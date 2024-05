Vor 11 Jahren schaffte Huawei mit dem Ascend P6 den Durchbruch in Europa. Seitdem hat sich die P-Serie zum ultimativen Kamera-Smartphone hochgearbeitet und diesen Titel bis zuletzt verteidigt. Jetzt benennt man die legendäre Serie um. Auf das P60 folgt nun das Pura 70. Derzeit könnt Ihr Euch das brandneue Smartphone mit Boni im Wert von über 300 Euro vorbestellen. Ähnlich genial sind auch die Early-Bird-Aktionen zu den neuen Smartwatches von Huawei. Wir schauen uns die Geräte und ihre Vorbesteller-Boni genauer an.

Huawei Pura 70

Die beste Kamera wird noch besser: Huawei Pura 70

Trotz neuem Namen steht die Kamera beim Huawei Pura 70 weiterhin im Mittelpunkt. Insbesondere bei der Ultra-Version zeigt Huawei, dass man bei den Kameras weiterhin Marktführer ist und verbaut zum ersten Mal überhaupt ein ausfahrbares Objektiv. Mit dem Pura 70 Ultra holt sich Huawei daher die Kamera-Krone zurück und macht es der Konkurrenz auch in den kommenden Monaten nicht leicht aufzuholen. So war der Vorgänger, das P60 Pro (Test), für fast ein komplettes Jahr auf dem ersten Platz bei den Kamera-Experten von DXO-Mark und wurde erst vor wenigen Monaten um 2 Punkte überholt. Mit dem Pura 70 Ultra sichert man sich nun wieder mit satten 5 Punkte Abstand den ersten Platz.

Welches Pura darf es sein? Das Huawei Pura 70, Pro und Ultra im Vergleich

Dies gelingt mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera mit Sony-Sensor und variabler Blende von f/1.6 bis 4.0. Damit kann das Smartphone steuern, wie viel Licht auf den Sensor trifft. Dazu kommt eine 50-Megapixel-Telezoom-Kamera mit 3,5-fachem, optischem Zoom und Bildstabilisierung sowie einer 40-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera.

Die neue Smartphone-Reihe umfasst insgesamt drei Geräte. Das „normale“ Pura 70 ist etwas günstiger als das Pro- und Ultra-Modell und hat ein flaches Display ohne gebogene Ränder. Auch bei der Kamera-Ausstattung gibt es Unterschiede.

Exklusive Boni für Smartphone-Vorbesteller

Die Huawei Pura 70 Serie ist ab sofort bestellbar und wird ab dem 22. Mai ausgeliefert. Los geht’s hier ab 999 Euro für das Standard-Modell mit 128 GB Speicher. Das Pro-Modell kostet hingegen 1.199 Euro, während für die Ultra-Variante 1.499 Euro auf der Rechnung stehen. Das Vorbestellen lohnt sich jedoch bei allen drei Modellen, denn für die ersten Kunden gibt es mehrere Boni im Gesamtwert von über 300 Euro kostenfrei dazu.

Dazu zählen die Premium-Kopfhörer FreeBuds Pro 3 (Test), ein magnetisches Case und eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. So viele hochwertige Extras zum Verkaufsstart sind ungewöhnlich und bei kaum einem anderen Hersteller zu finden.

Ebenfalls neu: Huawei Watch Fit 3

Nur wenige Tage nach den neuen Smartphones bringt Huawei ebenfalls zwei neue Smartwatches auf den Markt. Die Watch Fit 3 (Test) richtet sich an eine junge, moderne Zielgruppe und ist nicht dem Look einer klassischen Uhr nachempfunden. Stattdessen gibt man sich klar als Smartwatch zu erkennen und bietet eine Viehzahl Wechsel-Armbänder aus Silikon, Nylon und Leder.

Affiliate Angebot Huawei Watch Fit 3 Gute Verbindung zum Smartphone | Über 100 Sportarten | Blutsauerstoff-Messung | Schlaf- und Zyklustracking

Die Huawei Watch Fit 3 besitzt einen 1,82 Zoll großen Touchscreen mit einem bis zu 1.500 Nits hellem AMOLED-Display. Damit ist die Smartwatch auch draußen einwandfrei ablesbar. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, wodurch die Uhr angenehm leicht zu tragen ist.

Die neue Huawei Watch Fit 3 / © inside digital

Die Smartwatch ist mit etlichen Sensoren zum Aufzeichnen von Sport und der allgemeinen Gesundheit ausgestattet. So könnt Ihr dauerhaft Euren Herzschlag und Blutsauerstoff tracken, Kalorienverbrauch oder Schlaf überwachen und einen integrierten Zyklustracker verwenden. In Huaweis Trainings-App finden sich außerdem über 100 verschiedene Sportarten, welche die Uhr aufzeichnen kann. Und mit den Fitness-Ringen könnt Ihr ebenso Eure Aktivität im Alltag überwachen sowie Euer tägliches Kalorienziel im Blick behalten.

Smartwatch im Space-Design – Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Fans klassischer Uhren sollten sich die neue Space Edition der Huawei Watch 4 Pro einmal näher anschauen. Die Luxus-Smartwatch mit edlem Titan-Gehäuse und Saphirglas-Display bekommt mit der Space Edition einen neuen Anstrich. Ein sogenanntes Diamond-Like-Coating, also eine diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung, soll das Gehäuse noch widerstandsfähiger machen und wird in dieser Form auch bei Luxusuhren sowie in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

Die neue Huawei Watch 4 Pro in der Space Edition / © inside digital

Das nun dunkelgraue Gehäuse aus Titan ist mit mehreren roten Akzenten versehen und die Uhr kommt mit mehreren exklusiven Ziffernblättern zum Thema Weltall daher. Bei der verbauten Technik unterscheidet sich die Space Edition nicht von der regulären Variante der Smartwatch. Einen ersten Test zur Huawei Watch 4 Pro findet Ihr auch auf nextpit.

Huawei Watch 4 Pro

Weiterhin bekommt Ihr eine Vielzahl an Sensoren für eine kontinuierliche Überwachung der Vitaldaten und Gesundheit, Sporttracking sowie Schlafaufzeichnung. Sogar das Erstellen eines Elektrokardiogramm (EKG) des Herzens ist möglich. Dazu kommen über 100 Sportarten sowie vielfältige Trainings-Kurse.

Early-Bird-Aktion von Huwei – Auch bei den Watches gibt’s starke Boni

Auch zu den beiden Uhren gibt es für alle Käufer bis zum 4. Juni mehrere Geschenke kostenlos dazu. Die Huawei Watch Fit 3 ist in fünf verschiedenen Farben (Schwarz, Grau, Grün, Pink und Weiß) erhältlich und kostet 159 Euro. Für einen Aufpreis von 20 Euro bekommt Ihr das weiße Modell auf Wunsch mit einem edlen Lederband. Das Besondere: Noch bis zum 4. Juni bekommen alle Besteller die Kopfhörer Huawei FreeBuds SE 2 und einen Gutschein für ein weiteres Silikonarmband geschenkt.

Die Huawei Watch 4 Pro Space Edition kostet 649 Euro inklusive eSIM-Support und Metallarmband. Auch hier gibt es bis zum 4. Juni gleich zwei Boni. Einmal die kabellosen Kopfhörer Huawei FreeBuds 5i mit Geräuschunterdrückung sowie ein zusätzliches Armband aus Silikon, welches sich besser für Sport eignet als die Metall-Version.