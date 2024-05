Seid Ihr schon länger auf der Suche nach einem echten Premium-Saugroboter, möchtet aber keine 1.000 Euro oder mehr zahlen, solltet Ihr gerade bei Amazon reinschauen. Hier gibt es mit dem Dreame L10s Pro Ultra Heat ein solches Modell für 799 Euro und somit 200 Euro günstiger, als Ihr normalerweise rechnen müsstet.

Darum lohnt sich dieser Deal

Der Dreame L10s Pro Ultra Heat ist der Nachfolger des Dreame L10s Ultra (Test), der im vergangenen Jahr über Monate hinweg die Saugroboter-Bestenliste von nextpit angeführt hat. Beim neuen Modell hat Dreame zahlreiche praktische Upgrades verbaut. Die Multifunktionsstation reinigt die Wischpads mit Heißwasser und kümmert sich um die Trocknung der Wischausrüstung, um strenge Gerüche zu verhindern. In der Station gibt es wie beim Flaggschiff-Modell, dem Dreame L20 Ultra (Test), einen 4,5-Liter-Tank für sauberes und einen 4-Liter-Behälter für dreckiges Wasser. Schließlich gibts eine Absaugfunktion.

Das Besondere am L10s Pro Ultra Heat: Der Roboter hat einen ausfahrbaren Wischmopp, mit dem er super in die Ecken kommt. Die Saugleistung kann sich ebenfalls sehen lassen. Mit satten 7.000 Pa ist der Dreame-Saugroboter ausgestattet. Diese Saugkraft wird sich auch auf Euren Teppichen bezahlt machen. Stichwort Teppiche: Die Wischmopps hebt der L10s Pro Ultra Heat um 10,5 mm an. Macht Euch also um nasse Teppichkanten keine Gedanken.

So helft Ihr Eurem Saugroboter: Tipps, um das Reinigungsergebnis zu verbessern

Sehr praktisch. Optional könnt Ihr die voll automatisierte Station an Eure Frischwasserversorgung anschließen / © Dreame

Ansonsten hat der L10s Pro Ultra Heat eine LiDAR-Navigation und eine LED für "strukturiertes Licht" sowie den passenden Sensor an Bord. Mit anderen Worten, der Saugroboter schmeißt einen unsichtbaren Scheinwerfer an, wenn er in sich in dunkles Terrain begibt, und kann dort präzise Hindernisse orten. Alles in allem ist der L10s Pro Ultra Heat ein interessanter und vor allem äußerst schicker Saug- und Wischroboter, der mit dem kurzzeitigen Kaufpreis von 799 Euro ein waschechter Preis-Leistungs-Tipp ist.

Was haltet Ihr von diesem Saugroboter und der Marke Dreame? Teilt gerne Eure Eindrücke und Erfahrungen mit uns und der nextpit-Community.