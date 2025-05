Nothing Phone (3): So viel wird das erste "echte" Flaggschiff kosten

Das Nothing Phone (3) wird 800 Pfund Sterling, also 950 Euro, kosten. Das sagte Carl Pei, der Gründer und CEO von Nothing, auf der Android Show von Google am 14. Mai. Eine wenig überraschende Entscheidung, die aber dennoch nicht mit der Philosophie von Nothing übereinstimmt. Bisher hat die Londoner Marke Produkte herausgebracht, die erschwinglicher als die Konkurrenz waren und sich auf Einfachheit konzentrierten.

Das Nothing Phone (3) soll laut Carl Pei das "erste echte Flaggschiff" des Herstellers sein. Diese Idee, ein wirklich hochwertiges und wirklich teures Smartphone herauszubringen, muss bei Nothing schon eine ganze Weile vor sich hin geköchelt haben. Von Jahr zu Jahr hat der Hersteller seinen Produktkatalog verkompliziert, die Produktreihen vervielfacht und vor allem die Preise erhöht.

Nothing Phone (3) für 1000 Euro: eine fast offensichtliche Wahl

Das erste Smartphone der Marke, das Nothing Phone (1) (Test), das 2022 auf den Markt kam, kostete bei seiner Einführung 469 Euro. Das Nothing Phone (2) (Test), das 2023 herauskam, kostete 679 Euro. Danach begann Nothing, günstigere Varianten (a) seiner Produkte zu veröffentlichen: Das Nothing ear (a) (Test) als günstigere Alternative zum Nothing ear (Test). Oder das Nothing Phone (2a) (Test), das billiger ist als das Nothing Phone (2).

Aber es ging noch weiter. Das Nothing Phone (2a) bekam eine Variante Nothing Phone (2a) Plus (Test), die etwas leistungsstärker und teurer ist. Dasselbe gilt für die neueste Produktreihe des Herstellers mit dem Nothing Phone (3a) und (3a) Pro, während das Nothing Phone (3) noch nicht einmal erschienen ist.

Was? Ihr seid verwirrt? Das ist der Punkt. Mit der Vervielfältigung dieser Produkte und Produktreihen testete Nothing das Terrain. Es testete die Toleranzgrenze seiner Nutzer und Nutzerinnen gegenüber verschiedenen Preispolitiken. Aus diesem Grund scheint Carl Pei die Preisfrage des Nothing Phone (3) im folgenden Videoausschnitt (00:53) fast zu übergehen. Er hat wohl lange darüber nachgedacht, dass die Fans vor Wut weinen und die Tester bittere Vorwürfe machen.

Preiserhöhung, aber nicht das technische Datenblatt?

Die Preiserhöhung des Nothing Phone (3) war fast unvermeidlich. Es ist erstaunlich, dass der Hersteller so lange gewartet hat, um diesen Schritt zu vollziehen. Kann man überhaupt von einer Kehrtwende sprechen?

Diese Art von Preissenkungen ist nicht neu. OnePlus war vor einigen Jahren das beste Beispiel dafür. Die von Carl Pei mitgegründete Marke präsentierte sich als Marke für coole "Geeks" oder Tech-Enthusiasten. Als ihr Erfolg und ihre Community wuchsen, wurde OnePlus immer mehr zum Mainstream und verkaufte immer teurere Produkte.

Wenn Nothing sich entschließt, denselben Weg zu gehen, wird eine andere Marke an seine Stelle treten. Vielleicht wird es seine eigene Untermarke CMF sein, die diese "Lücke" füllen wird.

Wie dem auch sei, dies sind alles rein subjektive Spekulationen und Theorien. Abgesehen vom Preisschock ist das, was man dem Nothing Phone (3) vorwerfen kann, sein angebliches Datenblatt.

Die ersten Leaks lassen nämlich nicht den Eindruck entstehen, dass es sich bei Nothing um ein "echtes erstes Flaggschiff" handeln wird. Den letzten Leaks zufolge soll der SoC des nächsten Nothing-Smartphones ein Snapdragon 8 Gen 3 sein, vielleicht sogar ein 8s Gen 3. Die Smartphone-Reihe unter 1.000 Euro ist sehr wettbewerbsfähig. Und angesichts seines Preisanstiegs wird das Nothing Phone (3) mit Spannung erwartet werden.

Was denkst du über das Nothing Phone (3) und seinen möglichen Preis? Glaubst du, dass Nothing in die Fußstapfen von OnePlus treten wird?