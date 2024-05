Das Pixel 8a kam ein paar Monate nach den größeren Geschwistermodellen auf den Markt und bietet fast das gleiche Paket zu einem niedrigeren Preis an. Aber lohnt sich die Sparvariante überhaupt? Wir haben das Google Pixel 8a in puncto Leistung, Kamera, Akkulaufzeit und vielem mehr getestet, um Euch eine Antwort auf diese Frage geben zu können.

Eine weitere Verbesserung ist die Bildwiederholfrequenz, die von 90 auf 120 Hz gestiegen ist. Diese Änderung sorgt für flüssigere Animationen auf dem Bildschirm, aber das Upgrade von 90 auf 120 Hertz ist nicht so spürbar wie das von 60 auf 90, zumindest für meine müden Augen. Standardmäßig ist das Pixel 8a aus Energiespargründen auf 60 Hz eingestellt, was man im Hinterkopf behalten sollte.

Das Display verfügt – wie die meisten anderen 2024er-Modelle – über eine hohe Helligkeit, die diejenigen begrüßen werden, die das Handy häufig im Freien benutzen. Das war einer der Schwachpunkte, die Camila in ihrem Test des Pixel 7a erwähnte.

Ende 2023 brachten die Pixel-8-Modelle ein runderes Design im Vergleich zu den Vorgängergenerationen mit. Das Pixel 8a geht hier mit fast spielzeugartigen Ecken noch einen Schritt weiter. Die Silhouette erinnert mich an das iPhone 5c.

Das Pixel 8a hat ein OLED-Display mit FullHD+-Auflösung. Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz, und die Helligkeit ist gegenüber dem Vorgänger verbessert. Das 6,1 Zoll große Display ist etwas kleiner als der 6,2-Zoll-Bildschirm des Pixel 8, aber das 8a-Modell hat größere Ränder, was zu sehr ähnlichen Abmessungen führt.

Software und Leistung

Das Pixel 8a bietet so ziemlich die gleichen Spezifikationen wie das reguläre Pixel 8. An Bord sind Googles neuester Chip und 8 GB schneller LPDDR5x-RAM Speicher. Die Ausstattung ist nicht so schnell wie bei aktuellen Flaggschiffen, aber für den täglichen Gebrauch immer noch mehr als ausreichend.

Vorteile:

Gleiche Ausstattung wie das teurere Pixel 8.

Gute Leistung bei täglichen Aufgaben und Spielen.

Die beste Software-Update-Politik.

Nachteile:

Nicht ganz Flaggschiff-Performance.

Gamer hingegen müssen aufgrund der schwächeren GPU des Tensor G3 einige Abstriche bei der Bildqualität machen, aber alle Play-Store-Spiele sollten laufen. Stichwort: Jammern auf hohem Niveau.

Google Pixel 8a

(Tensor G3) Google Pixel 7a

(Tensor G2) Google Pixel 8

(Tensor G3) Xiaomi 14 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) Redmi Note 13 Pro 5G

(Snapdragon 7s Gen 2) Nichts Telefon (2a)

(Dimensity 7200) AnTuTu 1.153.512 924.465 991.246 1.939.484 593.863 688.613 3DMark Wild Life

Extreme Stresstest k.A. Bester Loop: 1.7875

Schlechtester Loop: 1.381 Bester Loop: 2.410

Schlechtester Loop: 1.657 Bester Loop: 4.708

Schlechtester Loop: 3.606 Bester Loop: 800

Schlechtester Loop: 763 Bester Loop: 1.153

Schlechtester Loop: 1.148 Geekbench 6 k.A. Single: 1417

Multi: 3549 Single: 1.698

Multi: 4.277 Single: 1.828

Multi: 6.317 Single: 889

Multi: 2.523 Single: 1.148

Multi: 2.589

Nachdem wir einige grafikintensive Tests mit dem Pixel 8a durchgeführt hatten, konnten wir unseren Verdacht bestätigen. Die Leistungswerte lagen in etwa auf dem Niveau des Pixel 8: Nicht ganz auf dem Niveau eines 2024-Flaggschiffs, aber besser als bei Handys im Segment von 300 bis 500 Euro.

Es überrascht nicht, dass das Pixel 8a sehr ähnliche Leistungswerte aufweist wie das Pixel 8 mit demselben Chip. Im Vergleich zum Pixel 7a gibt es eine kleine Verbesserung bei der allgemeinen Verarbeitung und etwas mehr Leistung für Spiele.

Die Leistungswerte zwischen dem Pixel 8a (oben) und dem Pixel 8 sind ähnlich. / © nextpit

Bei längeren Spielesessions zeigt das Pixel 8a den gleichen Schwachpunkt wie das Pixel 8: Wenn der Tensor G3 stark beansprucht wird, staut sich mit der Zeit die erzeugte Wärme und zwingt den Chip, seine Verarbeitungsfrequenz zu senken.

Das Ergebnis ist eine geringere Leistung bei schweren Aufgaben (insbesondere bei Spielen). Im 3DMark-Stresstest, bei dem ein fester Grafiktest 20 Mal ausgeführt wird, erreichte das Pixel 8a einen Stabilitätswert von 68,4 %, der sehr nah an den 68,8 % des regulären Pixel 8 liegt.

Auf der Softwareseite erwartet dich das gewohnte Android-Erlebnis mit den gleichen Funktionen wie beim Pixel 8, einschließlich aller KI-Tricks zur Bildbearbeitung, Online-Suche und mehr.

Beim Pixel 8a bekommt Ihr eine saubere Android-Installation ohne Bloatware, dafür aber mit sieben Jahren Sicherheitsupdates. / © nextpit

Ein weiterer Vorteil, den Google hier von der Pixel-8-Familie übernommen haben, ist die verbesserte Software-Update-Politik mit den versprochenen sieben Jahren an neuen Android-Versionen, Sicherheitsupdates und Feature-Drop-Updates.

Die saubere Android-Installation bedeutet, dass mit einer frischen Installation inklusive aller Standard-Apps gerade einmal 18 GB belegt sind.