenden Marken gesichert. Aufgrund zahlreicher Patente, smarter Automation und neuer Innovationen führte dies auch zu einem starken Kundenzuwachs. Mit dem Beatbot AquaSense 2 Ultra hat das Unternehmen zudem den weltweit ersten 5-in-1-Poolreinigungsroboter mit KI auf Lager.

Beatbot AquaSense 2 Ultra: Der Erste seiner Art

Beatbot bietet ein breites Sortiment an Poolreinigungsrobotern. Hierzu zählt auch der bereits erwähnte BeatBot AquaSense 2 Ultra. Der große Unterschied zu anderen Modellen liegt hier in der verbauten Kamera. Diese kartiert den Reinigungsbereich unter Zuhilfenahme einer KI, um diesen möglichst präzise abzustecken. Das Ganze wird mit einer 5-in-1-Reinigung kombiniert. So wird nicht nur die Wasseroberfläche, sondern ebenso die oberste Wasserlinie, der Poolboden und die Wände gereinigt sowie auch die Klarheit des Wassers gewährleistet.

Zusätzlich zur KI-Kamera sind Infrarot-Sensoren und ein Ultraschall verbaut. Übrigens ist auch die Hinderniserkennung KI-gestützt, wodurch größere Gegenstände wie aufblasbare Palmen umkurvt werden können. Möglich wird das Ganze durch einen 4-Kern-Prozessor, sowie 27 Sensoren, die eine effiziente Reinigung garantieren.

Der Beatbot AquaSense 2 Ultra bietet ein Bürstensystem zur effizienten Reinigung. / © Beatbot

Neben den bisher genannten Punkten bietet der Beatbot AquaSense 2 Ultra sogar Seitenbürsten. Außerdem müsst Ihr Euch keine Sorgen machen, dass der Poolroboter nach Abschluss seiner Arbeit auf Tauchtour geht, er bleibt nämlich einfach oben an der Wasseroberfläche. So könnt Ihr ihn am Ende problemlos aus dem Pool heben. Über die App habt Ihr zudem die Möglichkeit, den Robo in einer Ecke parken zu lassen. In der App könnt Ihr natürlich auch den gewünschten Reinigungsmodi wählen oder Euch detaillierte Informationen zur Reinigung einholen.

Insgesamt bildet der Beatbot AquaSense 2 Ultra also den neuen Standard für Poolreinigungsroboter. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis. Stolze 3.850 Euro müsst Ihr hier zahlen. Allerdings habt Ihr Glück, denn Beatbot veranstaltet bald eine richtig geniale Rabattaktion, wodurch Ihr bereits jetzt 300 Euro Direktabzug erhaltet, wenn Ihr den Code "BBEUS1PRO" nutzt. Zur Aktion selbst haben wir später noch mehr Infos für Euch.

Beatbot AquaSense 2 Pro: Smarter Poolreinigungsroboter

Neben dem Ultra bietet der Hersteller auch den Beatbot AquaSense 2 Pro. Die Features ähneln sich in vielen Punkten. So könnt Ihr hier ebenfalls auf eine 5-in-1-Reinigung setzen. Der Poolroboter kartiert ebenfalls den Reinigungsbereich und sorgt für eine effiziente Oberflächenreinigung dank App-Navigation. Durch 22 Sensoren werden zudem Hindernisse erkannt oder der optimale Reinigungspfad gewählt. Zusätzlich verspricht der Hersteller eine umwelt- und hautfreundliche Wasseraufbereitung.

Auch das coole "Park"-Feature, mit dem Ihr den Roboter per Klick in der App von der Wasseroberfläche aus an den Rand fahren lasst, ist hier verfügbar. Bis zu 11 Stunden schafft der Beatbot AquaSense 2 Pro in einem Akkudurchlauf, bei einer reinen Wasseroberflächen-Reinigung. Dies entspricht einer Fläche von maximal 360 m². Für Böden und Wände beträgt die maximale Laufzeit jeweils fünf Stunden. Die meisten Funktionen der beiden Modelle sind identisch. Der Hauptunterschied liegt allerdings in der KI. Während der Ultra aufgrund dieser auf ein präzises Mapping setzt, läuft dies beim Pro über Ultraschall und das CleverNav-System. Damit der Roboter nicht ständig mit voller Leistung reinigt, stehen Euch hier zudem sechs Reinigungsmodi zur Verfügung.

Der Beatbot AquaSense 2 Pro lässt sich über die App oder das Bedienfeld steuern. / © Beatbot

Seid Ihr bereit auf die KI-Features zu verzichten, zahlt Ihr zudem deutlich weniger. Beatbot verlangt für den AquaSense 2 Pro nämlich "nur" noch 2.699 Euro. Aktuell könnt Ihr zudem einen Gutschein auf der Produktseite nutzen und zusätzlich 540 Euro sparen, was den Preis auf 2.159 Euro senkt.

Beatbot AquaSense 2: Mehr als nur Standard

Das Portfolio wird durch den Beatbot AquaSense 2 vollendet. Im Vergleich zu beiden Geschwistermodellen kann man hier zwar von einem "Standardmodell" sprechen, allerdings ist das Gerät verdammt leistungsstark. Die App-Features der anderen beiden Geräte bekommt Ihr hier ebenfalls geboten, und auch der Quad-Core-Prozessor ändert sich nicht.

Ähnlich wie bei der Pro-Version nutzt der Beatbot AquaSense 2 Ultraschall und das CleverNav-System zur Kartierung. Vier Motoren treiben den kleinen Putzteufel an, während vier Bürsten sich um die Reinigung kümmern. Der Hersteller verspricht zudem eine 3-in-1-Reinigung, die sich auf den Boden, die Wände und die Wasserlinie konzentriert. Damit diese möglichst effizient erfolgt, kommen hier 16 Sensoren zum Einsatz.

Mit den Modellen aus der "AquaSense 2"-Reihe könnt Ihr entspannt Euren Pool reinigen lassen. / © Beatbot

Wie Ihr seht, handelt es sich hierbei um das Einstiegsmodell. Dafür ist der Preisvergleich recht interessant. Satte 1.000 Euro zahlt Ihr hier weniger als noch beim AquaSense 2 Pro. Beatbot verlangt regulär 1.699 Euro, die nun noch einmal um 200 Euro reduziert werden, wenn Ihr den Gutscheincode "BBEUE1ECN" nutzt.

Beatbot Day: Starke Rabattaktion startet bald

Kommen wir also zur Rabattaktion. Der "Beatbot Day" steht in den Startlöchern und vom 19. Mai bis zum 1. Juni könnt Ihr bis zu 30 Prozent Rabatt abstauben. Einige Beatbot-Poolroboter sind bereits reduziert. Dies könnt Ihr anhand der Gutscheine auf den jeweiligen Produktseiten erkennen. Spielt Ihr also schon länger mit dem Gedanken, Euch einen Poolroboter zuzulegen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt.

Was haltet Ihr von den Poolreinigungsrobotern? Ist eines der Modelle interessant für Euch? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Beatbot. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.