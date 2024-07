Prime Day: Dreame liefert Spitzendeals für smarte Haushaltshelfer

Wenn Ihr regelmäßig bei uns vorbeischaut, wisst Ihr, dass Dreame insbesondere im Bereich der Saugroboter mit Wischfunktion zur absoluten Spitzenklasse gehört. So schnitt etwa der Dreame X40 Ultra bei uns im Test mit fünf von fünf Sternen hervorragend ab. Eben jener Saugroboter in der Ultra Complete Variante ist während des Prime Days jetzt 250 Euro günstiger. Und auch andere Haushaltsgeräte der Marke sind aktuell einen Blick wert. Wer etwa passend zum Sommer einen exzellenten Mähroboter sucht, sollte sich den Dreame A1 mit satten 400 Euro Preisnachlass nicht entgehen lassen.

Unsere Empfehlung: Dreame X40 Ultra Complete - Ein Saugroboter der Spitzenklasse

Wer einen hochwertigen Saugroboter mit Wischfunktion und Pflegestation sucht, darf sich den Dreame X40 Ultra Complete nicht entgehen lassen. Satte 12.000 Pa Saugleistung sorgen dafür, dass wirklich kein Staubkorn auf dem Boden bleibt. Gleichzeitig saugt der kleine Helfer aber nicht nur, er wischt auch. Und hierbei zeigt sich die wahre Besonderheit des Gadgets. Während andere Saug-Wisch-Roboter an Ecken und schmalen Möbeln verzweifeln, kann der Dreame X40 Ultra Complete seinen Wischmop und die Seitenbürsten ausfahren und dadurch alles erreichen. Um Euch die Wartung und Pflege des Geräts zu erleichtern, liefert Dreame direkt auch eine 7-in-1-Basisstation mit, in der unter anderem der Wischmop automatisch mit 70 °C heißem Wasser gereinigt wird. Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket dann noch von der intelligenten Navigation sowie smarten Funktionen wie der Teppicherkennung. Während des Prime Days gibt es den Premium-Saugroboter jetzt mit einem Rabatt in Höhe von 250 Euro.

Neben dem Dreame X40 Ultra Complete gibt es aber noch viele weitere Haushaltsgeräte des Herstellers während des Prime Day deutlich günstiger. Hierzu zählen nicht nur Saugroboter, sondern auch hochwertige Akkusauger und Saug-Wischer. Eine Auflistung aller Prime Day Angebote von Dreame findet Ihr am Ende des Artikels.

Einer der besten Mähroboter auf dem Markt: Dreame A1 jetzt 400 Euro günstiger

Ein weiteres Prime Day Angebot von Dreame, welches uns sofort ins Auge gesprungen ist, ist der Dreame A1. Der intelligente Mähroboter wusste in unserem Testbericht nämlich ebenfalls absolut zu überzeugen. Dabei waren wir unter anderem von der einfachen Einrichtung der Begrenzungen komplett ohne Kabel sowie der starken Mähleistung begeistert. Dies sorgte insgesamt für eine Top-Note von viereinhalb von fünf Sternen. Und das Beste: Aktuell sichert Ihr Euch das Dreame-Gerät ganze 400 Euro billiger.

Zum Abschluss wollen wir Euch aber natürlich auch die weiteren Dreame Deals am Prime Day nicht vorenthalten. Hierzu zählen nämlich einige richtig preiswerte Geräte:

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Dreame. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.